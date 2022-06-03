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Американська співачка Біллі Айліш на своєму концерті взяла український прапор і заспівала з ним. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Американська співачка Біллі Айліш виступила на своєму концерті в німецькому Бонні з українським прапором.

Відео на своїй сторінці в інстаграмі опублікувала українська виконавиця Jerry Heil, інформує Цензор.НЕТ.

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Вона розповіла історію, як це сталося. "Мені вдалося дати прапор Біллі Айліш. Друзі, щиро дякую за те, що підтримуєте Україну і дозволяєте світу почути і побачити нас знову", - серед іншого зауважила вона.

На прапорі українська співачка написала "Дякую за твою силу".

Біллі взяла прапор і з ним виконала композицію "Happier Than Ever".

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+8
ви не розуміете посил?це одна із топ найпопулярніших співачок світу зараз чим більш побачить з прапром нашим а це сотні мілліонів тим білше часу світ не забуде про нас що у нас війна там тільки на інстаграм в неї 103 млн підписані
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02.06.2022 21:36
+8
Именно так. Но тут в массе своей дебилы сидят, похоже. Которые ни сути инфоповодов не понимает, ни их влияния. Вот дебилу постом выше гораздо важнее, что она "жирная". Чем то, что это неслабо привлекает внимания к повестке Украины в мире.
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02.06.2022 21:48
+7
Послухав, скільки зміг. Для людини часів Лед Зеппелін - це жах.
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02.06.2022 21:15
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Це дуже важлива інформація на сьогодні.
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02.06.2022 21:02 Відповісти
Ти спершу глянь скільки мільйонів її аудиторія, а потім хизуйся своєю далекоглядністю та обізнаністю.
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02.06.2022 21:52 Відповісти
Так это троль Жаба его давит
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Реєстрація: 03.03.2022
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02.06.2022 22:46 Відповісти
Могла бы проявить побольше уважения к флагу
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02.06.2022 21:03 Відповісти
для поп-богеми прапор - реквізит, що свій, що чужий
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02.06.2022 21:04 Відповісти
пока дэушка не готова байрактар ЗСУ дарить...
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02.06.2022 21:03 Відповісти
Я не знаю - що воно співає, але обіцяю послухати.
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02.06.2022 21:05 Відповісти
Billie Eilish - No Time To Die
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02.06.2022 21:09 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=DeumyOzKqgI
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02.06.2022 21:23 Відповісти
Краще не слухай-нічого не втратиш
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02.06.2022 21:11 Відповісти
Послухав, скільки зміг. Для людини часів Лед Зеппелін - це жах.
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02.06.2022 21:15 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=PD-MdiUm1_Y
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02.06.2022 21:28 Відповісти
Ото воно
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02.06.2022 21:40 Відповісти
🤟
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02.06.2022 21:43 Відповісти
Бачу просто квадрат у дописі. Перепиши
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02.06.2022 22:12 Відповісти
всё таки старый цеппелин лучше...и плант не такой потрёпаный и пейдж не шлангует...
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02.06.2022 22:42 Відповісти
Это саундтрек к последнему фильму Джеймс Бонд
Так что вещь знаменитая с миллионами прослушивания.
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02.06.2022 22:51 Відповісти
Адель для неповноцінних? Що ще момжна зробити зі Скайфолл
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02.06.2022 23:07 Відповісти
Вона сама по собі прибита.І лівацьку хєрню несе,яка в свою чергу руйнує міць США.
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02.06.2022 21:07 Відповісти
Зате прапор взяла. Тишо тишо! Хотіла б підтримати - сама би стяг принесла, донатів ЗСУ накидала б. Лівацька амеба, шо тут скажеш.
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02.06.2022 22:47 Відповісти
Ну є багато артистів, які з перших днів допомагали.
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02.06.2022 23:02 Відповісти
Біллі Айліш за підтримку України-респект...
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02.06.2022 21:07 Відповісти
А, убилли Айлиш ... гастроли в USA.
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02.06.2022 21:09 Відповісти
Біллі Айліш

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02.06.2022 21:11 Відповісти
якщо то не хайп,а життєва позиція співачки,то вітається...
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02.06.2022 21:11 Відповісти
У кого крепкие нервы - наберите в google - королева красоты,Крым.На ночь не смотреть!!!
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02.06.2022 21:20 Відповісти
посмотрел. нервы к4репкие. желудок слабак
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02.06.2022 21:47 Відповісти
ШО за "новина"?Не "співачка"- а жирна малолєтня кривлячка, створена ліваками продюсерами для епатажу і хайпу. Легендарний Ексл Роуз з самого початку і без хайпу підтримав Україну і ніхто з вас тут нічого не писав! А тут Новина-жирна малолєтка хайпанула
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02.06.2022 21:25 Відповісти
Кинь но свою фотку, Аполлон
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02.06.2022 21:57 Відповісти
Ексл Роуз зараз теж жирний став... Дуже жирний! От Слеш - норм, тримається в формі)

А взагалі тут на сайті писали про підтримку України від Scorpions, Pink Floyd, U2.
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02.06.2022 22:10 Відповісти
це не так
Вона дуже талановита як композитор

Приємно що найкращі на боці України
Ми переможемо

Смерть ворогам!
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03.06.2022 11:16 Відповісти
ви не розуміете посил?це одна із топ найпопулярніших співачок світу зараз чим більш побачить з прапром нашим а це сотні мілліонів тим білше часу світ не забуде про нас що у нас війна там тільки на інстаграм в неї 103 млн підписані
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02.06.2022 21:36 Відповісти
Именно так. Но тут в массе своей дебилы сидят, похоже. Которые ни сути инфоповодов не понимает, ни их влияния. Вот дебилу постом выше гораздо важнее, что она "жирная". Чем то, что это неслабо привлекает внимания к повестке Украины в мире.
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02.06.2022 21:48 Відповісти
Цец хайп швидко забувається. Вже були усілякі посили Save Mariupol і що це дало? Від цього ніякого толку немає. Краще кілька крилатих ракет тихенько би прислали.
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02.06.2022 21:49 Відповісти
Якщо не в курсі, то дехто сюди пару разів за день ходить замість вбиральні. Такі люди.
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02.06.2022 22:01 Відповісти
норм девка. не плохо орёт
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02.06.2022 22:39 Відповісти
Я бы тоже ее трахнула...
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03.06.2022 12:45 Відповісти
 
 