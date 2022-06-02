"Триста"! Спокійно. Все нормально. Легка", - вуличний бій в Сєверодонецьку. ВIДЕО

В мережі опубліковано відео, на якому зафіксований фрагмент вуличного бою в Сєверодонецьку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису зафіксований момент поранення українського бійця. На щастя рана виявилася легкою - ворожа куля зрикошетила від автомата, а осколки втрапили в бронежилет та руку.

"Триста"! Спокійно. Все нормально. Легка", - каже поранений боєць, накладаючи турнікет.

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