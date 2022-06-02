"Скрутили, загрузили в багажник. Сказали, что они из полиции": росіяни масово викрадають чоловіків на тимчасово окупованих територіях і вимагають викуп. АУДIО

Рашистські загарбники масово викрадають чоловіків на окупованих територіях і вимагають викуп.

Про це свідчать нові перехоплення, а також оперативна інформація СБУ, отримана з тимчасово окупованих територій, передає Цензор.НЕТ.

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Сума за "повернення до нормального життя" залежить від статків родини і коливається у межах від 10 до 30 тис. доларів США. Для прикладу, СБУ надає кілька звернень громадян до так званої "тимчасової військової адміністрації РФ" у Мелітополі Запорізької області:

"Только что приехали ваши ребята, с комендатуры, закрыли моего мужа в багажник и увезли. Ни документы не предоставили, нигде ничего…"

"Скрутили, загрузили в багажник. Машину забрали, мотоблок… сказали, что они с полиции…"

"У меня мужа забрали и сказали, что увезли в Мелитополь в 58-ю армию или 58-я армия забрала. Как мне быть?.."

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"На усі ці питання приблизно однакова відповідь, що телефоном вони не вирішуються. А вже після приїзду родичам озвучують "прайс" і починаються торги. СБУ системно фіксує злочини окупантів та їхніх пособників", - повідомляють у СБУ.