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Пілот, який літав на "Азовсталь": Основна складність була доставити вантаж на понад 100 км вглиб позицій РФ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Пілот, який здійснював польоти з доставлення вантажу та евакуації поранених з "Азовсталі", розповів деталі спецоперацій.

Відеозапис доступний на фейсбук-сторінці Сухопутних військ ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

За словами військового, кожен політ на "Азовсталь" був індивідуальним.

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"Хтось на підготовку мав тиждень, хтось добу, а у когось були лічені години", - розповів пілот.

Керував цими операціями ГУР Міноборони. Польоти були секретними і іноді часу на з’ясування нюансів екіпаж часу не мав.

"Але у цьому був і плюс, адже оскільки операція уже була спланована розвідкою, то за малий проміжок часу вони видавали багато інформації та розвідданих, які потребував екіпаж", - каже боєць.

Військовий розповідає, що зважаючи на тактику і математичні розрахунки ці вильоти виконати було не те що складно, а майже неможливо: "Але практика показала, що це було можливо виконати і ми виконували це. Основна складність була у тому, що необхідно було виконати доставку вантажу в глибину противника на територію понад 100 км. І усі ці кілометри супроводжувались дуже щільною протиповітряною обороною противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вся інформація про полонених захисників Маріуполя наразі є секретною, - Маляр

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+37
Всі хто здійсьнював такі перельоти-справжні герої...
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02.06.2022 19:05
+33
Герой!!!Дякую Богові що зберіг тобі життя!!!
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02.06.2022 19:05
+16
ЗЕлені дятли зробили оточення Маріку запустивши свинопсів з Криму, а потім хтось повинен бути героєм!
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02.06.2022 19:16
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Герой!!!Дякую Богові що зберіг тобі життя!!!
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02.06.2022 19:05 Відповісти
Всі хто здійсьнював такі перельоти-справжні герої...
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02.06.2022 19:05 Відповісти
ЗЕлені дятли зробили оточення Маріку запустивши свинопсів з Криму, а потім хтось повинен бути героєм!
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02.06.2022 19:16 Відповісти
Не с Крыма, а со всех сторон. Ни с какой стороны не готовились. Только в зоне ООС были готовы, и там, как видно, оборону по сей день не прорвали много где.
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02.06.2022 19:35 Відповісти
Скажи "нет" тяжелым наркотикам!
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02.06.2022 19:10 Відповісти
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02.06.2022 19:12 Відповісти
Вовсе он не плох,
Скромен, сдержан, тих -
Вова"Янелох",
Вова"Бонэвтик"...
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02.06.2022 20:05 Відповісти
О небо! Сам Подоляк! 😲
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02.06.2022 19:14 Відповісти
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02.06.2022 19:16 Відповісти
Ця клята подоляка засвітилася ще на знаменному відвіданні овочного будиночка!

На кадрі зліва по праву руку від овоча задоволено либится!!!

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02.06.2022 19:26 Відповісти
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02.06.2022 19:47 Відповісти
)) та ну. это снова "константин" взялся за старого, отрыв топор войны.
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02.06.2022 19:26 Відповісти
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02.06.2022 19:08 Відповісти
Насправді це надто спрощено. Це не битва за гаражний кооператив, бо надто вже багато бійців гине. І наших в тому числі. Це битва за те, щоб один ботоксний поц не потік обличчям. Просто у поца обрадно кпжучи ресурсів вистачило на ботокс для однієї лівої щоки. Тму обличчя все одно буде ущербним.
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02.06.2022 19:19 Відповісти
я вам відкрию секрет, але путін не воює на Донбасі. Насправді путін взагалі не вбив жодного українця. Він лише віддає накази. За "обличчя" там воює весь їх відбитий народ
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02.06.2022 20:10 Відповісти
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02.06.2022 19:14 Відповісти
Велика подяка пілотам, які виправляли зраду генералів, яких призначив Зеленський і які здали південь і в тогму числі Маріуполь. Але справи по цих діях і інформації, хто це зробив суспільство не має. Але не важко здогадатися, бо всим в країні керує одна людина.
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02.06.2022 19:16 Відповісти
Данілов - це секретар Ради національної безпеки і оборони України при Зеленськом. РНБОУ має координувати і контролювати діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони. Голова цього РНБО Зеленський.
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02.06.2022 19:18 Відповісти
будуть так розслідувати, щоб на себе не вийти
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02.06.2022 19:46 Відповісти
Маючи таких соколів-пілотів плюс диряве ППО русо-свиней, мені згадалась база нафтопродуктів у Белгороді тим більше відстань меньша, 40 км.))) Слава ЗСУ!!!!!!!!
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02.06.2022 19:18 Відповісти
таким бы Героям F-16 е...и пыво на моцковии было бы по 30 гривен!!!
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02.06.2022 19:23 Відповісти
Голливуд с его историями просто МЕРКНЕТ!
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02.06.2022 19:28 Відповісти
У Маріуполі ЗСУ ПЕРЕТРОЩИЛО БІЛЬШЕ 6 ТИСЯЧ ОРКІВ
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02.06.2022 19:30 Відповісти
Так а що там зараз з азовцями? мовчання... і ще й денісову, яка хоч щось повідомляла, змістили.
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02.06.2022 19:31 Відповісти
А вже можна питати...а що там із обміном чи ще не на часі? (п.с.чекаю відосіка щодо цього від "ЛучеЗЕрногоБоневтіка!"..навтіь сам здивований що хочу побачити відосік-ЗЕпрода-кшин-ОП)
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02.06.2022 19:44 Відповісти
Это все последствия трехлетнего правления зеленого нарцисса
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02.06.2022 19:47 Відповісти
И ещё эти лишнехромосомные, друзья иобиков думают победить такой народ? Срочно всем миром готовим палаты номер 6 и требуем снять с России эмбарго на поставки галопиридола!
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02.06.2022 20:21 Відповісти
Героям - слава!
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02.06.2022 21:55 Відповісти
Загиблі пілоти українського гелікоптера, що проривався з Маріуполя, вивозячи важко поранених захисників міста, але був збитий ворожими силами ППО 31.03.2022 року.
https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1532603930483560454?t=A5TEDeWdrudpK6h639ZjrQ&s=03
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03.06.2022 09:11 Відповісти
Захисники Маріуполя і військові, які здійснювали туди вильоти - це було абсолютно неможливо - але вони це робили!!! ВОЇНИ-ГЕРОЇ!!!...
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03.06.2022 10:47 Відповісти
А от тепер, без емоцій, хтось мені може пояснити чим ця операція. із трьома втраченими бортами відрізняється від операції із ІЛ-76, за яку тут на сайті два роки травили генерала Назарова???

Якби Верховний суд не прийняв справедливе рішення і не виправдав його, чи відбулась би ця операція???
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03.06.2022 13:13 Відповісти
A ВСЕМ !
НАПРИМЕР, то что пилотам были полностью доведенные необходимые разведданные, что их изначально оповестили о риске (!), так как они летели не на "доставку войск к линии фронта", а "за линию фронта"... !
И т.д.
От них никто ничего не скрывал ! В том числе и то сколько будет точек пво противника в месте "посадки"...!
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04.06.2022 21:25 Відповісти
 
 