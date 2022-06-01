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Зеленський (17428) СБУ (10025) звільнення (1511) Харківщина (4270)

Екскерівник СБУ Харківщини Дудін про звільнення: Ніяких претензій щодо моєї роботи не було. Це виключно політичне рішення. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Роман Дудін був призначений Володимиром Зеленським на посаду очільника управління СБУ у Харківській області 25 березня 2020 року, але нещодавно звільнений.

Роман Дудін – ексочільник управління Служби Безпеки України в Харківській області у коментарі Радіо Свобода заявив, що правоохоронці не озвучили до нього жодних претензій і що його звільнили з політичних мотивів, передає Цензор.НЕТ.

За словами Дудіна, до моменту звільнення, ані Володимир Зеленський, ані голова Служби безпеки України Іван Баканов не озвучили жодних претензій до його роботи та роботи управління СБУ області.

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"На сьогодні я не отримав жодної інформації, які претензії є до мене, окрім тих публічних слів, які висловив пан президент, – сказав Дудін. – На сьогодні я маю довідку стосовно результатів роботи Харківського управління з 24 лютого по 30 травня. Судячи з цієї довідки, якщо переводити на військову мову, управлінням служби безпеки України в Харківській області було знищено агентурну мережу, в яку входять і корегувальники, і сепаратисти, і колаборанти тощо".

Дудін називає своє звільнення "виключно політичним рішенням". Вважає, що за цим рішенням стоїть зокрема регіональна влада Харкова та області і "так званий військовий комендант міста".

"Маю чітке уявлення, хто стоїть за цим звільненням. Вони фактично всі були присутні на останньому візиті президента в Харків", – сказав він.

Дудін переконує, до повномасштабного вторгнення Росії він та управління СБУ готувались. Дудін паралельно обіймав посаду керівника антитерористичного центру в Харківській області до складу якого входили всі правоохоронні структури, збройні сили, ДСНС, керівництво міста. Він повідомив, що проводили спільні навчання, сформували центр обміну інформації та вузол зв’язку.

Наразі, за словами Дудіна, він перебуває у Києві, але не отримував жодних викликів на допит.

"Я доповів керівництву про те, що я за наказом прибув. Я знаходжусь у Києві, – зауважив він. – Мене не викликали на жодні допити, мені не пред’являли жодних претензій. Я чесно кажучи з великими труднощами можу уявити якого формату ці претензії".

Президент Володимир Зеленський 29 травня звільнив очільника управління Служби безпеки України в Харківській області Романа Дудіна після візитку в Харків. 30 травня указ про звільнення з’явився на сайті президента.

"Звільнив очільника Служби безпеки України Харківської області за те, що не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе особисто. Які мотиви – правоохоронці з'ясують", – сказав президент у відеозверненні 29 травня.

Роман Дудін був призначений Володимиром Зеленським на посаду очільника управління СБУ у Харківській області 25 березня 2020 року.
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Топ коментарі
+17
По факту, Харьков зеленым сдать не удалось. Зеленский на Херсон назначил правильных СБУшников, они все и слили. Если смотреть на результат, гнев Ермака против Дудина понятен.
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01.06.2022 19:43
+14
Вспомнился сбушник Наумов, который оказался предателем .
Там надо прошерстить всю контору и серьезно разобраться, сколько честных и настоящих профи выдавили " спецы" Наумов и Баканов из СБУ.
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01.06.2022 19:46
+10
Не допомагав місцовій владі здати Харків - ось така банальна причина !
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01.06.2022 20:12
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А де ти перших два тижні обстрілів ховався? Перечікував, чия візьме?
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01.06.2022 18:58 Відповісти
Це до кого питання? Якщо до Дудіна то не пиши дурні!
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01.06.2022 19:10 Відповісти
Ти ба, тиждень, як народилося (24.05.2022), а таке язикате?
Тебе, часом не Подоляк вилупив?
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01.06.2022 19:19 Відповісти
да їх тут як блох на собаці,давіть спамом
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01.06.2022 19:27 Відповісти
Как-то нет доверия конторе, которой руководит дезертир.
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01.06.2022 18:58 Відповісти
Але дезертира не зняли, тоді хочуть залишити тільки дезертирів
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01.06.2022 19:08 Відповісти
Человек - не контора...
Зная терехова и ко, этому я доверяю больше...
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01.06.2022 19:41 Відповісти
Вспомнился сбушник Наумов, который оказался предателем .
Там надо прошерстить всю контору и серьезно разобраться, сколько честных и настоящих профи выдавили " спецы" Наумов и Баканов из СБУ.
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01.06.2022 19:46 Відповісти
В военний час в Красноаутському р- ні крадуть кожну ніч 40 тон нафти с труби ПАТ Укрнафти під прикриттям СБУ Харьковськой області, та за вирубки лісу стоять ті самі структури
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01.06.2022 19:04 Відповісти
Та там Харькове ордло в заповеднике. Столько питушни. Реально, приезжали с Донецка "беженцы" такие павианы (вывешивали питушиные флаги ). Сейчас харьковские заполонили - такие же бабуины.
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01.06.2022 20:28 Відповісти
На сайті Obozrevatel є розлогий допис такого собі Павло Капко зі звинуваченнями у слабодухості і некомпетентності колишнього очільника Харківської СБУ.
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01.06.2022 19:06 Відповісти
в сериале "слуга народа" представлен образ порядочного человека в главной роли.

п.с. я правда его не смотрел))
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02.06.2022 11:04 Відповісти
Не може бути - його звільнили за те, що не "здав" Харків
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01.06.2022 19:17 Відповісти
з виду брат гогашвілі
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01.06.2022 19:18 Відповісти
Ти відео уважно дивився?
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01.06.2022 19:33 Відповісти
получается уволили просто так без причины от нехрен делать. главу СБУ
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01.06.2022 19:33 Відповісти
По факту, Харьков зеленым сдать не удалось. Зеленский на Херсон назначил правильных СБУшников, они все и слили. Если смотреть на результат, гнев Ермака против Дудина понятен.
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01.06.2022 19:43 Відповісти
Наші придуть - все у вас, клопяри срані, своє відберуть! Ще й дупу начухають, більш аніж було - ні це не якесь там міфічне нло, а конкретне ЗСУ. Гоп-стоп, дебільники: НАШІ вже по вас на жатву із косою йдуть!
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01.06.2022 20:00 Відповісти
Не допомагав місцовій владі здати Харків - ось така банальна причина !
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01.06.2022 20:12 Відповісти
У час війни кривавій та особливих обсатавин, мабуть, варто усім нам більш заглядати не стільки у велику гео-політику, скільки в душу свою власну. А решта вже - покаяніє перед Господом за все, що було не так гоже від кожного із нас нєбесам й народові українському.
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01.06.2022 20:14 Відповісти
Цікаво одне чому його не арештували, на Харьківщині працювала російська агентура а це бидло каже він тут не до чого, політичне рішеня
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01.06.2022 20:17 Відповісти
Хто з них бидло?
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01.06.2022 21:41 Відповісти
Парень, ты определись, кто ты. Служивый или скулесос. Приказали, ушел. Молча. Есть места в Украине, где сейчас можно доказать свою любовь к Родине.
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01.06.2022 20:44 Відповісти
Зеленский до сих пор ни хрена не понимает в кулуарных играх и не имеет понятия, что за люди вокруг него, кого он назначает или кого снимает с должности.
Ему как приносили до войны бумажку "типа коротенькая справка" так и продолжают подсовывать все подряд и он не рубя ни хера продолжает подписывать.
Эти зеленые тараканы вокруг него как бегали так и продолжают бегать, срать кругом.
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01.06.2022 21:23 Відповісти
Зеленский - этикетка, обёртка, а тараканы однозначно значительно умнее и проворнее...
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01.06.2022 21:39 Відповісти
Зеленський про цього Дудіна, як Штайнмайєр про передачу зброї Україні: не аргументація, а гнилий базар.
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01.06.2022 21:32 Відповісти
Треба почекати коментарів та процесуальних рішень від ГПУ і ДБР щодо дій Дудіна, бо якщо вірити його підлеглим, він та його близьке оточення дійсно заслуговує на "справжню нагороду" у вигляді # (https://telegra.ph/Nev%D1%96dom%D1%96-fakti-d%D1%96yalnost%D1%96-eks-ker%D1%96vnika-Hark%D1%96vskogo-USBU-Romana-Dud%D1%96na-05-31)
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01.06.2022 21:55 Відповісти
Ну то, крім відповідальності перед законом цього "кадра"дудіна, постає питання хто і як відповість за його призначення на цю високу посаду? І, по-друге, а у Києві на Володимирській в той же час 24-25 лютого чи не були кинуті напризволяще своїм керівництвом колеги цього дудіна? Це вже питання до "95-го кварталу"на Банковій. А висновок цієї війни буде таким: Україна - це її народ, а не її посадові особи вищого рангу.
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01.06.2022 22:19 Відповісти
Мене дратує не те, кого саме зняли й за що. А те, що наполеончик-боневтік за власним бажанням навішує ярлики зрадників, крадіїв і нікчем кому завгодно, не маючи навіть бажання якось це обґрунтовувати. Просто не подобаєшся бубочці - зрадник, йди геть або на нари. Як би цьому 4-кратному дезертиру натякнути, що Україна - це не його власна іграшка?
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01.06.2022 22:20 Відповісти
 
 