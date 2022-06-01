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Артилеристи обстріляли колону бронетехніки окупантів та знищили щонайменше 5 танків Т-72 і 2 БМП. ВIДЕО безпілотника

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Артилеристи обстріляли колону бронетехніки окупантів. Знищено щонайменше 5 танків Т-72 і дві БМП.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки опубліковано в соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські мінометники обстрілюють позиції 108-го десантно-штурмового полку армії РФ на Миколаївщині. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+15
"І руска мамка нє узнаєт, какой у русского конєц.."
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01.06.2022 16:31
+14
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01.06.2022 16:43
+10
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01.06.2022 16:42
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"І руска мамка нє узнаєт, какой у русского конєц.."
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01.06.2022 16:31 Відповісти
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01.06.2022 16:46 Відповісти
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01.06.2022 16:42 Відповісти
Через клятих орків лише землю дірявимо. Але, файно влупили.👍
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01.06.2022 16:43 Відповісти
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01.06.2022 16:43 Відповісти
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01.06.2022 16:45 Відповісти
Буде,буде,шашлик бурятський буде!!))
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01.06.2022 16:44 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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01.06.2022 16:44 Відповісти
Файно то файно. але скільки набоїв пішло даремно. Треба переходити на високоточну зброю. Раніше цього правителі не знали?
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01.06.2022 16:53 Відповісти
Думаю набої, що використали набагато дешевші ніж то, що влупили. А високоточну, для більш важливих цілей.
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01.06.2022 17:21 Відповісти
"Маловато,понимаешь,маловато будет!" (с)
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01.06.2022 16:59 Відповісти
на жаль багато набоїв в "холосту",але і на тому дякуємо!
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01.06.2022 17:02 Відповісти
каменный век....., так много не навоюешь......
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01.06.2022 17:37 Відповісти
Не відпускає почуття наїб...ва з такими відосиками. Спочатку показано рух техніки, потім - дуже невлучні постріли, потім - розбиту техніку. Та чи не та - незрозуміло. Одне можу сказати - бк дійсно знищений.
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01.06.2022 18:06 Відповісти
Перегляд відео нагадує "бац бац и мимо"
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01.06.2022 18:25 Відповісти
Бідна наша земля-матінка - вся в ранах (((
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01.06.2022 18:30 Відповісти
Звичайно, з дивана, але: скільки даремно випущених снарядів, просто в поле... Це ж з чого так стріляють? "Гриміли синії Карпати, стріляли поб'єдітєлєй гармати..." (с) Брати Гадюкіни. Так ми навоюємо...
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01.06.2022 19:05 Відповісти
байрактари треба, тут артилерія не поможе. або американські безпілотники типу байрактар.
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01.06.2022 19:43 Відповісти
И поле наше вспахали, и орковскую бронетехнику осколками посекли
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01.06.2022 20:45 Відповісти
укр снаряд Квітник 35тис доларів з лазерною головкою самонаведення.заміняє 10 звичай снарядів по 3-4тис доларів.адже ізнос ствола пушки.вона розрахована на 1000-1500 вистрілів-гугл . в танка на 300 вистрілів і зявляється люфт.метал розширюється від тисяч градусів
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02.06.2022 09:00 Відповісти
 
 