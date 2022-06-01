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війна (56332) Херсонщина (4244) знищення (4098)

"Відтіснили їх трохи, тому вони і бісяться", - бійці 59-ї ОМБр імені Якова Гандзюка про бої на межі Миколаївщини і Херсонщини. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Українські захисники, на кордоні Миколаївської та Херсонської областей роблять усе можливе для наближення нашої перемоги й намагаються давати ворогу можливість щодня поповнювати статистику "двохсотих".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські воїни відтіснили окупантів однак ті продовжують атакувати - найчастіше йдеться про артобстріли.

"Ми їх відтіснили трохи, але вони огризаються і огризаються дуже жорстко. Ще їм сил вистачає і є чим... Але й ми знаємо чого хочемо добитися", - каже один з бійців 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

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Автор: Сергій Яковенко
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Підірвати б той міст, що з'єднує Крим і Херсонську область.
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01.06.2022 14:43 Відповісти
3и месяца тому
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01.06.2022 14:48 Відповісти
Крим та Херсонську область з'єднує не тільки міст, а головним чином Перекопський перешийок завтовшки мінімум 7 км.
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01.06.2022 15:05 Відповісти
Выход в Каховской ГЭС решает задачи : рассечение Криворожской группировки рашистов с ее ликвидацией, а с уничтожением Херсонского моста -окружение и ликвидация Херсонской группировки врага + огневой контроль Новой Каховки и всего левого берега Днепра. А если напрячься с Запорожского направления одновременно, то и третий котел русозверей с выходом в Крым. Но все упирается в вооружения. Ведь перед этим надо подавить аэродромы в Крыму и системы ПВО.
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01.06.2022 14:49 Відповісти
віримо в ЗСУ...
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01.06.2022 14:51 Відповісти
СЛАВА ВСУ! ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА!
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01.06.2022 15:09 Відповісти
Дякуемо за мужність та позицію!
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01.06.2022 16:09 Відповісти
 
 