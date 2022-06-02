"ЗСУ!", - на футбольному матчі Україна - Шотландія стадіон підтримав українських воїнів. ВIДЕО

1 червня під час 1/2 фіналу плей-офф відбору на ЧС-2022 стадіон підтримав українських воїнів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють соцмережі.

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