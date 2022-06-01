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"Вы не резервисты, вы - добровольцы": Окупант розповідає про ставлення командування РФ до "мобілізованих" з "ДНР". АУДIО
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Командування армії РФ відправляє в бій проти ЗСУ резервістів під виглядом добровольців.
Про це йдеться в перехопленні ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.
Окупант розповідає російському військовому про протести, які відбулись в 115 батальйоні армії РФ: "Вийшов наказ відпустити студентів. Приїхали їхні матері, подруги та влаштували протести. Незаконна мобілізація".
Також він розповів про ставлення окупаційної армії до "мобілізованих" з "ДНР": "Коли на "передок" кинули, пацани стали обурюватись: ми резервісти, йдемо на першій лінії. Нам сказали, ви не резервісти. Ви добровольці. Всі, хто тут, всі сюди прийшли добровільно".
Топ коментарі
+15 Eight Wonder 56eae116
показати весь коментар01.06.2022 14:10
+13 Виктор Дийнега
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показати весь коментар01.06.2022 14:29
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К чему эти вбросы, когда все понимают что на фронте происходит?
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Реєстрація:10.04.2022
Во вторник, 31 мая, в ходе боевых действий на Донбассе получил по заслугам чеченский бандит, подполковник заур димаев. Его транспортное средство попало под обстрел в районе Камышевахи, сообщает известный российский канал Baza.
димаев был заместителем командира 4-го батальона специального полка имени Кадырова, и вместе с группой военных марадеров ехал под поселком Камышеваха. Их "УАЗ Патриот" попал под обстрел нашей прекрасной артиллерии, вследствие чего и водитель и Димаев сдохли на месте, а еще четверо ка-дыр-овцев получились пока 300 т.е недобитками .
Донбасс никто не поставит на колени?
Или привязать к столбу женщину с украинской символикой и издеваться над ней?
Весело же было, да?