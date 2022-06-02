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окупація (5829) викрадення (772) СБУ (10025) перехоплення (328)

"Скрутили, загрузили в багажник. Сказали, что они из полиции": росіяни масово викрадають чоловіків на тимчасово окупованих територіях і вимагають викуп. АУДIО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Рашистські загарбники масово викрадають чоловіків на окупованих територіях і вимагають викуп.

Про це свідчать нові перехоплення, а також оперативна інформація СБУ, отримана з тимчасово окупованих територій, передає Цензор.НЕТ.

Сума за "повернення до нормального життя" залежить від статків родини і коливається у межах від 10 до 30 тис. доларів США. Для прикладу, СБУ надає кілька звернень громадян до так званої "тимчасової військової адміністрації РФ" у Мелітополі Запорізької області:

"Только что приехали ваши ребята, с комендатуры, закрыли моего мужа в багажник и увезли. Ни документы не предоставили, нигде ничего…"
"Скрутили, загрузили в багажник. Машину забрали, мотоблок… сказали, что они с полиции…"
"У меня мужа забрали и сказали, что увезли в Мелитополь в 58-ю армию или 58-я армия забрала. Как мне быть?.."

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Та вообще пох#й! Откат полтора километра и залп со всех орудий!", - окупант розповідає, як вони "рівняють з землею" українські села. АУДIО

"На усі ці питання приблизно однакова відповідь, що телефоном вони не вирішуються. А вже після приїзду родичам озвучують "прайс" і починаються торги. СБУ системно фіксує злочини окупантів та їхніх пособників", - повідомляють у СБУ.
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Топ коментарі
+17
У нас кожна людина має значення, а росіяни гинуть так, ніби вони не люди, а пил під ногами господарів Росії, - Зеленський
Поэтому сдан весь юг
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02.06.2022 10:05
+12
Головне завдання максимально зруйнувати країну, пограбувати й знищити максимальну кількість людей. І де ті 3.14дараси які сміялися з сєнькіної стіни, а самі 3 роки ні*уя не робили?
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02.06.2022 09:55
+8
хотели отсидеться возле жены ? кто понимал и хотел тот оставил все и минимум переехал или пошел воевать
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02.06.2022 10:09
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Есть ли пределы у рашисткой нечести?
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02.06.2022 09:55 Відповісти
є! прєдєли їм встановили поляки литва і прочіє....тут головне думати за кого голосуєш
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02.06.2022 10:03 Відповісти
Минуло понад 30 років Незалежності,а "мудрий нарід" без жодних змін ні якісному,ні в кількісному сенсі!!)))
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02.06.2022 10:13 Відповісти
народ змінився, а от олігархи ні, так і тягнуть нас в совок, жодних грошей не шкодують на це.
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02.06.2022 21:42 Відповісти
Головне завдання максимально зруйнувати країну, пограбувати й знищити максимальну кількість людей. І де ті 3.14дараси які сміялися з сєнькіної стіни, а самі 3 роки ні*уя не робили?
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02.06.2022 09:55 Відповісти
Минуле,це лише досвід,з якого слід робити висновки і діяти,жити далі ,без помилок минулого!!!)))
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02.06.2022 10:08 Відповісти
На Банковій та Грушевського!!)))
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02.06.2022 10:05 Відповісти
А де сам Сенька, мені цікаво...

"Десятку стырил и на такси свалил!"(с)
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02.06.2022 10:25 Відповісти
нащо зайві рухи якщо можна просто прийти в хату з автоматами і забрати все що хочеш...
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02.06.2022 10:01 Відповісти
На Херсонщині рашистські окупанти, потерпаючи від браку логістичного забезпечення, приходять до місцевих жителів і намагаються найнятися на збирання полуниці, повідомляє оперативне командування "Південь".
Військовики славнозвісної "другої армії світу" готові групами складати зброю купами та збирати полуницю в українських фермерів за 50 грн/година. https://gazeta.ua/articles/regions/_na-hersonschini-rashogastarbajteri-najnyalisya-zbirati-polunicyu/1091964
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02.06.2022 10:05 Відповісти
Чим і славиться Зе влада, так це КАЗКАМИ на ніч.
Памятаємо до цих пір про Епоху бідності і ії кінець.
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02.06.2022 22:25 Відповісти
хотели отсидеться возле жены ? кто понимал и хотел тот оставил все и минимум переехал или пошел воевать
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02.06.2022 10:09 Відповісти
цікаво, якого буя роблять здорові чоловіки на тимчасово окупованих територіях?
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02.06.2022 10:31 Відповісти
Якби ті здорові бики не чекали, а якось противилися окупації, то вже на півдні нікого не було навіть без застосування зброї. А так всі чекають, що їх хтось буде звільняти і тому їх доять за стандартами рассеї...
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02.06.2022 10:42 Відповісти
- А сопротивляться надо, а не сопли жевать и руки заламывать, - подумала Демусика
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02.06.2022 10:43 Відповісти
Каждый сделал свой выбор,.Нагнули ?терпи.
Что же то за мужики раз себе такое позволяют.
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02.06.2022 10:44 Відповісти
А вы тут рассказывали что окупанты нанимаются к местным клубнику собирать.
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02.06.2022 11:04 Відповісти
Наша поліція має по українськи говорити. Тоді не буде такого. Як би німці добре володіли руснявою в 41ому, то війна би не тягнулась 4 роки. Особисто для мене, тепер ворогом є кожен, хто володіє руснявою і не знає ні слова по україніськи!
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02.06.2022 13:46 Відповісти
то так, живеш в Україні поважай і захищай українське. В падлу? Споко, "чемодан, вокзал, росія"
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02.06.2022 21:45 Відповісти
ну в тебе теж проблеми з українською
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03.06.2022 07:33 Відповісти
ТЕЖ МЕНІ НОВИНА - ЦЕ ТАКТИКА ЗАРУЧНИККІВ У ЗОЛОТОЇ ОРДИ.
Кацапи взагалі тупі щоб вигадати щось нове і своє.
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02.06.2022 22:23 Відповісти
Він бухий наглуш
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02.06.2022 23:27 Відповісти
 
 