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війна (56332) знищення (4098) міномет (88)

Українські мінометники обстрілюють позиції 108-го десантно-штурмового полку армії РФ на Миколаївщині. ВIДЕО

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Мінометники 126-го БТрО та 36-ї бригади морської піхоти знищили позиції 108-го десантно штурмового полку окупантів на Миколаївщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагменти відеозапису мінометної атаки бійці опублікували в соцмережі.

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Автор: Сергій Яковенко
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krasivo bahnuli odin urod pravda ostalsa....no skoree vsevo 300ty
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01.06.2022 16:01 Відповісти
+ , долбите их пацаны !
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01.06.2022 16:06 Відповісти
вбийте усіх орків
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01.06.2022 16:08 Відповісти
Аж за душу бере. Так красиво.👍
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01.06.2022 16:10 Відповісти
А коли вже на Брянщині чи Бєлгородщині ?
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01.06.2022 16:13 Відповісти
коли звання генерала отримаєш і віддаси наказ
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01.06.2022 16:30 Відповісти
звание необязательно, у нас любой клоун може стать командувачем
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01.06.2022 16:44 Відповісти
Нет не любой , а только Зелёный и шмаркатый
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01.06.2022 17:38 Відповісти
 
 