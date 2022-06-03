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Американська співачка Біллі Айліш на своєму концерті взяла український прапор і заспівала з ним. ВIДЕО
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Американська співачка Біллі Айліш виступила на своєму концерті в німецькому Бонні з українським прапором.
Відео на своїй сторінці в інстаграмі опублікувала українська виконавиця Jerry Heil, інформує Цензор.НЕТ.
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Вона розповіла історію, як це сталося. "Мені вдалося дати прапор Біллі Айліш. Друзі, щиро дякую за те, що підтримуєте Україну і дозволяєте світу почути і побачити нас знову", - серед іншого зауважила вона.
На прапорі українська співачка написала "Дякую за твою силу".
Біллі взяла прапор і з ним виконала композицію "Happier Than Ever".
Топ коментарі
+8 Nikolai Chizhevsky
показати весь коментар02.06.2022 21:36
+8 Sergio Zeezoo
показати весь коментар02.06.2022 21:48
+7 Олег Кущ 3c573107
показати весь коментар02.06.2022 21:15
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Реєстрація: 03.03.2022
Так что вещь знаменитая с миллионами прослушивания.
А взагалі тут на сайті писали про підтримку України від Scorpions, Pink Floyd, U2.
Вона дуже талановита як композитор
Приємно що найкращі на боці України
Ми переможемо
Смерть ворогам!