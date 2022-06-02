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Херсонський "Епіцентр" грабують, вивозять у бік Криму, крадуть як востаннє, - Кім. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські військові пограбували торговий центр у Херсоні. Усе вкрадене майно вони вивозять до Криму.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграм-каналі голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
"Херсонський "Епіцентр" грабують, вивозять у бік Криму. Шкода, звичайно, власників", - заявив Кім.
За його словами, такі дії з боку окупантів є свідченням розуміння того, що незабаром туди прийдуть ЗСУ. І тому вони "крадуть як востаннє".
Також він розповів, що українські військові найближчим часом отримають високоточні ракети.
"Є інформація, що і Росія їх (ракети, - ред.) теж отримає, але там нюанс", - додав Кім.
Топ коментарі
+22 Valter Valter
показати весь коментар02.06.2022 17:09
+16 Зэлэный_Змий
показати весь коментар02.06.2022 17:05
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Будь ласка, зачекайте...
гуглите анекдот про Василия Ивановича, Петьку и "но есть один маленький нюанс".
А підірвати вже давно пора!!
Ну серйозно, треба поважати власність інших, якщо хочеш, щоб поважали твою. Не треба плюватися жовчею.