"Вірю у наших захисників. У нас не все класно і не все чудово, але перемога не за горами", - українська волонтерка Христина Феціца. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Разом з нашими воїнами, російським загарбникам протистоять українські волонтери. Дехто з них на своєму фронті уже вісім років. Одна з цих відчайдухів, відома українська волонтерка Христина Феціца.
Як розповідає кореспондент Цензор.НЕТ Михайло Ухман, Христина не дуже любить коли про це говорять, але за роки війни, Христина з командою однодумців, передала на фронт більше сотні автомобілів та безпілотників. Різні українські підрозділи, починаючи від ГУР МО, спецпідрозділів НГУ, СБУ і закінчуючи нашою доблесною піхотою, отримують допомогу від Христини.
Де беруться сили, кошти і хоробрість? Дивіться в ексклюзивній розмові з волонтеркою.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Підлога Маккартні
показати весь коментар01.06.2022 15:25 Відповісти Мені подобається 6
Виталий Смирнов cf047e2b
показати весь коментар01.06.2022 15:29 Відповісти Мені подобається 3
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...