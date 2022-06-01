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Артилеристи обстріляли колону бронетехніки окупантів та знищили щонайменше 5 танків Т-72 і 2 БМП. ВIДЕО безпілотника
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Артилеристи обстріляли колону бронетехніки окупантів. Знищено щонайменше 5 танків Т-72 і дві БМП.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки опубліковано в соцмережах.
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