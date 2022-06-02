Окупанти вбили двох мирних мешканців Сєверодонецька і видають їх за диверсантів. ВIДЕО

Російський окупант в Сєверодонецьку записав відео, на якому показує вбитих мирних мешканців міста і видає їх за терористів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис убивця опублікував у соцмережах.

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