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"Триста"! Спокійно. Все нормально. Легка", - вуличний бій в Сєверодонецьку. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

В мережі опубліковано відео, на якому зафіксований фрагмент вуличного бою в Сєверодонецьку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису зафіксований момент поранення українського бійця. На щастя рана виявилася легкою - ворожа куля зрикошетила від автомата, а осколки втрапили в бронежилет та руку.

"Триста"! Спокійно. Все нормально. Легка", - каже поранений боєць, накладаючи турнікет.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За ніч окупанти не здобули успіху в Сєверодонецьку. ЗСУ посувають ворога на певних вулицях, - Гайдай

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+84
Молимося за Вас , дорогі наші хлопці 🙏🏼🙏🏼🙏🏼

Тільки залишайтеся живими , так як на Вас вся надія !!
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02.06.2022 13:12
+74
Боже, оберігай наших захисників!
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02.06.2022 13:12
+57
Герої! ніякої паніки, соплєй і скиглення, отримає кваліфіковану допомогу і знову в бій....
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02.06.2022 13:13
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Молимося за Вас , дорогі наші хлопці 🙏🏼🙏🏼🙏🏼

Тільки залишайтеся живими , так як на Вас вся надія !!
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02.06.2022 13:12 Відповісти
молун, никому и никогда еще не помогло что кто-то там что то бормотал за него.
я думал вы как советский человек, это знаешь. но нет, ник "Док" и более чем солидный возраст..... это просто ник и возраст((
просто ненавижу лицемерие, а выглядит это более чем лицемерно.
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02.06.2022 22:13 Відповісти
Боже, оберігай наших захисників!
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02.06.2022 13:12 Відповісти
щас позвоню Перуну и обережет, но при условии что в него верят.

значит - если целы будут - Перун помог, если нет - они значит в бога не верили.
Идет? или ты о Яхве? так Яхве - хуже сталина.... намноооого. так что ты просишь помощи у монстра. может тогда лучше у путина сразу? тьху! просто ненавижу лицемеров
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02.06.2022 22:15 Відповісти
Герої! ніякої паніки, соплєй і скиглення, отримає кваліфіковану допомогу і знову в бій....
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02.06.2022 13:13 Відповісти
Якби не нога - я був-би там! Але бігать не можу - кульгаю Нога протезована Я своє відвоював Хоча міг-би надавать меддопомогу - не боюся ні крові ні трупів А може-б і з "флейтою" посидів-би По молодості три-чотири години висиджував у криївці на скотомогильнику - лисиць відсліжував І "скрадом" брав (9 штук) "з підходу" На 20 метрів підходив до сплячої лисиці!
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02.06.2022 15:41 Відповісти
на фронті перед тобою ворог, який хоче й вміє тебе вбити, хто кого?? ворог, це не беззахисна лисиця.... це речі, взагалі, непорівнювані.
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02.06.2022 16:18 Відповісти
"мужЫг" чо.
это как бы Валуев хвалился или хвастался что избил кролика на кулаках. нет, палкой. или ломом.
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02.06.2022 22:17 Відповісти
Це біля готелю Мір.
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02.06.2022 13:15 Відповісти
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02.06.2022 13:31 Відповісти
Хіба це фото Сєвєродонецька?
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02.06.2022 15:43 Відповісти
Тебе хтось питав, дурню?
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02.06.2022 13:34 Відповісти
Це ти мені?
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02.06.2022 14:39 Відповісти
все, из-за того шо вы сдал позицию, город захвачен, а также еще пол соседней области, не сдавай больше так!!111 Баканов и так занят - круглосуточно всех защищает, а так еще и вас искать теперь!!111
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02.06.2022 22:11 Відповісти
І як ви зі Швейцарії все бачите?!
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02.06.2022 14:09 Відповісти
Тому що я з Сєвєродонецька.
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02.06.2022 14:38 Відповісти
А в Швейцарии все здания такие, тож гейропа
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02.06.2022 21:09 Відповісти
Пощастило.
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02.06.2022 13:19 Відповісти
У дядька залізна воля!
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02.06.2022 13:21 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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02.06.2022 13:25 Відповісти
позиция там плохая, еще и возле газовой трубы..
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02.06.2022 13:36 Відповісти
газ отключен
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02.06.2022 13:47 Відповісти
возможно, но кто проверял.. + в зеленом камуфляже около светлого здания - все равно что маячок да еще на полный рост выглядывать.. Позиция и обстановка у отделения очень неблагоприятные в ситуации
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02.06.2022 13:52 Відповісти
еще и светолсерый бетон сзади как хромокей... Ну ладно, не хочу быть диванным экспертом
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02.06.2022 13:56 Відповісти
Вони зпід сонця зайшли, це +, білий фон це -, газа там нема вже давно.
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02.06.2022 13:59 Відповісти
даже труби варять при факелах витікаючого газу... газ, то не проблема взагалі.
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02.06.2022 14:03 Відповісти
верно, не заметил
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02.06.2022 14:13 Відповісти
Без арти та снарядів там всі позиції хєрові...
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02.06.2022 14:26 Відповісти
Велика Подяка Героям!
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02.06.2022 13:51 Відповісти
❤️❤️❤️
💙💛
🇺🇦
Воїни Світла
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02.06.2022 13:53 Відповісти
Неправильная вкладка автомата, сразу обратил внимания. Из левого угла стрелять меняем положения рук, и целимся левым глазом, правый слегка прищурен. Левая вкладка позволяет уменьшить процент тела в зоне огня
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02.06.2022 14:03 Відповісти
На дивані легко підказувати...
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02.06.2022 14:12 Відповісти
Это элементарные правила☝
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02.06.2022 14:55 Відповісти
западенеці бойові хлопці
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02.06.2022 14:54 Відповісти
а ми бандерівці,ми файні хлопці,ми України вірніїї сини
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02.06.2022 14:59 Відповісти
правильніше-західняки. (перепрошую)
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02.06.2022 15:06 Відповісти
Господь Всемогутній, дай силу Захисникам України! 🙏
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02.06.2022 15:34 Відповісти
Справжні воїни, повага за самовідданість на передньому рубежі захисту Батьківщини від орди.
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02.06.2022 15:42 Відповісти
З повагою до всіх і до кожного лічно!
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02.06.2022 15:49 Відповісти
необхідно знайти шляхи максимального зниження ризиків. Може, залізний щит з віконцем
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02.06.2022 16:16 Відповісти
Боже, бережи наших захисників!
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02.06.2022 16:28 Відповісти
Какая ценность этого Северодонецка, что так за него держимся? Непонятна тактика войны, стратегия понятна - изматывание противника, победить не можем, тогда истощаем. Надо было все там заминировать и поливать артиллерией рашистов)
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02.06.2022 16:30 Відповісти
Грустно писать - но городской бой и без колиматорного прицела, в 21 веке! в стране, 8 лет воюющей!! это капец...
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02.06.2022 17:38 Відповісти
а не городской?
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02.06.2022 19:28 Відповісти
а не міський вирішать механізовані
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02.06.2022 19:39 Відповісти
Я знаю кучу военных спецов которые не признают калиматоры и предпочитают стандартный прицел. Главный аргумент что если калиматор в бою повредится то стрелять прицельно будет очень сложно, а обычный прицел испортить практически невозможно и с обычным прицелом круговой обзор намного лучше, но конечно кто на чем тренировался.
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02.06.2022 23:40 Відповісти
 
 