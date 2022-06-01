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HIMARS скоро смажитимуть росіян! Німці петляють. День 98 🔴 БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
98-й день Народної війни України.
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- Сутки в участке провела под арестом. Проверяли на антигосударственную деятельность.
- Ты...??? В участке...??? Антигосударственная деятельность...??? Чё, с ума сошла, давай колись что произошло на самом деле.
- То и произошло. Послал меня шеф в аэропорт встретить коллегу из Баку. Как выглядит не знаю, а имя Замир Джаффаров. Ну я и поленилась написать полное имя с фамилией и написала на плакатике только "Замир". Через 30 секунд меня и замели.