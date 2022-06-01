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Порошенко виступив на Конгресі ЄНП: Більше зброї, більше санкцій і жодних компромісів з Путіним. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Петро Порошенко під час виступу на Конгресі Європейської народної партії у Роттердамі закликав європейських партнерів разом боротися проти спільного ворога – режиму Путіна. Порошенко наголосив: в Україні вирішується майбутнє європейського континенту.

За словами п’ятого Президента, щоб перемогти у війні, нам потрібно більше важкого озброєння для України: танки, реактивні винищувачі, гелікоптери, ракетні установки великої дальності та артилерійські системи, протиповітряна оборона, пише пресслужба ЄС, передає Цензор.НЕТ.

"Більше санкцій на рівні ЄС та у всьому світі! Щодня більше санкцій! Я вітаю вчорашнє політичне рішення Європейської Ради про запровадження шостого пакету санкцій, у тому числі проти торгівлі нафтою. Зроблено крок у правильному напрямку, але треба йти далі шляхом запровадження повного нафтового ембарго", – наголосив Порошенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Євросоюз запровадить санкції проти очільника РПЦ Кирила, - Порошенко

"Потужне і правильне рішення запровадити санкції проти Патріарха російської православної церкви кіріла, який є близьким соратником Путіна у військових злочинах і звірствах в Україні. Я також вітаю санкції проти військових, відповідальних за масові вбивства, зґвалтування та злочини проти людяності в Україні, зокрема в Бучі. Це гарний початок так званого "Списку Бучі " і гарантія того, що всі винні будуть притягнуті до відповідальності", – зазначає лідер партії.

Порошенко виступив на Конгресі ЄНП: Більше зброї, більше санкцій і жодних компромісів з Путіним 01
Порошенко виступив на Конгресі ЄНП: Більше зброї, більше санкцій і жодних компромісів з Путіним 02
Порошенко виступив на Конгресі ЄНП: Більше зброї, більше санкцій і жодних компромісів з Путіним 03

Порошенко також закликав включити до сьомого пакету санкцій газове ембарго: "нафтогазове ембарго стане потужною зброєю проти Росії. Будьте певні, що ваші гроші на російський газ і нафту не підуть на добробут і демократію в Росії, ви спонсоруєте військову машину Путіна", – застерігає Порошенко.

Він також застеріг європейців від компромісів з Путіним: "будь-який компроміс із кремлем щодо України легалізував би його агресію. По суті, це було б визнанням Вільним Світом того, що кордони держав можна змінити силою, а на вільний вибір незалежної нації можна накласти вето. Це зрадило б десятки тисяч жертв і страждання мільйонів українців".

Світ має об’єднатися, щоб поставити Путіна та інших перед Міжнародним трибуналом – вважає Петро Порошенко.

За його словами, військова деблокада українських морських портів допоможе врятувати світ від путінського сценарію глобального голоду.

Порошенко закликав збільшити фінансово-економічну підтримку України і реалізувати "План Маршала" 2.0 для відбудови України на основі стандартів ЄС.

Майбутнє України в ЄС та НАТО – переконаний лідер партії.

"Українська нація з нетерпінням чекає позитивного рішення червневої Європейської Ради щодо надання Україні статусу країни-кандидата на членство в ЄС. Згідно з останніми опитуваннями в Україні, 89% українців підтримують членство в ЄС і 70% – за членство в НАТО! Я вдячний за рішучу та чітку позицію ЄНП щодо цього питання", – зазначив Петро Порошенко.

"Разом ми повинні зробити все можливе, щоб зупинити агресію Путіна в Україні", – резюмує п’ятий Президент.
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Топ коментарі
+47
Сейчас подоляковские снова отработают методичку о нарцисизме. А человек в Европе пытается сделать все для победы Украины. Да и дома тоже не отстает.
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01.06.2022 21:19
+45
Який дурак не призначив Пороха міністром зовнішніх справ ?
Він найкраще вміє розмовляти із заходом.
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01.06.2022 21:18
+44
Тот-же, который прое#ал подготовку к полномасштабной агрессии *****. Тот-же, который украинцам обещал шашлычки на майские.
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01.06.2022 21:22
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Який дурак не призначив Пороха міністром зовнішніх справ ?
Він найкраще вміє розмовляти із заходом.
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01.06.2022 21:18 Відповісти
-может ли сын солдата, стать генералом?
-нет, у генерала есть свой сын
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01.06.2022 21:20 Відповісти
а клоун може стать президентом?
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01.06.2022 22:25 Відповісти
..закономірнісь..... Бидло вибрало бидло! Хіба вівці можуть вибрати лева вожаком?
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01.06.2022 23:25 Відповісти
"Быдло" сейчас в ЗСУ краiну боронить. А "элита" та iх нащадки???
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02.06.2022 00:49 Відповісти
то ти, значить, - еліта. Диванна. Згинь!
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02.06.2022 01:14 Відповісти
Тот-же, который прое#ал подготовку к полномасштабной агрессии *****. Тот-же, который украинцам обещал шашлычки на майские.
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01.06.2022 21:22 Відповісти
Напевно той самий що будував дороги кацапським танкам замість виділяти гроші ЗСУ.
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01.06.2022 21:26 Відповісти
Дорогами iз захiдних кордонiв зброя йде. Та спрядження. Не бачив? Очi протри.
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02.06.2022 00:52 Відповісти
зброю везуть вагонами
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02.06.2022 01:15 Відповісти
Це навіть не смішно.
Зелені мавпи, трейтій рік поспіль, лише те й роблять, що намагаються гадити Порошенку.
Висмоктані з пальця «кримінальні справи», «свідоцтва» всіх можливих покидьків, про «темні справи» Порошенко, сотні фейків!
А Ви кажете так, ніби зеленій шоблі властиве почуття здорового глузду, або вони здатні в команді працювати на результат!
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01.06.2022 21:40 Відповісти
а може то просто коломойський мститься.
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01.06.2022 22:45 Відповісти
Сейчас подоляковские снова отработают методичку о нарцисизме. А человек в Европе пытается сделать все для победы Украины. Да и дома тоже не отстает.
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01.06.2022 21:19 Відповісти
Почитай, як їх куратор інструктує: "Ексклюзивне інтерв'ю радника голови Офісу президента ....", зокрема, таку частину тої брехні - "Рішення Порошенка в 2015/16рр стали однією з причин війни"
Що цікаво, ти подивися хоча би на елемент брехні: як він бреше, що Порох припинив волонтерську допомогу ЗСУ, хоча - ше минулої п'ятниці, перед невдалою спроблю виїхати у Вільнюс, було повідомлення "Сьогодні ми передаємо 12 красунчиків для десантно-штурмових військ (це для 80-ї львівської бригади), а у вівторок приходить ще 12. Вони будуть доукомплектовані та підготовлені до виконання бойових завдань протитанкових підрозділів ДШВ. Де потрібно, будуть встановлені генератори та «Старлінки»."
Перед тим, 25-го, він особисто передавав 25-й бригади пікапи «JAC»...
Отак вони брешуть
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01.06.2022 21:47 Відповісти
Пробач, Гетьман, ми все проїбали.
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01.06.2022 21:20 Відповісти
І знов оберуть пісюніста на другий термін,замість першого за гратами!
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01.06.2022 21:29 Відповісти
Серед моїх знайомих, які в 2019 голосували за ЗЕ, нема жодного, який би не вважав його на сьогодні героєм, бо не втік.

І на наступних післявоєнних виборах всі ці 73 % знов проголосують за нього.

І нема тому ради
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01.06.2022 21:50 Відповісти
Среди моих знакомых ТОЛЬКО ОДНА прозрела! - Это 3,14здец...
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01.06.2022 22:30 Відповісти
Ексгібіціоністи при владі, звинувачують професійного політика і дипломата у "нарцисизмі". В дно знову постукали знизу.
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01.06.2022 21:20 Відповісти
Это те-же организмы, которые сначала чморили его за помятый рукав пиджака и истоптанные туфли на налитых от усталости ногах.
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01.06.2022 21:25 Відповісти
Порох за свій рахунок організував і озброїв 206-й батальон тероборони, що був під Києвом, а зараз на півдні. Також допомагав іншим підрозділам на мільони гривень
а ваш сраний клоун хоч копійку на ВСУ дав? Чи його хазяїн Коломойський? Тобі не соромно тут патякати, гнида?
Чи може вам вже час визнати, що ця війна і усі жертви на совісті Зеленого гівна і 73%, що за нього проголосували?
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01.06.2022 21:25 Відповісти
Ні, винен ты, бо народився Тупым і не хочеш розумнішати
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01.06.2022 21:50 Відповісти
Все як завжди по ділу, зрозуміло і переконливо. Дякуємо, Гетьмане!
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01.06.2022 21:21 Відповісти
Хіба зелена влада колись брала на себе відповідальність за свої пройоби? У них завжди Порох винен, хоч він уже 3 роки не Президент.
Уся зелена шобла тепер з кожі лізтиме на другий термін Зеленського, бо розуміють, що інакше іх усіх чекає в'язниця.
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01.06.2022 21:29 Відповісти
Про це пишу з вересня 2019 року!
У зе вибір між другим президенським і першим тюремним!
Доля зе-підтанцьовки і зе-сраколизів теж з ци пов'язана.
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01.06.2022 21:42 Відповісти
а ще дуже дуже велике будівництво на сотні млрд $
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01.06.2022 21:45 Відповісти
Гундяївський Онуфрій заявляє те ж саме, що і Подоляк.

"Совпадєніє? Не думаю." (с)

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01.06.2022 21:47 Відповісти
Хоть хтось відстоює інтереси країни в Європі. І цю людину гундосик не випустив на саміт НАТО. А де дівся весь зелений збрід? Гроші скирдує?
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01.06.2022 21:23 Відповісти
Влучно. Потужно. Доцільно.

Це мої особисті нейтральні враження - я не прихильник Пороха.
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01.06.2022 21:24 Відповісти
А хоч хтось з зебілів зрозумів,чому НЕ випускали Порошенка?
Світ ВПЕРШЕ з початку повномасштабного вторгненя зміг порівняти Президента з гундосиком,і порівняня не на користь криворагульного!
А хто порахує скільки житів українців втрачено завдяки діям зеленої плісняви по блокуваню діяльності Президента (п'ятого) за кордоном?
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01.06.2022 21:38 Відповісти
Дак той кого ти уповноважив не волає, або волає таке, що нам відмовляють у тому що й обіцяли
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01.06.2022 21:52 Відповісти
Він представник частини народу України в парламенті.
І його запрошують на такі заходи.
І на Заході кажуть нашій владі, що вона поводить себе як гопник, перешкоджаючи Порошенку у виїзді за кордон для участі в міжнародних форумах.
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01.06.2022 21:53 Відповісти
Алекс, ти поц дурнуватий.
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01.06.2022 21:54 Відповісти
А держава -це ви? Ви від імені держави заяви робите? Вас хтось уповноважив?
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01.06.2022 21:59 Відповісти
После войны обязательно должны быть расследованы обстоятельства блокировки выезда пороха на международные форумы. Надеюсь это произойдет и всякие Зе, подоляки, ермаки и безумные получат по заслугам
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01.06.2022 21:41 Відповісти
Навіть не сподівайтеся. Зелені тчкіж зомбі як і рашисти
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01.06.2022 21:53 Відповісти
зебіл, цікався більше. Стефанчук підписав відрядження і на з'їзд ЄНП, і причому, не одному Пороху. Там в списках шість осіб. Вгадай, хто.
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01.06.2022 21:59 Відповісти
Це ви все попутали. У Вільнюс його якраз усвідомлено, спеціально зелені не пустили. З"їзд був трохи пізніше. Ви не знали чи дурку включаєте?
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01.06.2022 22:12 Відповісти
Бубочка в печали.
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01.06.2022 21:53 Відповісти
Опять этот Порошенко влез! Да закройте уже его и не выпускайте из страны! Пусть не мешает зеленой шобле страну сдавать!
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01.06.2022 22:02 Відповісти
Порошенко делает и говорит всё для победы над врагом, он личность с харизмой, оратор. Вы посмотрите на лица людей, слушающих его. Да-а, от великого до смешного случился один неудачный шаг. А он так много хорошего мог бы сделать для страны. Но народ выбрал себе
горе и смерть. Вот Вы, уважаемый, под псевдонимом Алекс Вайс, (нравится фильм "Щит и меч"?) явно завидуете Гетьману. А насчёт нашей Державы: Порошенко патриот, он мог бы, как
бывший президент, уйти на покой и спокойно жить где то за границей, о которой Вы наверно мечтаете. Я надеюсь, Вы тоже патриот, и понимаете, что можно уехать и жить в другом месте,
но Родина будет жить у Вас в сердце. И разрешения любить свою Родину у Зеленског брать не надо. Да и Зеленский мало то бывал на своей Родине, всё больше по гастролям в россии.
Я думаю, надо только приветствовать желание всех граждан помочь стране, а не заливаться завистью и мелочной ненавистью. Я не о Вас, уважаемый. Вы как раз честно отрабатываете свой хлеб и плюёте в сторону порядочного человека. Вам хлеб не кажется горьким?..
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01.06.2022 22:19 Відповісти
а толку с этих выступлений .. сытые жирные европейские представители секс меньшинств слушают гривами машут со всем соглашаются ..но делают свои дела .. Украина им со своими проблемами не нужна
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01.06.2022 22:27 Відповісти
от чим ти від цапа відрізняєшся? та нічим, такий же п*дор
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01.06.2022 22:42 Відповісти
є одне але.... як у нас ******* казати - електорат
тож кожне сите тіло після кожної потужної промови українських дипломатів мусить щось зробити бо це транслюють громадскості країн заходу, а вона повністя за надання зброї українцям.... все просто...
ця фішечка тримає ту фішечку, а та третю... тож якщо правильно штофхнути першу то....
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02.06.2022 01:31 Відповісти
ага, вже 5000-ий раз "втік".
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01.06.2022 23:26 Відповісти
 
 