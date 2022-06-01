Українські бійці за допомогою БПЛА нищать техніку і живу силу окупантів. ВIДЕО

Українські бійці за допомогою модернізованих дронів Mavic завдали кілька ефективних ударів по техніці армії РФ та знищили окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішних скидань з дрона гранатометних боєприпасів ВОГ воїни опублікували в соцмережах.

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