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війна (56389) Ухман Михайло (235)

"Моя Херсонщина тимчасово під російською окупацією. Я воюю проти агресора на Донеччині", - боєць ЗСУ Олексій. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Боєць ЗСУ Олексій воює проти російських окупантів уже вісім років. На даний момент він перебуває поблизу Авдіївки, де тривають запеклі бої.

Олексій розповів кореспонденту Цензор.НЕТ Михайлу Ухману, що його рідна Херсонщина тимчасово під окупацією. Проте він вірить, що скоро наші війська звільнять його край від окупантів і сім'я Олексія зможе повернутися додому.

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Автор: Сергій Яковенко
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Хай Господь береже та допомагає вам та вашим рідним
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02.06.2022 17:38 Відповісти
Ничего не бывает более постоянного чем временное...
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02.06.2022 17:40 Відповісти
Це ти сьогодні зареєструвався щоб зробити такий глубокомислєнний висер?
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02.06.2022 17:54 Відповісти
Срочное сообщение агентства Рейтерс...
Пентагон даст Украине многоцелевой боевой дрон...МQ-1С...спецв кажуть что аппарат суперсовременный...сообщил украинский блогер Иван Яковина...
Капздец крысам путлера...
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02.06.2022 17:45 Відповісти
4 штуки для розвідки, і вони дуже великі, вразливі для нового кацапського ППО та винищувачів. Нам краще ф16 чи ф22.
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02.06.2022 17:49 Відповісти
Снять и так немногочисленных опытных в боевом применении пилотов с фронта и отправить на переучивание? Нам нужны самолеты под наших пилотов и вооружение к этим самолетам.
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02.06.2022 18:09 Відповісти
все що було радянське вже вигребли,запаси небезмежні,рф нам не буде їх продавати),тому все одно будемо переходити на натівські стандарти і тому пілотів доведеться готувати..
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02.06.2022 18:16 Відповісти
А шо це ти здриснув до Чехії?
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02.06.2022 17:57 Відповісти
 
 