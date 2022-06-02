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"ЗСУ!", - на футбольному матчі Україна - Шотландія стадіон підтримав українських воїнів. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Спорт Війна в Україні
1 червня під час 1/2 фіналу плей-офф відбору на ЧС-2022 стадіон підтримав українських воїнів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють соцмережі.
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+47 YU ST
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показати весь коментар01.06.2022 23:17
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І вболівальники, і - найголовніше - наші бійці!
Величезні дяка і пошана Вам, славетні наші воїни!
І українцям, і шотландцям !
Слава Україні !!!
Или он, как обычно, ******? И футбола он не смотрел и в фейсбуке кто-то за него пишет?
Обьясните , я вот вообще не могу понять взаимосвязи. А про его поздравление сборной в фейсбуке , так все руководители государств поздравляют свои сборные с победой, некоторые даже на стадионах присутствуют. Меркель помню в нулевых даже в кабинку к удаленному тренеру сборной Германии И. Леву зашла . Тоже пиарилась?