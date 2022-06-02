Слідчі СБУ і ДБР завершили розслідування "першого епізоду" справи Медведчука: матеріали передано в суд. ВIДЕО
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Провадження охоплює період із 2015 по 2020 роки, а підозрюваними в ньому проходять народні депутати Віктор Медведчук і Тарас Козак
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Провадження стосується:
- незаконної передачі спецслужбам рф інформації про секретний підрозділ ЗСУ;
- розробки антиукраїнського проекту "Промінь";
- завдання шкоди економічній безпеці України за рахунок сприяння рф у незаконному видобутку нафти та газу у Прикерченському регіоні.
Ці кримінальні порушення передбачені ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111; ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України - вчинення державної зради та замах на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.
Санкція статей - покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.
За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора Медведчуку вручено копію обвинувального акту, який у найкоротший час буде спрямовано до відповідного суду. Загалом матеріали провадження налічують понад 80 томів.
Нагадаємо, що за матеріалами СБУ в травні 2021 року народним депутатам Медведчуку і Козаку було оголошено про підозру у рамках цього провадження.
Будь ласка, зачекайте...
- надання неправдивих свідчень
А взагалі дуже довго всі пункти перелічити...
контрразведчик буданов который ******* нападение?
Сидів Мертвечук дома та вишивав вишиванку. Тут до нього приходить Порох та каже "давай вкрадемо 80 мільярдів та розвалимо країну. а Зєлю - вбʼємо, бо він може повернутися з рашки, стати преЗЕдентом та врятувати країну від кацапів". Мертвечук каже "ні! я не можу! я - патріот!". А Порох йому "ну тоді я тебе вбʼю так само, як свого рідного брата!". Мертвечук погодився зі сльозами на очах. І потім виконував всі злочинні прикази.
Ніхто не знає, нахріна знову?
Може, через заяву Зеркаль про відкликання пліснявою міжнародного позову проти парашки за анексію криму?
Через що на них "прудка настя" напала?