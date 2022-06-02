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Херсонський "Епіцентр" грабують, вивозять у бік Криму, крадуть як востаннє, - Кім. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські військові пограбували торговий центр у Херсоні. Усе вкрадене майно вони вивозять до Криму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграм-каналі голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Херсонський "Епіцентр" грабують, вивозять у бік Криму. Шкода, звичайно, власників", - заявив Кім.

За його словами, такі дії з боку окупантів є свідченням розуміння того, що незабаром туди прийдуть ЗСУ. І тому вони "крадуть як востаннє".

Також він розповів, що українські військові найближчим часом отримають високоточні ракети.

"Є інформація, що і Росія їх (ракети, - ред.) теж отримає, але там нюанс", - додав Кім.
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Топ коментарі
+22
Мне хозяев Епицентра абсолютно не жалко, Помнится как эти хозяева прекрасно торговали росийскими товарами и никто им был не указ. А вот то что рашистов мы подкармливаем таким образом завлекаем на новые *подвиги* это очень плохо. У рашистов далжна земля гореть под ногами а не трофеями карманы им забивать
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02.06.2022 17:09
+16
Нічо, епіцентр на перепродажу гуманітарки ще заробить...
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02.06.2022 17:05
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Звісно вони теж ці ракети отримають. У них це прямо мрія: побачити MLRS та померти
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02.06.2022 17:03 Відповісти
Какие ракеты и от кого получит раися? Как бул то у нее своих нет?
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02.06.2022 17:04 Відповісти
"але там нюанс"

гуглите анекдот про Василия Ивановича, Петьку и "но есть один маленький нюанс".
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02.06.2022 17:06 Відповісти
с неба получит😂. СЛАВА ВСУ!
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02.06.2022 17:16 Відповісти
Різні. Від ЗСУ. У великій кількості і прицільно. А Ви що подумали?
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02.06.2022 17:45 Відповісти
От ЗСУ отримає
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02.06.2022 21:08 Відповісти
Нічо, епіцентр на перепродажу гуманітарки ще заробить...
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02.06.2022 17:05 Відповісти
Радієш проблемам інших? В цьому немає нічого хорошого. Епіцентр забезпечує роботою тисячі людей. І працюють вони в білому полі, а не як більшість пересічних "бізнесменів"
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02.06.2022 18:42 Відповісти
Пам'ятаю ще як Боневтік піарився коли "мрія" маски доставляла в Україну, після того як їх всі вивезли з України. Але основний вантаж "мрії" був тоді тупо товар для мережі "епіцентрів"...
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02.06.2022 21:16 Відповісти
Мне хозяев Епицентра абсолютно не жалко, Помнится как эти хозяева прекрасно торговали росийскими товарами и никто им был не указ. А вот то что рашистов мы подкармливаем таким образом завлекаем на новые *подвиги* это очень плохо. У рашистов далжна земля гореть под ногами а не трофеями карманы им забивать
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02.06.2022 17:09 Відповісти
Людей створив Бог. Кацапів - сатана...
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02.06.2022 17:12 Відповісти
А як раді орки, що Чонгар, мости не підірвали...

А підірвати вже давно пора!!
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02.06.2022 17:12 Відповісти
А рахунки втрат бізнесмени Епіцентру виставлять владі України...
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02.06.2022 17:16 Відповісти
Ні. Народу України.
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02.06.2022 17:24 Відповісти
хай наріт дуркаїни не голосує за жидя слугу жидва...
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02.06.2022 17:33 Відповісти
втрати всі ляжуть на плечі мудрому наріду
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02.06.2022 17:44 Відповісти
В чому прикол? Гермес кацапська зброя. Невже десь віджали?
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02.06.2022 17:20 Відповісти
Ким по совместительству и Херсонской областью уже "командует"?
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02.06.2022 17:28 Відповісти
Епіцентру держава компенсує всі збитки, так що за його власників переживати не варто.
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02.06.2022 17:35 Відповісти
а чого не спалили при відході??? отож...самі запрошуємо оккупанта чимось поживитися...
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02.06.2022 17:38 Відповісти
Вони перевозять товари в Епіцентр, який в Криму працює.
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02.06.2022 17:53 Відповісти
Перевозят в магазины Новацентр в Крыму. Собственники то все равно Гереги.
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02.06.2022 18:14 Відповісти
гереги ? а тогда не жалко пусть забирают не обеднеют
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02.06.2022 19:54 Відповісти
чего то этот урод уже не улыбается. видимо дошло, что прилетает обычным людям. пусть этот защекан с люсей арестовичем дальше общается.
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02.06.2022 17:56 Відповісти
Какого буя этот Ким отчитывается что происходит в соседней области? Может пусть лучше отчитается о том как он героически ликвидирует последствия ракетных ударов по объектам в Николаевской области?! Внештатный квартальщик блин!!!
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02.06.2022 17:59 Відповісти
Люди, радіти збиткам Епіцентра - це ненормально. Були такі, що раділи збиткам МЕТРО в Донецьку в 2014, коли його обчистили сєпари.

Ну серйозно, треба поважати власність інших, якщо хочеш, щоб поважали твою. Не треба плюватися жовчею.
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02.06.2022 18:46 Відповісти
ШО , ОПЯТЬ ******** ????
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02.06.2022 18:51 Відповісти
Русня догадывается что им скоро драпать из Херсона. Потому забирает, что ещё осталось.
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02.06.2022 19:02 Відповісти
Насправді то товари людей які співпрацюють з тм епіцентр
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02.06.2022 19:16 Відповісти
Мабудь, Генеги вивозять товар у свої працюючі магазини в Криму.
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04.06.2022 14:28 Відповісти
 
 