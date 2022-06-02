УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8825 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
31 052 28
війна (56365) пропаганда (2565) Бутусов Юрій (3128) 58 окрема мотопіхотна бригада (98)

Викриття вигаданого "подвигу" героя Росії капітана Фурдуя та викрадення його БМП воїнами 58-ї бригади. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

З окупанта Фурдуя російський "первый канал" вже встиг зліпити героя, який, начебто, розгромив українських націоналістів і взяв у полон "радикалів".

В дійсності, російський "герой" виявився мародером та дезертиром, розповів на своєму ютуб-каналі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Найближчим часом покажу, що ж було насправді на полі бою! А зараз відео про те, як ми знайшли його БМП. с. Білогорівка, на самому березі Сіверського Донця, в 100 метрах від зайнятого росіянами берега. Після цього ми відігнали БМП в безпечне місце, і розпакували. Наші воїни в цій БМП захопили повний ротний комплект новітніх російських радіостанцій П-168 Акведук, станцію урядового зв’язку, станцію розвідки ПНСР, два тепловізійних приціла 1П93, багато іншої апаратури зв’язку. Фактично вся БМП була забита особистими речами Фурдуя - в тому числі награбованим в Україні майном", - розповів журналіст.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Розпаковка" БМП командира 8-ї роти 35-ї мотострілецької бригади ЗС РФ капітана Дмитра Фурдуя. ВIДЕО

"Російський Перший канал розповів про подвиги командира роти, капітана Дмитра Фурдуя. Цей новий герой Росії, виявляється, розгромив і взяв у полон великі сили "націоналістів та радикалів", а також три міномети. І ось волею долі, одразу після репортажу про нового російського військового героя та його подвиг, мені вдалося знайти справжні обставини "подвигів" Фурдуя, і знайти навіть його власну БМП, яку він покинув з усім зв'язком і навіть із особистою зброєю. Тобто жодних "націоналістів" у полон він не взяв, а навпаки, 8-а рота 35-ї мотострілецької бригади, якою командував Фурдуй, була повністю розгромлена під селом Білогорівка, разом з усім 3-м батальйоном 35-ї бригади. Вся бойова техніка роти знищена та захоплена. Доля "героя" Фурдуя поки невідома, чому він кинув свою бойову машину, не забравши навіть автомат, ми ще не знаємо. Але обгорілі трупи російських військових у Білогорівці є. Загалом дивіться викриття брехні російської пропаганди. Друге відео у мене на каналі – розпакування БМП Фурдуя, там все детально, включаючи крадені Фурудуєм в Україні речі. Армія мародерів створює собі фейкових героїв, тоді як бойова техніка Фурдуя вже воює проти окупантів у складі української армії", - деталізував Бутусов.

Нагадаємо, українські захисники викрали БМП командира 8-ї роти 35-ї гвардійської мотострілецької бригади окупантів Фурдуя. Згодом головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов опублікував відео "розпаковки" БМП командира 8-ї роти 35-ї мотострілецької бригади ЗС РФ капітана Дмитра Фурдуя.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+42
Мародер і дезертир і є герой Раіссі
показати весь коментар
01.06.2022 23:32
+28
Ліпили подвиг з Фурдуя,
Але не вийшло ні*уя...
показати весь коментар
01.06.2022 23:44
+26
У них там все герои такие.
показати весь коментар
01.06.2022 23:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мародер і дезертир і є герой Раіссі
показати весь коментар
01.06.2022 23:32 Відповісти
У них там все герои такие.
показати весь коментар
01.06.2022 23:37 Відповісти
Юрій нічо не понімає - в тому, в очах расіян, і полягало геройство того Фундуя. )
показати весь коментар
01.06.2022 23:39 Відповісти
*******
показати весь коментар
02.06.2022 00:01 Відповісти
Крутим мародером був той ******! Нічого,за те що так "прославився",його свої порішать. Ось побачите!
показати весь коментар
01.06.2022 23:39 Відповісти
Теперь понятно почему они 1984 запрещают. Еще не товарищ Огилви, но близко
показати весь коментар
01.06.2022 23:41 Відповісти
...Что будет, если Путин решит, что он проигрывает в Украине? Он будет действовать, чтобы защитить себя, объявив о победе и сменив тему. Ему не нужен «съезд с рампы» (компромисс) в реальном мире, потому что не в этом его сила. Все, что ему нужно сделать - это изменить историю в виртуальном мире России, как он делал это десятилетиями. Это всего лишь вопрос определения повестки дня. В виртуальной реальности всегда есть путь к отступлению, и поэтому Путина нельзя «загнать в угол». (Если на то пошло, то и настоящая российская армия не может находиться в реальной Украине. Когда российские части терпят поражение, они просто возвращаются в Россию).

Власть Путина перекликается с его способностью менять тему на российском телевидении. Он делает это все время. Вспомните, как началась война. До конца февраля этого года все российские СМИ кричали о немыслимости вторжения в Украину, и что все доказательства были просто разжиганием войны ЦРУ. Россияне верили в это - или делали вид, что верят. Затем, когда Россия действительно вторглась в Украину, война была представлена как неизбежная и справедливая. Сейчас россияне верят в это - или делают вид, что верят. В 2015 году, когда последнее вторжение России в Украину не достигло всех поставленных целей, российские СМИ изо дня в день меняли тему с Украины на Сирию. Просто именно так правят Россией: вторжения и рассказы о вторжениях. Если вторжение не удастся, история изменится. - Т. Снайдер https://54de5g-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/54de5g.c97.org/ru/news/2022/6/1/500786/
показати весь коментар
01.06.2022 23:43 Відповісти
В случае реального поражения Путин объявит о победе по телевидению, и россияне поверят ему - или сделают вид, что верят. Он найдет новый предмет, на котором сосредоточит свое внимание. Это проблема Кремля, а не наша. Это внутрироссийские механизмы, в которых внешние акторы практически неуместны. Нет смысла создавать «съезд» в реальном мире, когда все, что нужно Путину, - это «съезд» в его виртуальном мире. Его будут строить пропагандисты из пикселей, а мы для этого не нужны. Действительно, есть что-то более чем унизительное в том, что западные лидеры предлагают себя в качестве бесплатных и ненужных стажеров для российских телеканалов.

Странно то, что западные лидеры все это знают - или должны знать. Имея достаточно времени для размышлений после последнего вторжения России в Украину в 2015 году, мы осознали первостепенную роль, которую политическая фантастика играет в жизни России. Каждый, кто имеет вес в публичных дискуссиях, должен знать, что Путин правит в СМИ, а не в реальности. Всего три месяца назад мы все просто наблюдали, как Путин изменил историю с «немыслимой войны» на «войну неизбежную». И все же по какой-то причине некоторые западные лидеры игнорируют этот основной структурный факт российской политики, когда выступают за умиротворение. https://54de5g-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/54de5g.c97.org/ru/news/2022/6/1/500786/
показати весь коментар
01.06.2022 23:46 Відповісти
Военные могут прийти к власти и убрать / убить кооператив озеро .
это единственный вариант сохранить рашу от развала
Военные с олигархами . Для Украины этот переворот - нейтральный вариант
показати весь коментар
02.06.2022 00:12 Відповісти
військові не спроможні, бо вище керівництво в масі зцикливе тупе бидло, до того ж не в захваті від головного аленевода
показати весь коментар
02.06.2022 02:03 Відповісти
Первым делом он отымеет патрушилу в извращенной форме. Потом оленя-шойгу и герасима-муму...
показати весь коментар
02.06.2022 00:28 Відповісти
"дєдушка старий - єму всьо равно"...
показати весь коментар
02.06.2022 00:54 Відповісти
Ліпили подвиг з Фурдуя,
Але не вийшло ні*уя...
показати весь коментар
01.06.2022 23:44 Відповісти
Не здогадались сказати що він і Бандеру взяв у полон. Лошари.
показати весь коментар
01.06.2022 23:45 Відповісти
Фу,фу,фу!
показати весь коментар
01.06.2022 23:54 Відповісти
а тепер - тадаммм...

Кілька днів тому у Великій Британії почали поширювати матеріали про ймовірну смерть Володимира Путіна (можливо, від раку крові) - що в такому випадку його оточення все би приховало, щоб не втратити владу. Саме тому є шанс, що на всі останні публічні виходи Путіна випускали двійника.

Так, це рівень чуток - але коли чутки офіційно поширюють як припущення старші керівники МІ-6, це таки щось значить. Можливо, це створення неофіційного приводу для відмови контактувати: "Ми не певні, з ким саме нам пропонують контактувати - чи з Путіним, чи з двійником". Можливо, це створення приводу для відмови в переговорах, коли ЗСУ після отримання потужної зброї для контрнаступу посуне окупантів на початкові позиції та Кремль шукатиме домовленостей.

Можливо, це стосується фінансів, нерухомості або навіть заповітів: "Ми не можемо бути впевнені, хто ви є, хто укладав угоди, вносив гроші, купував нерухомість, писав заповіт, пробує розпорядитись фінансами і маєтками".

В будь-якому випадку це знущання і примус Кремля шукати способи відновити легітимність "Путіна-не Путіна". Зарубіжні лобісти інтересів Кремля також муситимуть відволіктись для виконання цієї задачі. А домовленості з політичними лідерами, яких не контролює Кремль, стають взагалі неможливі: "Я би розглянув можливість цієї угоди, але з ким саме я домовляюсь, вибачте?"

Тонкий англійський гумор, перепрошую...
https://gazeta.ua/blog/57203/britaniya-poshiryuye-chutki-pro-smert-putina-ne-prosto-tak
показати весь коментар
01.06.2022 23:56 Відповісти
Після триваючої , вже майже -100 днів , так званої - " спецьоперації " в Україні , розрахованої хєнєралами ***** на три дні , військових експертів світу беруть просто таки величезні сумніви , в тому що кацапська армія , в плані боєздатності - друга у світі .. А от що до мародерства , то тут вона , без сумнівів - перша у світі , з фантастично - величезним відривом від всіх інших армій . Хвала капітану кацапської армії - Фурдую Дмитру ,, спонсору ЗСУ . .
показати весь коментар
01.06.2022 23:56 Відповісти
Кацап якщо здох, то повинен здохнути "ҐЄРАІЧЄСКІ" ...Типу АДНІМ ВИСТРЄЛОМ ПАДБІЛ ПЯТЬ ТАНКОВ ВСУ😁😁😁
показати весь коментар
01.06.2022 23:59 Відповісти
І целую стаю Байрактаров!
показати весь коментар
02.06.2022 00:45 Відповісти
капитан Фурдуй профукал БМП
показати весь коментар
02.06.2022 00:01 Відповісти
Юрію, пишаємося вашою мужністю та професіоналізмом! Бережить себе, нам ще попереду не лише боротьба з рашистами, а ще з "дЄрмаками" при владі.
показати весь коментар
02.06.2022 00:06 Відповісти
Капитан Фурдуй оказался обычным капитаном Фурхуем!
Да, москалики? Много у вас ещё таких героев-хуев?
показати весь коментар
02.06.2022 00:24 Відповісти
показати весь коментар
02.06.2022 02:47 Відповісти
Спадає на думку,що можливість намародерити майна в Україні - єдина мотивація для російської армії- можлво,негласна,прихована - а можливо, на офіційному рівні.
показати весь коментар
02.06.2022 05:35 Відповісти
Удивительно, почему в БМП этого УБЛЮДКА унитаз не нашли, наверное его он лично на своем ГОРБУ на ********** потащил.
показати весь коментар
02.06.2022 07:03 Відповісти
Герой фурдуев
показати весь коментар
02.06.2022 08:10 Відповісти
Фурдуй его мать.
показати весь коментар
02.06.2022 08:37 Відповісти
Гей, Безугла! Тут Бутусов знову воду мутить! Та де вже те СБУ?
показати весь коментар
02.06.2022 12:15 Відповісти
 
 