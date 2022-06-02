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Окупанти вбили двох мирних мешканців Сєверодонецька і видають їх за диверсантів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Російський окупант в Сєверодонецьку записав відео, на якому показує вбитих мирних мешканців міста і видає їх за терористів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис убивця опублікував у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": За 1 червня на Донеччині окупанти вбили 4 та поранили 9 цивільних осіб, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+43
А харя то какая.... Противная, кацапская....
А говорят про один народ .... Даже визуально можно распознать, где козлорылая обезьяна...а где украинец
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02.06.2022 14:45
+33
Кацпапські мерзенні вбивці-горіти вам у пеклі...
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02.06.2022 14:42
+32
Охота на мразей, которые устраивали зверства в Буче - открыта. В Украине группа анонимных ИТ-бизнесменов создала фонд в 1$млн долларов для ликвидации российских военных, учавствующих в резне в Буче.
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02.06.2022 14:53
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мужчин или призовут или убьют. Зачем их оставляли в городе?
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02.06.2022 14:42 Відповісти
Отпустите меня в Польшу. Обязательно вернусь!!!
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02.06.2022 14:44 Відповісти
Раньше чухаться надо бьіло
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02.06.2022 14:48 Відповісти
Сами оставались. В надежде на 30 серебрянников.
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02.06.2022 14:45 Відповісти
им говорили - уезжать, они остались - сами виноваты
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02.06.2022 15:02 Відповісти
не можна залишати ні дітей, ні жінок і ні чоловіків, русскіє тільки до п"яниць більш-меньш.
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03.06.2022 10:36 Відповісти
Кацпапські мерзенні вбивці-горіти вам у пеклі...
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02.06.2022 14:42 Відповісти
А харя то какая.... Противная, кацапская....
А говорят про один народ .... Даже визуально можно распознать, где козлорылая обезьяна...а где украинец
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02.06.2022 14:45 Відповісти
монголоидьі московские
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02.06.2022 14:48 Відповісти
Монголи ображаються. Думаю, у світі не існує народу, який хотів би ототожнюватися з кацапською недолюддю.
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02.06.2022 14:54 Відповісти
Да есть такое ...У каждого третьего КАЦАПА слегка заметен эпикантус(монгольская складка)....

Обидные анекдоты про "тупых" чукчей слагают, якутов и бурятов - "мамбетами" обзывают ....в общем жуткие расисты .... Хотя сами,какие-то ПОЛУЧИКЧИ недоделанные....и не европейцы, и не азиаты....
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02.06.2022 15:05 Відповісти
А ани правацлавние ?
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02.06.2022 15:29 Відповісти
рюзькі-нащадки монголів, бурят, мошкан і прочої плєсєні. рюзьки це не національність-це тавро.
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02.06.2022 15:37 Відповісти
Охота на мразей, которые устраивали зверства в Буче - открыта. В Украине группа анонимных ИТ-бизнесменов создала фонд в 1$млн долларов для ликвидации российских военных, учавствующих в резне в Буче.
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02.06.2022 14:53 Відповісти
Хай паскудь трясеться, все своє мерзенне життя.
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02.06.2022 14:58 Відповісти
От-от! І будуть все життя трястися від очікування останнього питання у житті : "Помнишь Бучу? (Бородянку Гостомель Ягідне?)
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03.06.2022 10:13 Відповісти
а от способа забоя скота еще и премиальные могут быть?
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02.06.2022 16:17 Відповісти
Вообще, хорошая идея. Регистрируешь "биткоин-кошелек ликвидатора" в системе и предлагаешь цену за ликвидацию орка и сроки ликвидации. Если получаешь добро и укладываешься в сроки - получаешь оговоренную сумму на кошелек. Профит!
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02.06.2022 16:41 Відповісти
Мокшанські чурбани принесли свій руzкій мір.

Що вказує на те, що вбиті були диверсантами? Були в синіх гумових капцях?
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02.06.2022 14:58 Відповісти
Настоящий калерованый русский. Это те, которых ждали в Крыму, Донбасе. Они пришли. С раскосыми и жадными глазами. Я помню первый-второй день неопознанных зеленых человечков в Крыму. Некоторые старушки спрашивали их- вы что китайцы? А они с гордостью- мы русские. Бабки крестились. А потом через неделю уже привыкли что настоящие кацапы все монголоиды.
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02.06.2022 14:59 Відповісти
Я бачу ти (на відміну від "рассеян") читав Блока! А нацисти теж не читали Гейне! Бо був євреєм
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03.06.2022 09:58 Відповісти
більш-меньш 40% населення Китаю це буряти, то ж бацям респект, швидко розібралися хто є хто.
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03.06.2022 10:39 Відповісти
Судя по животу погибшего, того что слева, точно цивильный. Царствие небесное замученным
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02.06.2022 15:02 Відповісти
Сейчас везде стоит жара. Поверь, Юрий, что труп раздувает очень быстро и до невообразимых размеров. То что мы видим, называется "трупная эмфизема". Вонь там стоит неимоверная.
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02.06.2022 15:18 Відповісти
К ВЫСШЕЙ МЕРЕ .СУДИТЬ В УКРАИНЕ. СМЕРТЬ АГРЕССОРУ. СЛАВА УКРАИНЕ!
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02.06.2022 15:04 Відповісти
Москалям важко збагнути, що українцю піти із життя прихопивши 2-3 москаля це завше пріоритет. Тому подібні ролики із переодяганням і з неозброєними точно фейк! Слава Україні!
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02.06.2022 15:09 Відповісти
Есть инфа что в Северодонецке много колаборантов. Есть много фото где они с георгиевскими ленточками выходят встречать пуйловцев и позируют перед росСМИ. И теперь вопрос и к Зеленскому и к Порошенко, а где вы были эти 8 лет пока ОПЗЖ промывала ватникам мозги на востоке? Почему не запретили партию еще в 2014 зная ее политику.
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02.06.2022 15:14 Відповісти
Толку с этих запретов если там полгорода ваты и половина населения донбасса тоже
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02.06.2022 15:27 Відповісти
внутрішня політика важлива, і заборона ворожого контенту, пропаганди до неї відносяться то ж сенс є, а на рахунок півміста вати, ну по-перше влада сама себе дискридитує, по-друге не кожна людина аналітик-психолог а значить стає легкою здобиччю ворожого іпсо, щоб такого не сталося це теж завдання держави, по-треттє - ніхто не рахував точно скільки калоборантів скільки просто обманутих людей, часом достатньо зневіритися щоб провалитися к чорту в пащаку.
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03.06.2022 10:46 Відповісти
Учитивали мнение той старани, плюрализьм *****. До речі, а де зараз шустрик ? Може мутить шоу за участю роскарателей которие имели свое мнение вбиваючи пачками цивільних на киівщині та Маріуполі
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02.06.2022 15:27 Відповісти
і то правда, "не все так однозначно, як так вижу, я так чувствую"
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03.06.2022 10:43 Відповісти
це може бути вороже іпсо, фоточки з лєнточками зробити не проблема, власне колаборантів може бути і не так багато, не пів міста напевно. А от запитання до Порошенка і Зеленського цілком доречне.
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03.06.2022 10:48 Відповісти
Ї...ло кацапське так і кірпича просить
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02.06.2022 15:16 Відповісти
яке їбало "слов'янське" . чучмек монголоїдний, скотина немита...
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02.06.2022 15:35 Відповісти
Диверсанты ДЫРЫ ЛНРДНР И ПРО ДИВЕРСАНТОВ.. мля такой младой а *****...
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02.06.2022 15:59 Відповісти
Кацапские убийцы будьте вы прокляты
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02.06.2022 16:55 Відповісти
После слов-"Мы вместе со спецназом "Ахмат"......" дальше можно не смотреть.Это просто ППЖ одного из кадыровских тиктокеров.И просто дырка для любого другого *******.
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03.06.2022 10:16 Відповісти
 
 