"Свои же по нам дали": окупанти скаржаться, що їхні літаки обстрілюють їх же ракетами через відсутність зв'язку. АУДIО

Російські окупанти скаржаться, що їх не змінюють, а також, що їх обстрілюють самі ж свої, бо немає зв'язку.

Через це вони втратили техніку і ледь не втратили життя. Про це свідчить перехоплення ГУР Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

У розмові з подругою окупант скаржиться, що командування їх не змінює, лише по кілька людей на місяць, бо генерал хоче заробити "героя Росії".

Також окупант розповідає, що новини, які показують в Росії, брехливі.

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Також чоловік поділився випадком, який відбувся нещодавно: їхні позиції атакували з літаків свої ж військові.

"У нас нещодавно свої ж по нас дали. На полювання виїхали літаки. Дві хвилини не відпрацювали - 2 ракети прилітають. Ми їх не спіймали, бо "Бук" був ще не налаштований. Він тільки налаштовувався, і одразу дві ракети прилетіли. ВВС по рації передає, що вони "Бук" підірвали", ми передаємо, що в нас "Бук" підірвали". До цього, в принципі, так само було", - розповідає окупант.

Він додає, що з 3-х "Буків" в них залишився один, через відсутність зв'язку.