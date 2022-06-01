Воїни з передової привітали маленьких українців з Днем захисту дітей. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Воїни з передової привітали маленьких українців з Днем захисту дітей.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, своє вітання українські бійці опублікували в соцмережах.
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Oleksandr Onys
показати весь коментар01.06.2022 16:43 Відповісти Мені подобається 3
Чайка Київ
показати весь коментар01.06.2022 16:50 Відповісти Мені подобається 1
Владимир Вовчик
показати весь коментар05.06.2022 17:52 Відповісти Мені подобається 0
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