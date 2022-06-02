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Окупанти вбили двох мирних мешканців Сєверодонецька і видають їх за диверсантів. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Російський окупант в Сєверодонецьку записав відео, на якому показує вбитих мирних мешканців міста і видає їх за терористів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис убивця опублікував у соцмережах.
Топ коментарі
+43 dandy NeinRusSchwein
показати весь коментар02.06.2022 14:45
+33 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар02.06.2022 14:42
+32 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар02.06.2022 14:53
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Будь ласка, зачекайте...
А говорят про один народ .... Даже визуально можно распознать, где козлорылая обезьяна...а где украинец
Обидные анекдоты про "тупых" чукчей слагают, якутов и бурятов - "мамбетами" обзывают ....в общем жуткие расисты .... Хотя сами,какие-то ПОЛУЧИКЧИ недоделанные....и не европейцы, и не азиаты....
Що вказує на те, що вбиті були диверсантами? Були в синіх гумових капцях?