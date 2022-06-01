Порошенко виступив на Конгресі ЄНП: Більше зброї, більше санкцій і жодних компромісів з Путіним. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Петро Порошенко під час виступу на Конгресі Європейської народної партії у Роттердамі закликав європейських партнерів разом боротися проти спільного ворога – режиму Путіна. Порошенко наголосив: в Україні вирішується майбутнє європейського континенту.
За словами п’ятого Президента, щоб перемогти у війні, нам потрібно більше важкого озброєння для України: танки, реактивні винищувачі, гелікоптери, ракетні установки великої дальності та артилерійські системи, протиповітряна оборона, пише пресслужба ЄС, передає Цензор.НЕТ.
"Більше санкцій на рівні ЄС та у всьому світі! Щодня більше санкцій! Я вітаю вчорашнє політичне рішення Європейської Ради про запровадження шостого пакету санкцій, у тому числі проти торгівлі нафтою. Зроблено крок у правильному напрямку, але треба йти далі шляхом запровадження повного нафтового ембарго", – наголосив Порошенко.
"Потужне і правильне рішення запровадити санкції проти Патріарха російської православної церкви кіріла, який є близьким соратником Путіна у військових злочинах і звірствах в Україні. Я також вітаю санкції проти військових, відповідальних за масові вбивства, зґвалтування та злочини проти людяності в Україні, зокрема в Бучі. Це гарний початок так званого "Списку Бучі " і гарантія того, що всі винні будуть притягнуті до відповідальності", – зазначає лідер партії.
Порошенко також закликав включити до сьомого пакету санкцій газове ембарго: "нафтогазове ембарго стане потужною зброєю проти Росії. Будьте певні, що ваші гроші на російський газ і нафту не підуть на добробут і демократію в Росії, ви спонсоруєте військову машину Путіна", – застерігає Порошенко.
Він також застеріг європейців від компромісів з Путіним: "будь-який компроміс із кремлем щодо України легалізував би його агресію. По суті, це було б визнанням Вільним Світом того, що кордони держав можна змінити силою, а на вільний вибір незалежної нації можна накласти вето. Це зрадило б десятки тисяч жертв і страждання мільйонів українців".
Світ має об’єднатися, щоб поставити Путіна та інших перед Міжнародним трибуналом – вважає Петро Порошенко.
За його словами, військова деблокада українських морських портів допоможе врятувати світ від путінського сценарію глобального голоду.
Порошенко закликав збільшити фінансово-економічну підтримку України і реалізувати "План Маршала" 2.0 для відбудови України на основі стандартів ЄС.
Майбутнє України в ЄС та НАТО – переконаний лідер партії.
"Українська нація з нетерпінням чекає позитивного рішення червневої Європейської Ради щодо надання Україні статусу країни-кандидата на членство в ЄС. Згідно з останніми опитуваннями в Україні, 89% українців підтримують членство в ЄС і 70% – за членство в НАТО! Я вдячний за рішучу та чітку позицію ЄНП щодо цього питання", – зазначив Петро Порошенко.
"Разом ми повинні зробити все можливе, щоб зупинити агресію Путіна в Україні", – резюмує п’ятий Президент.
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Він найкраще вміє розмовляти із заходом.
-нет, у генерала есть свой сын
Зелені мавпи, трейтій рік поспіль, лише те й роблять, що намагаються гадити Порошенку.
Висмоктані з пальця «кримінальні справи», «свідоцтва» всіх можливих покидьків, про «темні справи» Порошенко, сотні фейків!
А Ви кажете так, ніби зеленій шоблі властиве почуття здорового глузду, або вони здатні в команді працювати на результат!
Що цікаво, ти подивися хоча би на елемент брехні: як він бреше, що Порох припинив волонтерську допомогу ЗСУ, хоча - ше минулої п'ятниці, перед невдалою спроблю виїхати у Вільнюс, було повідомлення "Сьогодні ми передаємо 12 красунчиків для десантно-штурмових військ (це для 80-ї львівської бригади), а у вівторок приходить ще 12. Вони будуть доукомплектовані та підготовлені до виконання бойових завдань протитанкових підрозділів ДШВ. Де потрібно, будуть встановлені генератори та «Старлінки»."
Перед тим, 25-го, він особисто передавав 25-й бригади пікапи «JAC»...
Отак вони брешуть
І на наступних післявоєнних виборах всі ці 73 % знов проголосують за нього.
І нема тому ради
а ваш сраний клоун хоч копійку на ВСУ дав? Чи його хазяїн Коломойський? Тобі не соромно тут патякати, гнида?
Чи може вам вже час визнати, що ця війна і усі жертви на совісті Зеленого гівна і 73%, що за нього проголосували?
Уся зелена шобла тепер з кожі лізтиме на другий термін Зеленського, бо розуміють, що інакше іх усіх чекає в'язниця.
У зе вибір між другим президенським і першим тюремним!
Доля зе-підтанцьовки і зе-сраколизів теж з ци пов'язана.
"Совпадєніє? Не думаю." (с)
Це мої особисті нейтральні враження - я не прихильник Пороха.
Світ ВПЕРШЕ з початку повномасштабного вторгненя зміг порівняти Президента з гундосиком,і порівняня не на користь криворагульного!
А хто порахує скільки житів українців втрачено завдяки діям зеленої плісняви по блокуваню діяльності Президента (п'ятого) за кордоном?
І його запрошують на такі заходи.
І на Заході кажуть нашій владі, що вона поводить себе як гопник, перешкоджаючи Порошенку у виїзді за кордон для участі в міжнародних форумах.
горе и смерть. Вот Вы, уважаемый, под псевдонимом Алекс Вайс, (нравится фильм "Щит и меч"?) явно завидуете Гетьману. А насчёт нашей Державы: Порошенко патриот, он мог бы, как
бывший президент, уйти на покой и спокойно жить где то за границей, о которой Вы наверно мечтаете. Я надеюсь, Вы тоже патриот, и понимаете, что можно уехать и жить в другом месте,
но Родина будет жить у Вас в сердце. И разрешения любить свою Родину у Зеленског брать не надо. Да и Зеленский мало то бывал на своей Родине, всё больше по гастролям в россии.
Я думаю, надо только приветствовать желание всех граждан помочь стране, а не заливаться завистью и мелочной ненавистью. Я не о Вас, уважаемый. Вы как раз честно отрабатываете свой хлеб и плюёте в сторону порядочного человека. Вам хлеб не кажется горьким?..
тож кожне сите тіло після кожної потужної промови українських дипломатів мусить щось зробити бо це транслюють громадскості країн заходу, а вона повністя за надання зброї українцям.... все просто...
ця фішечка тримає ту фішечку, а та третю... тож якщо правильно штофхнути першу то....