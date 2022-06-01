Воїни з передової привітали маленьких українців з Днем захисту дітей. ВIДЕО

Воїни з передової привітали маленьких українців з Днем захисту дітей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, своє вітання українські бійці опублікували в соцмережах.

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