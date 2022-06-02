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Медведчук (1323) СБУ (10027)

Слідчі СБУ і ДБР завершили розслідування "першого епізоду" справи Медведчука: матеріали передано в суд. ВIДЕО

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Провадження охоплює період із 2015 по 2020 роки, а підозрюваними в ньому проходять народні депутати Віктор Медведчук і Тарас Козак

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Провадження стосується:

- незаконної передачі спецслужбам рф інформації про секретний підрозділ ЗСУ;
- розробки антиукраїнського проекту "Промінь";
- завдання шкоди економічній безпеці України за рахунок сприяння рф у незаконному видобутку нафти та газу у Прикерченському регіоні.

Ці кримінальні порушення передбачені ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111; ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України - вчинення державної зради та замах на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.

Санкція статей - покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора Медведчуку вручено копію обвинувального акту, який у найкоротший час буде спрямовано до відповідного суду. Загалом матеріали провадження налічують понад 80 томів.

Нагадаємо, що за матеріалами СБУ в травні 2021 року народним депутатам Медведчуку і Козаку було оголошено про підозру у рамках цього провадження.

Також читайте: Пєсков виключає можливість обміну Медведчука на захисників "Азовсталі"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+31
З цього мародера починай. Він і зараз краде в українців, аж кіпа підплигує.

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02.06.2022 16:58
+29
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02.06.2022 16:50
+21
сподіваюся, Валерій Залужний, Джейкоб Салліван та Марк Міллі при цьому розуміли, що присутність zєрмака означає, що зміст цієї розмови стане відомим у кремлі за лічені години, та гнали відбірну дезу.(вагнергейт -агент фсб козырь)
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02.06.2022 16:48
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сподіваюся, Валерій Залужний, Джейкоб Салліван та Марк Міллі при цьому розуміли, що присутність zєрмака означає, що зміст цієї розмови стане відомим у кремлі за лічені години, та гнали відбірну дезу.(вагнергейт -агент фсб козырь)
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02.06.2022 16:48 Відповісти
Намагаюсь зрозуміти, що там, взагалі, робить дерьмак? Кого він там представляє? *****?
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02.06.2022 17:31 Відповісти
100%
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02.06.2022 17:57 Відповісти
а по сути НОВОСТИ полагаю тема Порошенко ЗАКРЫТА 1 ЭПИЗОД ОН ЖЕ И ПОСЛЕДНИЙ пойдет в суд и все сдохнет у лису как все сдухало у Клоуна...
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02.06.2022 18:21 Відповісти
Я би ще один пункт додав:
- надання неправдивих свідчень
А взагалі дуже довго всі пункти перелічити...
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02.06.2022 16:49 Відповісти
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02.06.2022 16:50 Відповісти
ермак идиНакуй
контрразведчик буданов который ******* нападение?
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02.06.2022 16:55 Відповісти
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02.06.2022 16:58 Відповісти
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02.06.2022 16:54 Відповісти
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02.06.2022 17:25 Відповісти
фотка сделана в то время когда солдат истекал кровью несколько дней
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02.06.2022 17:59 Відповісти
цікаво як за версією слідства там все відбувалося. Мабудь так:
Сидів Мертвечук дома та вишивав вишиванку. Тут до нього приходить Порох та каже "давай вкрадемо 80 мільярдів та розвалимо країну. а Зєлю - вбʼємо, бо він може повернутися з рашки, стати преЗЕдентом та врятувати країну від кацапів". Мертвечук каже "ні! я не можу! я - патріот!". А Порох йому "ну тоді я тебе вбʼю так само, як свого рідного брата!". Мертвечук погодився зі сльозами на очах. І потім виконував всі злочинні прикази.
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02.06.2022 16:52 Відповісти
Не вбивай мене Порошенко, заблагав Мертветчук, я тобі в пригоді стану. З тих пір він вимушений виконував злочинні накази. Але тут на допомогу загнобленому Мертветчуку з тридевятого Оману прилетів хоробрий клован Боневтік, який відразу дав команду затримати злого Порошенка та посадити до вязниці.....
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10.06.2022 13:37 Відповісти
З цього мародера починай. Він і зараз краде в українців, аж кіпа підплигує.

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02.06.2022 16:58 Відповісти
"Раскулачим всех" - власть рабочім і крєстьянам?
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02.06.2022 16:58 Відповісти
Цей сарказм може втілитись і в життя. Початок закладено,всі штопані,які працювала на антиукраїнських каналах,на сьогодні ведуть єдиний марафон,а насправді зомбують по прикладу рашки--УКРАЇНЦІВ!! Бо йде один наратив,що Зе---ЦЕ ВСЕ,інші--ЗРАДНИКИ...
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02.06.2022 17:00 Відповісти
За то что этот "адвокат" по сути приговорил к смерти поэта Василя Стуса...расстрелять КГБиста по кличке..."Соколовский"...без права аппеляции...
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02.06.2022 16:56 Відповісти
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02.06.2022 17:28 Відповісти
Сподіваюсь, будуть розслідувати і діяльність мертвечука до 2015 року. Він ще за Стуса має відповісти.
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02.06.2022 16:57 Відповісти
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02.06.2022 16:58 Відповісти
Чувак верой и правдой служил в КГБ-ФСБ почти полвека...а вы его в тюрагу... низзя...кум путлер обидицца...а жена верная. Не миллиардерша подаст жалобу в ЕСПЧ и ООН...
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02.06.2022 17:02 Відповісти
путин нападе....адназначна
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02.06.2022 17:04 Відповісти
Я думав проти Порошенко, чи ДБР знову переплутали все?
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02.06.2022 17:03 Відповісти
а там будуть покази на Бойко, Шуфрича, Рабиновича, Левочкина, Мураева....та прочої мразоти що зрадила та тягнула сюди сруцкий мир.....Чи зелень окромя Порошенко ничого не цикавить??
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02.06.2022 17:03 Відповісти
там не буде показів на бойко, рабіновича, шуфрича, льовочкіних, мураєва та іншої гнилі, бо в ОП працююить їх старі однопартійці дєрмаки, татарови, смірнови, демченко, подоляки та інші.
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02.06.2022 17:09 Відповісти
А немає розслідування хто здав південь і Маріуполь? Хто відправив більше 2-х тисяч найкращих бійців, захисників Маріуполя в полон, хайпуючи це звілтьненням і евакуацією? А немає справи чому і хто заморозив ракетні програми і хто всіх кликав на шашлики і підставив дітей і жінок під дику орду, яких мучили і гвалтували? А по офшорах немає справи? А як там "вагнерівці", воюють проти України? Хто ж злив цю інфопрмацію? А хто купував російське вугілля і електроенергію з Білорусі, фінансуючи їх армію? А хто всі бюджетні гроші зарив в асфальт? Коли стане відомо? Хоча нам все це відомо, ми чекаємо коли буде розслідування і регіонали дєрмаки, татарови, смірнови, демченко, подоляки та інші будуть відповідати за скоєні злочини?
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02.06.2022 17:07 Відповісти
всі розуміють хто винен.....зелені зрадники
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02.06.2022 17:31 Відповісти
Адвокат миллиардер... Оксана Марченко и адвокаты в США умрут от зависти...
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02.06.2022 17:10 Відповісти
А що там відомо відносно позову України проти росії по активах Криму, де пані Зеркаль звинувачує цю владу за неподання чи відзив позову десь на 168 мілшьярдів доларів США? То це зрада і шкода державі чи просто "зелена хуцпа"? Там отримують з Бенею з росії на неподачу чи зрив подачі, а з іншого боку від європейців на відбудову України в половину з цих сум в офшор?
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02.06.2022 17:15 Відповісти
зелена мразото гешефтує на крові....
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02.06.2022 17:30 Відповісти
Бойко продаст нефтевышки и спасет братана и партнёра по газу и нефти... рюссп....😐
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02.06.2022 17:16 Відповісти
Думала мервячука витягнуть перед виборами.
Ніхто не знає, нахріна знову?
Може, через заяву Зеркаль про відкликання пліснявою міжнародного позову проти парашки за анексію криму?
Через що на них "прудка настя" напала?
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02.06.2022 17:36 Відповісти
А що, Бені, подораємо 5 млрд. украдених з Привату грошей? Це місячний бюджет воюючої країни. Агов ДБР, зі Львова повернулись?
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02.06.2022 17:52 Відповісти
Зі Львова повернулись, бо там лупануло пару ракет по жд, але заховалися поглубше в бункері.
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02.06.2022 18:30 Відповісти
Дай, Боже, ця справа в суді не заглохне... Бо і тут може виявитись брак доказухи..., яку забезпечував літінант ваня...
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02.06.2022 18:47 Відповісти
Схоже швиденько хочуть заховати цю флешку подалі, не дай бог розпатякає щось про Оман
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02.06.2022 19:42 Відповісти
Возьмут подписку о невылете с планеты Земля
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02.06.2022 20:33 Відповісти
 
 