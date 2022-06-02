Російського генерала Зуська, який командував наступом на південь України, заарештували за нібито зливання інформації ЗСУ, - Цаплієнко. АУДIО
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Михайло Зусько має родичів на Волині. Росіяни вважають, що він нібито зливав інформацію про розташування російських сил ЗСУ.
Це випливає з перехоплення розмови окупантів, яке опублікував військовий журналіст Андрій Цаплієнко, повідомляє Цензор.НЕТ.
Під час розмови Зуська звинувачують у зливанні ЗСУ інформації про підрозділи військ РФ, що призвело в подальшому до ліквідації загарбників.
Офіційно при цьому Зуська заарештовано за невдачі під час наступу в районі Миколаєва, зазначає журналіст.
"Не в останню чергу, судячи з розмови, на рішення про арешт зіграло походження Зуська. Він народився на Волині, проте, гадаю, справжні волиняки , які б’ються за свій дім, більше не вважають його українцем", - пише Цаплієнко.
Він також нагадав, що чутки про арешт Зуська ширяться з кінця березня.
Михайло Зусько народився в 1972 році в селі Ветли Камінь-Каширського району на Волині. Закінчив Рязанське вище повітрянодесантне командне училище, учасник Першої чеченської війни. Брат Михайла – полковник Микола Зусько – воює в складі ЗСУ проти російських окупантів.
В російсько-українській війні генерал-лейтенант Михайло Зусько командував невдалим наступом на Миколаїв, Вознесенськ і Південноукраїнську АЕС, втративши багато військ і техніки.
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Он зреет в озабоченных головах
Он носится в воздухе, стоит на пороге
Новый 37-й (с)
военная хунта в раше ( без фсб и кгб) самая реальная передача власти сегодня
СМЕРТЬ МОСКАЛЯМ ‼️
Років 20 тому випадок був, (не припам"ятаю точно, та суть) коли доньку командувача якогось спецпідрозділу згвалтував та вбив синок якогось бізнес-депутата, і все зішло з рук.
Иуды-выродки...
Тим більше, він з Волині - так що може бути це правдою
Хвилююся за нього
а кого им поставят? украинца!
поэтому, украинцы, не воюйте за рф. рф ненавидит украинцев!