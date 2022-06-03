Дякую Байдену за HIMARS, очікуємо хороших новин про постачання зброї й від інших партнерів, - Зеленський. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський 2 червня виступив із традиційним зверненням до українського народу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі Зеленського.
У аовідомленні зазначається: "Сполучені Штати підтвердили на різних рівнях, що нашій державі направляються сучасні ракетні системи залпового вогню HIMARS. Ця зброя справді допоможе рятувати життя наших людей і захищати нашу землю.
Я вдячний Президенту Байдену, усім нашим американським друзям і народу Сполучених Штатів за таку підтримку. Очікуємо.
Очікуємо також хороших новин про постачання зброї й від інших партнерів. Наприклад, сьогодні маємо новий пакет оборонної допомоги від Швеції.
Працюємо над тим, щоб вивести обсяг постачання саме сучасних бойових систем на значно вищий рівень".
Будь ласка, зачекайте...
Дякуємо усім хто допомогає України відстояти під навалою рашиссто-нацистів.
40 набагато краще але...
400 зробилили би в Україні, навіть пахмурну погоду, в сонячну.
В мене лише одне питання: Як вам шашлики???
@ZelenskyyUa
: - ХТО розмінував Чонгар, пустивши в Україну московських окупантів?
-ДЕ 2500 маріупольських захисників з Азовсталю?
Об этом рассказал бизнесмен Сеяр Куршутов, ссылаясь на свои источники.
"По моей информации, один из немногих «промолчавших» после начала войны политиков спокойно пересёк границу 22 мая, на закарпатском пункте пропуска «Тиса». На автомобиле с гос номером ка9849еа. Сейчас находится в Вене", - сказал он.
Куршутов добавил, что Мураев также не выплатил зарплаты сотрудникам своего телеканала "Наш": "Передаёт привет всем журналистам своего телеканала, которым он «забыл» выплатить заработную плату, перед тем как отправить их в вечный «отпуск за свой счёт». Как отмечает бизнесмен, теперь собственные журналисты, вероятно, ненавидят пророссийского Мураева сильнее, чем националисты.
Террористы заложили взрывчатку в многоэтажный дом. Управдом об этом знал, но не сообщил жителям. Чтобы не было паники и во избежание перегрузки лифтов. Бомба вскоре взорвалась, многие погибли, а управдом спрятался в бомбоубежище и не убежал. Поэтому его за ум и мужество все, кого не убила бомба, стали любить и аплодировать, потому что он герой. --- Вы верите, что такое возможно даже в сказке? Я тоже нет. А вот в реальной жизни все бывает невероятней чем даже в сказке." (с) @ Олексій Гетьман
Когда над головой целый день летают «Оспреи» - а они в этот раз вот прям совсем хорошо летали - ты понимаешь, что где-то там работают какие-то механизмы и рычаги, которых ты не видишь. Но они работают.
Когда над твоим домом два раза в неделю стабильно проходят «Еврофайтеры» на боевом дежурстве, ты понимаешь - Северному Ирану быть.
Нефть в обмен на продовольствие.
И забор, и крокодилы, и дуст.
Это теперь неизбежно. https://site.ua/arkadiy.babchenko/kak-my-gnali-furu-na-front-i76rex1
Я так розумію-з першого дня війни тай досі-ми -хто має щось сказати-все скажемо -але ж потім-зараз в нас війна.
Хрестоматійний приклад-як 100 ровів тому Україну про... загубили.. Хто був більше прав з тих? Петлюра? Грушевський? Махно? Вінніченко? Скоропадський? Хто був правий самий? .. Зараз-похер-100 років тому вони вирішаючи це потіряли Україну
Чому не спрацювала Українська революція тоді? Бо всі діячі, які претендували вести кудись нову державу, були плоть і кров від московської імперії. Плюс, сприйняття тодішньої України у світі.
Спасибо Баде, ждём хорошего поведения от остальных... Таой взрослый папа рассказывающий детишкам, как правильно себя вести... Мещанин, бл*, во дворянстве ... А сам -то ты как их ожидания оправдывешь , чтоб они тебе помогали?!
Ты их послушал год назад ? - Нет.
Ты на вагнеровцах спалил их разведку х**лу !
Ты привёл УКраину к стандартам стран, которым НАТО имеет уставное право помогать- стандартам демократического общества ? ( Перестал закрывать телеканалы, отдал Беню Штатам, назначил прокурора САП, перстал преследовать оппозицию, извинился перед незаконно годАми державшимися под стражей, поотменял незаконные решения РНБО) ? - Ни-ху-*
Ты, тварь, ни х**я не сделал вообще!
Кроме сохранения своей незаконной диктатуры, - а диктатурам Запад не помогает в принципе !
И у тебя хватает наглости похлопывать их по плечу ?!
Ты тут вообще ни при чём. Это поучение х**ла за наглость... это помощь украинцам, которых ты мог спксти , но не спас.... \
К тебе - неадеквату - эта поддержка не относится вообще никак... Тебе суд после войны.