"Какого х#я ты попёрся сюда? — За деньги. А ты? — Заставили, я из сферы образования", - взяті у полон вороги в Сєверодонецьку. ВIДЕО

Кадри захоплення у полон українськими військовими мобілізованих з окупованих територій Донбасу у ході боів у Сєверодонецьку.

Як інформує Цензор.НЕТ у мережу потрапили кадри захоплення у полон мобілізовних окупантами мешканців Донбасу.

Таких полонених із "ДНР" беруть бійці ЗСУ зараз у Сєверодонецьку, незважаючи на дуже важку ситуацію.

Один без поняття, як називається його підрозділ, а другий взагалі мобілізували, погрожуючи 8 роками в'язниці за відмову.

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