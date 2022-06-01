УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6994 відвідувача онлайн
Новини Відео СуспільствоВійна в Україні Війна
18 148 28
армія РФ (13463) війна (56365) знищення (4098)

Українські бійці за допомогою БПЛА нищать техніку і живу силу окупантів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Українські бійці за допомогою модернізованих дронів Mavic завдали кілька ефективних ударів по техніці армії РФ та знищили окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішних скидань з дрона гранатометних боєприпасів ВОГ воїни опублікували в соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Шість офіцерів-рашистів ліквідовані в Україні. ФОТОрепортаж

Автор: Сергій Яковенко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+26
Вот тут красивые попадания и пробития, лукас хлопцы
показати весь коментар
01.06.2022 16:49
+20
Пряме влучання, буквально знесло голову на 18-ті секунді ...
показати весь коментар
01.06.2022 16:50
+13
показати весь коментар
01.06.2022 17:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вот тут красивые попадания и пробития, лукас хлопцы
показати весь коментар
01.06.2022 16:49 Відповісти
какой кацап хороший ?
показати весь коментар
01.06.2022 16:56 Відповісти
Прямо в голову попали. Мозги разлетелись!
показати весь коментар
01.06.2022 17:58 Відповісти
*** !!!!! 4 раза пересмотрел , КРАСОТЕЕЕЕЕЕЕЕНЬ !!!!!!!! ****** русню хлопцы , ****** ВСЕХ !!!!!!!
показати весь коментар
01.06.2022 18:35 Відповісти
Пряме влучання, буквально знесло голову на 18-ті секунді ...
показати весь коментар
01.06.2022 16:50 Відповісти
показати весь коментар
01.06.2022 17:01 Відповісти
Ну от нахіба писати про модель дрону і так деяки виробники нервують "що їхня продукція застосовується у війні". Дрон та й дрон
показати весь коментар
01.06.2022 16:52 Відповісти
Заради хайпу робиться велика купа помилок, якими шкодимо самі собі!
показати весь коментар
01.06.2022 17:17 Відповісти
zhalko nedajut video s bayraktarov , javelinov ta nlaw ....a oni e tam tysachami
показати весь коментар
01.06.2022 16:53 Відповісти
это просто праздник какой то
показати весь коментар
01.06.2022 16:54 Відповісти
хорошие нежданчики для ордынцев
показати весь коментар
01.06.2022 16:55 Відповісти
Така війна майбутнього)Потрібні тисячі таких бойових БЛА і буде багато 200х орків.
показати весь коментар
01.06.2022 16:57 Відповісти
Как хорошо видна буковка Z! Полезную весчь придумало кацапье)))
показати весь коментар
01.06.2022 16:58 Відповісти
показати весь коментар
01.06.2022 17:02 Відповісти
КрасІва!!!
показати весь коментар
01.06.2022 17:01 Відповісти
Бомба свинособаке чётко в репу попала!
показати весь коментар
01.06.2022 17:11 Відповісти
Бомба, а взрывается как ручная граната.
показати весь коментар
01.06.2022 17:14 Відповісти
Смерть кацапам!
показати весь коментар
01.06.2022 17:16 Відповісти
Це ВОГ, не бомба.
показати весь коментар
01.06.2022 17:18 Відповісти
Так їх! Щоб ніде і ніколи не почували себе в безпеці на нашій землі.
показати весь коментар
01.06.2022 17:32 Відповісти
Но весъма слабые ракеты, какие то детские, что ли...
показати весь коментар
01.06.2022 17:47 Відповісти
Жаль что бомбы слабые.
показати весь коментар
01.06.2022 17:56 Відповісти
Проти бронетехніки явно неефективно, а от проти живої сили - саме те!
показати весь коментар
01.06.2022 18:02 Відповісти
Епа кто присмотрелся и увидел как от прямого попадания голова орка разорвалась как арбуз.Война нового поколения страшна и жестока.Нигде от мины не спрячешся ни в окопе ,ни в зеленке.Надо было вместо дорог купить 500 таких вот дронов и орки бы от ужаса тикали бы домой,не от повреждений а от псих.эффекта.
показати весь коментар
01.06.2022 18:07 Відповісти
Наші хлопці зробили мій вечірній перегляд новин кращим.Набагато кращим.
показати весь коментар
01.06.2022 18:27 Відповісти
Шось слабо. Хлопушкі якісь, а не гранати.
показати весь коментар
01.06.2022 19:39 Відповісти
Новый вид операции - кастрация головы.
показати весь коментар
01.06.2022 20:34 Відповісти
 
 