Викриття вигаданого "подвигу" героя Росії капітана Фурдуя та викрадення його БМП воїнами 58-ї бригади. ВIДЕО
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З окупанта Фурдуя російський "первый канал" вже встиг зліпити героя, який, начебто, розгромив українських націоналістів і взяв у полон "радикалів".
В дійсності, російський "герой" виявився мародером та дезертиром, розповів на своєму ютуб-каналі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Найближчим часом покажу, що ж було насправді на полі бою! А зараз відео про те, як ми знайшли його БМП. с. Білогорівка, на самому березі Сіверського Донця, в 100 метрах від зайнятого росіянами берега. Після цього ми відігнали БМП в безпечне місце, і розпакували. Наші воїни в цій БМП захопили повний ротний комплект новітніх російських радіостанцій П-168 Акведук, станцію урядового зв’язку, станцію розвідки ПНСР, два тепловізійних приціла 1П93, багато іншої апаратури зв’язку. Фактично вся БМП була забита особистими речами Фурдуя - в тому числі награбованим в Україні майном", - розповів журналіст.
"Російський Перший канал розповів про подвиги командира роти, капітана Дмитра Фурдуя. Цей новий герой Росії, виявляється, розгромив і взяв у полон великі сили "націоналістів та радикалів", а також три міномети. І ось волею долі, одразу після репортажу про нового російського військового героя та його подвиг, мені вдалося знайти справжні обставини "подвигів" Фурдуя, і знайти навіть його власну БМП, яку він покинув з усім зв'язком і навіть із особистою зброєю. Тобто жодних "націоналістів" у полон він не взяв, а навпаки, 8-а рота 35-ї мотострілецької бригади, якою командував Фурдуй, була повністю розгромлена під селом Білогорівка, разом з усім 3-м батальйоном 35-ї бригади. Вся бойова техніка роти знищена та захоплена. Доля "героя" Фурдуя поки невідома, чому він кинув свою бойову машину, не забравши навіть автомат, ми ще не знаємо. Але обгорілі трупи російських військових у Білогорівці є. Загалом дивіться викриття брехні російської пропаганди. Друге відео у мене на каналі – розпакування БМП Фурдуя, там все детально, включаючи крадені Фурудуєм в Україні речі. Армія мародерів створює собі фейкових героїв, тоді як бойова техніка Фурдуя вже воює проти окупантів у складі української армії", - деталізував Бутусов.
Нагадаємо, українські захисники викрали БМП командира 8-ї роти 35-ї гвардійської мотострілецької бригади окупантів Фурдуя. Згодом головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов опублікував відео "розпаковки" БМП командира 8-ї роти 35-ї мотострілецької бригади ЗС РФ капітана Дмитра Фурдуя.
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Власть Путина перекликается с его способностью менять тему на российском телевидении. Он делает это все время. Вспомните, как началась война. До конца февраля этого года все российские СМИ кричали о немыслимости вторжения в Украину, и что все доказательства были просто разжиганием войны ЦРУ. Россияне верили в это - или делали вид, что верят. Затем, когда Россия действительно вторглась в Украину, война была представлена как неизбежная и справедливая. Сейчас россияне верят в это - или делают вид, что верят. В 2015 году, когда последнее вторжение России в Украину не достигло всех поставленных целей, российские СМИ изо дня в день меняли тему с Украины на Сирию. Просто именно так правят Россией: вторжения и рассказы о вторжениях. Если вторжение не удастся, история изменится. - Т. Снайдер https://54de5g-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/54de5g.c97.org/ru/news/2022/6/1/500786/
Странно то, что западные лидеры все это знают - или должны знать. Имея достаточно времени для размышлений после последнего вторжения России в Украину в 2015 году, мы осознали первостепенную роль, которую политическая фантастика играет в жизни России. Каждый, кто имеет вес в публичных дискуссиях, должен знать, что Путин правит в СМИ, а не в реальности. Всего три месяца назад мы все просто наблюдали, как Путин изменил историю с «немыслимой войны» на «войну неизбежную». И все же по какой-то причине некоторые западные лидеры игнорируют этот основной структурный факт российской политики, когда выступают за умиротворение. https://54de5g-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/54de5g.c97.org/ru/news/2022/6/1/500786/
это единственный вариант сохранить рашу от развала
Военные с олигархами . Для Украины этот переворот - нейтральный вариант
Але не вийшло ні*уя...
Кілька днів тому у Великій Британії почали поширювати матеріали про ймовірну смерть Володимира Путіна (можливо, від раку крові) - що в такому випадку його оточення все би приховало, щоб не втратити владу. Саме тому є шанс, що на всі останні публічні виходи Путіна випускали двійника.
Так, це рівень чуток - але коли чутки офіційно поширюють як припущення старші керівники МІ-6, це таки щось значить. Можливо, це створення неофіційного приводу для відмови контактувати: "Ми не певні, з ким саме нам пропонують контактувати - чи з Путіним, чи з двійником". Можливо, це створення приводу для відмови в переговорах, коли ЗСУ після отримання потужної зброї для контрнаступу посуне окупантів на початкові позиції та Кремль шукатиме домовленостей.
Можливо, це стосується фінансів, нерухомості або навіть заповітів: "Ми не можемо бути впевнені, хто ви є, хто укладав угоди, вносив гроші, купував нерухомість, писав заповіт, пробує розпорядитись фінансами і маєтками".
В будь-якому випадку це знущання і примус Кремля шукати способи відновити легітимність "Путіна-не Путіна". Зарубіжні лобісти інтересів Кремля також муситимуть відволіктись для виконання цієї задачі. А домовленості з політичними лідерами, яких не контролює Кремль, стають взагалі неможливі: "Я би розглянув можливість цієї угоди, але з ким саме я домовляюсь, вибачте?"
Тонкий англійський гумор, перепрошую...
https://gazeta.ua/blog/57203/britaniya-poshiryuye-chutki-pro-smert-putina-ne-prosto-tak
Да, москалики? Много у вас ещё таких героев-хуев?