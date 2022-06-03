Американська співачка Біллі Айліш на своєму концерті взяла український прапор і заспівала з ним. ВIДЕО

Американська співачка Біллі Айліш виступила на своєму концерті в німецькому Бонні з українським прапором.

Відео на своїй сторінці в інстаграмі опублікувала українська виконавиця Jerry Heil, інформує Цензор.НЕТ.

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Вона розповіла історію, як це сталося. "Мені вдалося дати прапор Біллі Айліш. Друзі, щиро дякую за те, що підтримуєте Україну і дозволяєте світу почути і побачити нас знову", - серед іншого зауважила вона.

На прапорі українська співачка написала "Дякую за твою силу".

Біллі взяла прапор і з ним виконала композицію "Happier Than Ever".