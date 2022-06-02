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"Триста"! Спокійно. Все нормально. Легка", - вуличний бій в Сєверодонецьку. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
В мережі опубліковано відео, на якому зафіксований фрагмент вуличного бою в Сєверодонецьку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису зафіксований момент поранення українського бійця. На щастя рана виявилася легкою - ворожа куля зрикошетила від автомата, а осколки втрапили в бронежилет та руку.
"Триста"! Спокійно. Все нормально. Легка", - каже поранений боєць, накладаючи турнікет.
Топ коментарі
+84 Amber
показати весь коментар02.06.2022 13:12
+74 Mykola Trofimenko
показати весь коментар02.06.2022 13:12
+57 Панас Стець
показати весь коментар02.06.2022 13:13
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Тільки залишайтеся живими , так як на Вас вся надія !!
я думал вы как советский человек, это знаешь. но нет, ник "Док" и более чем солидный возраст..... это просто ник и возраст((
просто ненавижу лицемерие, а выглядит это более чем лицемерно.
значит - если целы будут - Перун помог, если нет - они значит в бога не верили.
Идет? или ты о Яхве? так Яхве - хуже сталина.... намноооого. так что ты просишь помощи у монстра. может тогда лучше у путина сразу? тьху! просто ненавижу лицемеров
это как бы Валуев хвалился или хвастался что избил кролика на кулаках. нет, палкой. или ломом.
💙💛
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Воїни Світла