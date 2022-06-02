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Російського генерала Зуська, який командував наступом на південь України, заарештували за нібито зливання інформації ЗСУ, - Цаплієнко. АУДIО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Михайло Зусько має родичів на Волині. Росіяни вважають, що він нібито зливав інформацію про розташування російських сил ЗСУ.

Це випливає з перехоплення розмови окупантів, яке опублікував військовий журналіст Андрій Цаплієнко, повідомляє Цензор.НЕТ.

Під час розмови Зуська звинувачують у зливанні ЗСУ інформації про підрозділи військ РФ, що призвело в подальшому до ліквідації загарбників.

Офіційно при цьому Зуська заарештовано за невдачі під час наступу в районі Миколаєва, зазначає журналіст.

"Не в останню чергу, судячи з розмови, на рішення про арешт зіграло походження Зуська. Він народився на Волині, проте, гадаю, справжні волиняки , які б’ються за свій дім, більше не вважають його українцем", - пише Цаплієнко.

Читайте: Росіяни засудили свого військового до 13 років за ґратами за шпигунство на користь України

Він також нагадав, що чутки про арешт Зуська ширяться з кінця березня.

Михайло Зусько народився в 1972 році в селі Ветли Камінь-Каширського району на Волині. Закінчив Рязанське вище повітрянодесантне командне училище, учасник Першої чеченської війни. Брат Михайла – полковник Микола Зусько – воює в складі ЗСУ проти російських окупантів.

В російсько-українській війні генерал-лейтенант Михайло Зусько командував невдалим наступом на Миколаїв, Вознесенськ і Південноукраїнську АЕС, втративши багато військ і техніки.

Також читайте: Генерала Дворнікова, командувача військами РФ в Україні, не видно два тижні, - New York Times

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+26
Як не зливав, то бездарно командував, що теж нормально.
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02.06.2022 12:44
+23
а еще он подсыпал стекло в масло трудящихся.

Он зреет в озабоченных головах
Он носится в воздухе, стоит на пороге

Новый 37-й (с)
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02.06.2022 12:23
+19
ну так - по ньому ця зараза мала вдарити першим. Він же перехідна ланка між макакою та людиною.

Хвилююся за нього

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02.06.2022 12:49
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а еще он подсыпал стекло в масло трудящихся.

Он зреет в озабоченных головах
Он носится в воздухе, стоит на пороге

Новый 37-й (с)
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02.06.2022 12:23 Відповісти
ВРАГ и уничтожитель собственно России -- Вяликий ПУ..С ОЛЕНЕВОДОМ МУДИЛОВОДОМ КЛОУНОМ ШОЙГУ И КУЧКОЙ БУРЯТСКО ПРИДУРКОВАТЫХ ШАМАНОВ ИЩУТ ВРАГОВ В РОССИИ на кого бы перевести стрелки и сделать крайними--в том что у ***** в головке вавка.... а в детстве его родной батько воспитывал сынку через проктологическое отверстие.. и у Вовочки поехала крыша..
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02.06.2022 13:07 Відповісти
Ещё арестуют одного кацапского генерала, и военные в раше устроят переворот , развесят кооператив Озеро по столбам
военная хунта в раше ( без фсб и кгб) самая реальная передача власти сегодня

СМЕРТЬ МОСКАЛЯМ ‼️
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02.06.2022 12:25 Відповісти
якби ж то
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02.06.2022 17:10 Відповісти
Військове керівництво в раші немає реальної влади та можливостей. В порівнянні з ФСБ. Як і при СРСР , коли тисячі полковників та генералів заарештовувало НКВС і вони покірно це сприймали.
Років 20 тому випадок був, (не припам"ятаю точно, та суть) коли доньку командувача якогось спецпідрозділу згвалтував та вбив синок якогось бізнес-депутата, і все зішло з рук.
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02.06.2022 23:33 Відповісти
ну як що зливав - то герой Украины...а як що не зливав то...
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02.06.2022 12:25 Відповісти
Як не зливав, то бездарно командував, що теж нормально.
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02.06.2022 12:44 Відповісти
Цей облізлий пацюк на Штірліца не тягне.
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02.06.2022 12:26 Відповісти
это "***" теперь вместо "дон", прогресс однозначно
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02.06.2022 12:28 Відповісти
Красава шо я можу сказать!😟 Шкода шо такого чувака втратили!😭
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02.06.2022 12:28 Відповісти
Всіх нехай закривають.Нажаль, вихідців з України в кацапоармії досить багато.
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02.06.2022 12:32 Відповісти
На жаль, дуже багато і вони виродки більші ніж рашисти,азіатів не беремо, ті взагалі, дикі раби і відморозки.
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02.06.2022 14:45 Відповісти
увы, кроме генерала Зусько есть в орковской армии ещё и генерал-лейтенант Чайко и генерал-лейтенант Теплиньский, и генерал армии Балуевський и адмирал Березовьский, был зам. командующего ЧФ капитан 1-ого ранга Палий уже ставший грузом 200 в Чернобаевке.

Иуды-выродки...
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03.06.2022 01:13 Відповісти
Та в нього ж українське прізвище - ЗУСЬКО
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02.06.2022 12:34 Відповісти
это уже можно сказать доказательство))))
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02.06.2022 13:48 Відповісти
схоже на білоруське
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02.06.2022 17:12 Відповісти
все можливо - не тільки у нас Єрмаки, Демченки, Баканови та інші Арахамії які працюють на московитів, можливо хтось і у московитів співчуває Україні та українцям.

Тим більше, він з Волині - так що може бути це правдою
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02.06.2022 12:36 Відповісти
а где эта ара хамия заныкалась? не хворь ли какая обезьянья с ним приключилась?
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02.06.2022 12:39 Відповісти
ну так - по ньому ця зараза мала вдарити першим. Він же перехідна ланка між макакою та людиною.

Хвилююся за нього

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02.06.2022 12:49 Відповісти
А через нього на всю ОПу, там макак теж багато
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02.06.2022 12:59 Відповісти
ні, це missing link недостаюча ланка між мавпою і людиною: красти. Це все що можуть особини цього підвиду.
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02.06.2022 13:19 Відповісти
якщо людину з макаки зробила праця, то цьому вихідцю з масовки людиною не стати ніколи...
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02.06.2022 13:19 Відповісти
У него обезьяня арахамия. 🐵
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02.06.2022 13:52 Відповісти
обриганія ігрові автомати відкриває, нова тєма
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03.06.2022 07:27 Відповісти
Тут 50/50 відсотків, колишній український футболіс Толя Тимощук (ще те падло) теж з Волині.
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02.06.2022 13:33 Відповісти
Нє, він зверхньо і зневажливо ставився до родичів. Дуже рідко приїздив на малу батьківщину. Дружина в нього росіянка. Це ще як він полковником був. Навіть не знав, що він таку кар'єру зробив, хоча десь років 10 тому академію генштабу закінчив.
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02.06.2022 13:36 Відповісти
Мавп'яча віспа
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02.06.2022 12:46 Відповісти
Арахламія підчепив мавп"ячу хламідію та віспу
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02.06.2022 12:52 Відповісти
надо было ему сдавать всю армию в плен которую командовал и парни живыми остались бы и война побыстрее закончилась бы.
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02.06.2022 12:47 Відповісти
кадирівське доробало "дон" на "***" поміняла? Це москалізм! Як непатріотично...
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02.06.2022 13:39 Відповісти
Законспірований нащадок упівця у тилу ворога.
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02.06.2022 13:49 Відповісти
Видит бог, его Елдак слил...
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02.06.2022 13:55 Відповісти
ЗУСЬКИ ВАМ !) А ТОТ КТО ЭТО ГОВОРИТ ХУЖЕ ОСЛА ВЫТРАХАННОГО !!!
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02.06.2022 15:08 Відповісти
какой маладєц)
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02.06.2022 16:03 Відповісти
Можливо і допоміг інформацією, можливо і воював так погано, щоб більше орди загинуло, після закінчення війни ой як багато випливе інформації і позитивної і негативної і навіть у наших високих коридорах і кабінетах. Так що судити цього Зуська ще зарано.
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02.06.2022 16:16 Відповісти
Просто він паркетний генерал.
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04.06.2022 00:03 Відповісти
В кращіх традиціях кацапстану. Але це добре.
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02.06.2022 16:22 Відповісти
там каждый второй готов сдать позиции и технику за гонорар, в чечне сколько оружия обменяли на водяру?
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02.06.2022 17:46 Відповісти
козла отпущения нужно было найти.

а кого им поставят? украинца!

поэтому, украинцы, не воюйте за рф. рф ненавидит украинцев!
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02.06.2022 20:34 Відповісти
товарищ сталин хенералов пачками к стенке ставил в 41 году --- теперь ***** делает то же самое . пердак свой ..верховный.. прикрывает виновных назначает --- прошло 80 лет а в *****стане ничего не изменилось
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03.06.2022 06:20 Відповісти
 
 