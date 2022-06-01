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Воїни з передової привітали маленьких українців з Днем захисту дітей. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Воїни з передової привітали маленьких українців з Днем захисту дітей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, своє вітання українські бійці опублікували в соцмережах.

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Автор: Сергій Яковенко
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Хіба можливо порівняти наших воїнів із цими нелюдями, що прийшли на українську землю?
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01.06.2022 16:43 Відповісти
Наші котики
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01.06.2022 16:50 Відповісти
Воины то поздравили, не вопрос, а вот квартальные мрази уж поздравили нашу детвору, так поздравили!
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05.06.2022 17:52 Відповісти
 
 