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Українські мінометники обстрілюють позиції 108-го десантно-штурмового полку армії РФ на Миколаївщині. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Мінометники 126-го БТрО та 36-ї бригади морської піхоти знищили позиції 108-го десантно штурмового полку окупантів на Миколаївщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагменти відеозапису мінометної атаки бійці опублікували в соцмережі.
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