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"Вы не резервисты, вы - добровольцы": Окупант розповідає про ставлення командування РФ до "мобілізованих" з "ДНР". АУДIО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Командування армії РФ відправляє в бій проти ЗСУ резервістів під виглядом добровольців.

Про це йдеться в перехопленні ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

Окупант розповідає російському військовому про протести, які відбулись в 115 батальйоні армії РФ: "Вийшов наказ відпустити студентів. Приїхали їхні матері, подруги та влаштували протести. Незаконна мобілізація".

Також він розповів про ставлення окупаційної армії до "мобілізованих" з "ДНР": "Коли на "передок" кинули, пацани стали обурюватись: ми резервісти, йдемо на першій лінії. Нам сказали, ви не резервісти. Ви добровольці. Всі, хто тут, всі сюди прийшли добровільно".

Також дивіться: "ЧВК-шники все полегли, толку них#я от них нет": Окупант скаржиться дружині, що ЗСУ розбили підрозділ "вагнерівців". АУДIО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+15
Вы - мясо, даже не пушечное, а свинособачье.
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01.06.2022 14:10
+13
А тем временем подразделение ВСУ легион Свобода России отжали танк
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01.06.2022 14:08
+11
А что, весело же было весной 2014 года ходить где-нибудь бухими или под дурью по Донецку или Луганску с триколором, ловить студентов с украинской символикой и кричать "Навекисрассией!", "Путенвведи!"?

Донбасс никто не поставит на колени?

Или привязать к столбу женщину с украинской символикой и издеваться над ней?

Весело же было, да?
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01.06.2022 14:29
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Э, вроде писали шо от днр остался токо жнр. Что не все мужиков споймали?
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01.06.2022 14:05 Відповісти
Нє, там з копанок ще лізуть на запах самогону...
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01.06.2022 14:07 Відповісти
А если им показать откуда на днр готовилось нападение? 4 позиции, пушилин карту привез, он щас покажет
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01.06.2022 14:15 Відповісти
А тем временем подразделение ВСУ легион Свобода России отжали танк
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01.06.2022 14:08 Відповісти
А флаг Вейшнории тут при чём? Ну что за народ? Глаз да глаз, не успели отвернуться - уже поволокли что плохо лежало...
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01.06.2022 16:49 Відповісти
Вы - мясо, даже не пушечное, а свинособачье.
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01.06.2022 14:10 Відповісти
Апалченци-дабравольци.
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01.06.2022 14:18 Відповісти
Одноразовые лугандонские задроты.
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01.06.2022 14:20 Відповісти
Ага. Северодонецку это расскажите. А потом Лисичанску со Славянском.
К чему эти вбросы, когда все понимают что на фронте происходит?
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01.06.2022 14:21 Відповісти
Jonathan Jones

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:10.04.2022
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01.06.2022 14:31 Відповісти
ВСУ уничтожили видного кадыровского командира: фото


Во вторник, 31 мая, в ходе боевых действий на Донбассе получил по заслугам чеченский бандит, подполковник заур димаев. Его транспортное средство попало под обстрел в районе Камышевахи, сообщает известный российский канал Baza.
димаев был заместителем командира 4-го батальона специального полка имени Кадырова, и вместе с группой военных марадеров ехал под поселком Камышеваха. Их "УАЗ Патриот" попал под обстрел нашей прекрасной артиллерии, вследствие чего и водитель и Димаев сдохли на месте, а еще четверо ка-дыр-овцев получились пока 300 т.е недобитками .
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01.06.2022 14:25 Відповісти
А что, весело же было весной 2014 года ходить где-нибудь бухими или под дурью по Донецку или Луганску с триколором, ловить студентов с украинской символикой и кричать "Навекисрассией!", "Путенвведи!"?

Донбасс никто не поставит на колени?

Или привязать к столбу женщину с украинской символикой и издеваться над ней?

Весело же было, да?
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01.06.2022 14:29 Відповісти
Это все сралин виноват. Заселил бамбасские степи зэками и олигофренами с кацапских е..б.-е.-ней, а мы теперь разгребаем это все.
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01.06.2022 15:39 Відповісти
Как вариант, в ЯНАО (это где путенский газ добывается) больше 50% украинцев, заехали в 70-е осваивать месторождения. Многие даже сейчас на западенском балакают (это украинский с примесью всяких польских и чешских слов). После вступления в ЕС можем замутить Ямало-ненецкую народную республику ))) и посмотрим как путен их не тронет, как он нам кричал не трогать дырян.
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01.06.2022 15:43 Відповісти
ті "диряни" вже окацапились по самі вуха,як і кубанські...
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01.06.2022 17:16 Відповісти
Это урок для лугандонцев.
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01.06.2022 17:41 Відповісти
 
 