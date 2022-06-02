"Моя Херсонщина тимчасово під російською окупацією. Я воюю проти агресора на Донеччині", - боєць ЗСУ Олексій. ВIДЕО
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Боєць ЗСУ Олексій воює проти російських окупантів уже вісім років. На даний момент він перебуває поблизу Авдіївки, де тривають запеклі бої.
Олексій розповів кореспонденту Цензор.НЕТ Михайлу Ухману, що його рідна Херсонщина тимчасово під окупацією. Проте він вірить, що скоро наші війська звільнять його край від окупантів і сім'я Олексія зможе повернутися додому.
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