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Українські бійці за допомогою БПЛА нищать техніку і живу силу окупантів. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Українські бійці за допомогою модернізованих дронів Mavic завдали кілька ефективних ударів по техніці армії РФ та знищили окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішних скидань з дрона гранатометних боєприпасів ВОГ воїни опублікували в соцмережах.
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