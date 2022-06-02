Білорусь перекидає військову техніку до кордону з Україною. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ешелон із танками, БМП, БТР та гаубицями перекидають із Гродно до Брестської області.

Про це повідомив "Belarusian Hajun project", інформує Цензор.НЕТ.

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Військову техніку розвантажили 1 червня на залізничних станціях Коробчиці й Свіслоч Гродненського району.

В оснащення входило 37 БМП, 2 вантажівки "Урал", БРДМ-2, тягач БТС-4, 5 ракетних комплексів "Оса", 2 бази для ракетного комплексу "Оса", покриті брезентом.

Техніка належить ЗС Білорусі. Багато машин позначені червоним квадратом.

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Наступного дня, 2 червня близько 8 ранку цей потяг рушив із Гродно в бік Бреста.

За інформацією "Білоруського Гаюна", раніше білоруси використовували цю техніку для зміцнення кордону з Україною в Гомельській області. Іншу частину, меншу, використали для зміцнення кордону з Польщею, а зараз її везуть у бік Бреста.







