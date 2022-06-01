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СБУ (10022) воєнні злочини (1567) перехоплення (328)

"Та вообще пох#й! Откат полтора километра и залп со всех орудий!", - окупант розповідає, як вони "рівняють з землею" українські села. АУДIО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Рашисти "рівняють з землею" українські населені пункти, які не можуть взяти у бою.

Про це свідчить нова телефонна розмова загарбників, яку перехопила СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Комбриг приезжает: вы что, оху#ли? Два дня уже деревеньку не можете взять? Ну, там же гражданские, – отвечают наши. Та вообще пох#й! Откат полтора километра и залп со всех орудий!.. и все, просто сравняли с землей… и укропов, и мирных, там всех подряд", – розповідає своїй дружині загарбник, чий підрозділ намагається просунутися на Донбасі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вы не резервисты, вы - добровольцы": Окупант розповідає про ставлення командування РФ до "мобілізованих" з "ДНР". АУДIО

"Працюємо, аби покарати кожного, хто причетний до агресії рф!", - СБУ документує їхні звірства, і з початку повномасштабного вторгнення вже відкрила понад 10 тис. проваджень.
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Топ коментарі
+20
Поэтому кацапы и ползут вперед на некоторых направлениях. У них нет никаких ограничений, нет никаких моральных дилемм. Кацапов не волнует, что их зверства будут обсуждать. Главное, продвинуться и закрепиться, а там обширнейшая пропаганда объяснит Европе, что "Вы все аретиии!!!".
Мое диванное мнение. Нужны секретные спецотряды для борьбы с кацапами неконвенциональными методами. Никаких камер, никакого шума, только нулевая толерантность.
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01.06.2022 14:40
+18
Тебя-ублюдка закопают в овраге и тоже будет вообще по#уй.
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01.06.2022 14:34
+13
Вони,всі. Кацапи то смерть. Тількі знищувати...Нічого неслухати,ніякіх співів
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01.06.2022 14:38
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Тебя-ублюдка закопают в овраге и тоже будет вообще по#уй.
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01.06.2022 14:34 Відповісти
Вони,всі. Кацапи то смерть. Тількі знищувати...Нічого неслухати,ніякіх співів
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01.06.2022 14:38 Відповісти
артилеристов в плен НЕ БРАТЬ !!
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01.06.2022 15:46 Відповісти
Испытываю глубокие чувства русофобии!
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01.06.2022 14:37 Відповісти
Русофілії до окускованих
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01.06.2022 14:40 Відповісти
Поэтому кацапы и ползут вперед на некоторых направлениях. У них нет никаких ограничений, нет никаких моральных дилемм. Кацапов не волнует, что их зверства будут обсуждать. Главное, продвинуться и закрепиться, а там обширнейшая пропаганда объяснит Европе, что "Вы все аретиии!!!".
Мое диванное мнение. Нужны секретные спецотряды для борьбы с кацапами неконвенциональными методами. Никаких камер, никакого шума, только нулевая толерантность.
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01.06.2022 14:40 Відповісти
Вы метросексуала Буданова видели ? Ему наверно важнее маникюр , откуда там взяться жесткости ???
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01.06.2022 17:22 Відповісти
Пусть Шольц, Макрон послушают запись, может прекратят звонить ху*лу.
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01.06.2022 14:49 Відповісти
А нам нельзя, да Бидон ,не дай бог до Параши долетит. Забрать у нас все межконтенентальные и скады, а теперь мы клянчим сраные РЗСО, у того, кто забирал под гарантии безопасности.
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01.06.2022 14:50 Відповісти
Беріть в полон свинособак, давайте перезвонить мамці /***** п"яній, яка скаже шо гвалтуйте все...я одобрям.... нагодуйте печенням їх, пирожками чаю ***** дайте.... в сраку поцілуйте...потім в тюрму за наші податки.... вони скажуть шо тут з ними нормально.....
НЕМАЄ ЇМ НІЯКОГО ПРОЩЕННЯ І ПОИМЛУВАННЯ !!!!! ТІЛЬКИ СМЕРТЬ!!!! СОБАКИ ІНШОГО НЕ РОЗУМІЮТЬ !!
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01.06.2022 15:02 Відповісти
Русские, вы потом не удивляйтесь, что родные и друзья тех, кого вы сравняли с землей, будт убивать ваших детей.
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01.06.2022 15:04 Відповісти
«Колискова».



Мати сина в Росії колише

Журно пісню йому співаючи:

«Не ходи, сину, в Україну,

Там смерть живе, убиваючи…»



На стіні портрет - в темній рамочці,

Стрічкою чорною вкіс, перевитий,

З нього дивиться той, що в землі лежить

У могилі, в саван сповитий.



«Ні, мій хлопчику, не вір матері,

В Україні волошки в житі,

Срібні роси видзвонюють вдосвіта

І колосся сонцем налите…



Жайвір піснею сонце стрічає

Соловей «На добраніч…», бажа,

Хлібом-сіллю гостей зустрічають

Якщо правда в очах, а не лжа.



Лише тих, хто прийшов з жадобою

І бажаючих «гарно пожить…»

Десь у полі, або й під стодолою

Сталь козацька стрічає вмить.



Ми не кликали твого батечка,

Сам прийшов, щоби нас убивати,

Грабувати Вкраїну-матінку,

Цим грабунком капшук набивати.



Знай, хлопчино, лишень, що крадене,

Кров»ю вмите, в добро не прийде.

Кров і смерть, що сусідом внесена,

Його теж неодмінно знайде.



Зло до зла завжди повертається,

І запалює твій-таки, дім.

Лиш добро до добра всміхається

Руку братню протягує всім.



Хай ясніють жита з пшеницею,

Грають хвилі в ланах, як в морі

А не плачуть мати з вдовицею,

Дітлахи виростають голі.



Хай громи гримлять лиш Перунові

І лиш мирним хай буде небо

А війни ні тобі, ні матері

Ні мені, взагалі не треба…».



С. Гайдамака.

20.06.2015 р.

***
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01.06.2022 15:07 Відповісти
Мамця-то думала, що її синочок "Асвабадитель", а виявось, що вона виростила мерзенного вбивцю, який вбиває просто так, ні за що, і робить це здалека, сподіваючись, що йому за це не доведеться відповідати!

Мерзенна нація, мерзенна країна!

І мерзенна земля, яка таких виростила і викормила.
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01.06.2022 15:29 Відповісти
Точнісінько так само ми зрівняємо з землею їх самих.
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01.06.2022 15:43 Відповісти
Дай Бог ‼️‼️‼️
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01.06.2022 17:23 Відповісти
 
 