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"Свои же по нам дали": окупанти скаржаться, що їхні літаки обстрілюють їх же ракетами через відсутність зв'язку. АУДIО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти скаржаться, що їх не змінюють, а також, що їх обстрілюють самі ж свої, бо немає зв'язку.

Через це вони втратили техніку і ледь не втратили життя. Про це свідчить перехоплення ГУР Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

У розмові з подругою окупант скаржиться, що командування їх не змінює, лише по кілька людей на місяць, бо генерал хоче заробити "героя Росії".

Також окупант розповідає, що новини, які показують в Росії, брехливі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Та вообще пох#й! Откат полтора километра и залп со всех орудий!", - окупант розповідає, як вони "рівняють з землею" українські села. АУДIО

Також чоловік поділився випадком, який відбувся нещодавно: їхні позиції атакували з літаків свої ж військові.

"У нас нещодавно свої ж по нас дали. На полювання виїхали літаки. Дві хвилини не відпрацювали - 2 ракети прилітають. Ми їх не спіймали, бо "Бук" був ще не налаштований. Він тільки налаштовувався, і одразу дві ракети прилетіли. ВВС по рації передає, що вони "Бук" підірвали", ми передаємо, що в нас "Бук" підірвали". До цього, в принципі, так само було", - розповідає окупант.

Він додає, що з 3-х "Буків" в них залишився один, через відсутність зв'язку.
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Топ коментарі
+17
За два Бука - две премии Дарвина
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01.06.2022 22:02
+11
Молодці, давайте ще
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01.06.2022 22:02
+10
Той випадок, коли "можно повторіть".
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01.06.2022 22:16
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И хто это сделал? Нарушил связь?
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01.06.2022 22:01 Відповісти
Хорошо, но мало.
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01.06.2022 22:01 Відповісти
Ай молодцы
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01.06.2022 22:01 Відповісти
Молодці, давайте ще
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01.06.2022 22:02 Відповісти
За два Бука - две премии Дарвина
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01.06.2022 22:02 Відповісти
і що це ти перднуло про Премію Дарвіна, ти хоч би поцікавився кому видають і за що, а не просто аби бзднути, бо своєю тупісю і сам можеш її заробити.
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01.06.2022 22:23 Відповісти
Харашо "Красуха" с'єзділа на Пікаділлі
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01.06.2022 22:10 Відповісти
Здец красава,а чо не дівізіон с300?
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01.06.2022 22:14 Відповісти
Той випадок, коли "можно повторіть".
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01.06.2022 22:16 Відповісти
маладцы... херои расии...всем (посмертно бы)
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01.06.2022 22:21 Відповісти
а сбить алени нечем было? рогами не пробовали?
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01.06.2022 22:25 Відповісти
Это армия Раиссы во всей красе. Но потерь нет. На Буках работали манекены
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01.06.2022 22:46 Відповісти
Шкода,що ті буки не встигли збити літаки )
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01.06.2022 23:38 Відповісти
Это за борт MH-17.
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02.06.2022 00:00 Відповісти
Москали, разжигайте костры в виде креста для подачи сигналов аєропланам. Так деды воевали!
Можете повторить?
Что-то вы ********** то позакрывали.
155-ый калибр не нравится?
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02.06.2022 00:37 Відповісти
Були б розумнішими - третій би самі підірвали щоб вже не морочитись чи буде зв'язок чи ні.
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02.06.2022 12:04 Відповісти
 
 