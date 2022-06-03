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Зеленський (17431) звернення (347)

Дякую Байдену за HIMARS, очікуємо хороших новин про постачання зброї й від інших партнерів, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський 2 червня виступив із традиційним зверненням до українського народу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі Зеленського.

У аовідомленні зазначається: "Сполучені Штати підтвердили на різних рівнях, що нашій державі направляються сучасні ракетні системи залпового вогню HIMARS. Ця зброя справді допоможе рятувати життя наших людей і захищати нашу землю.

Я вдячний Президенту Байдену, усім нашим американським друзям і народу Сполучених Штатів за таку підтримку. Очікуємо.
Очікуємо також хороших новин про постачання зброї й від інших партнерів. Наприклад, сьогодні маємо новий пакет оборонної допомоги від Швеції.

Працюємо над тим, щоб вивести обсяг постачання саме сучасних бойових систем на значно вищий рівень".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна де-факто вже стала частиною Євросоюзу, - Зеленський

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+30
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02.06.2022 23:46
+29
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02.06.2022 23:43
+25
нарешті Зеленський почав дякувати а не критикувати.
Дякуємо усім хто допомогає України відстояти під навалою рашиссто-нацистів.
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02.06.2022 23:41
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нарешті Зеленський почав дякувати а не критикувати.
Дякуємо усім хто допомогає України відстояти під навалою рашиссто-нацистів.
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02.06.2022 23:41 Відповісти
Ти схожий на тих бабок з отряду *****
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02.06.2022 23:53 Відповісти
ти ****** пердоляцька чекай далі *********
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03.06.2022 00:04 Відповісти
Не неси куйні про черчіля на паличці... Це для дурнів і вас, цапів сраних...
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02.06.2022 23:54 Відповісти
Українською будь ласка - а то ми вас не розуміємо
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02.06.2022 23:54 Відповісти
русмартышка, ты все никак срублей на пузырь заработать не можешь?
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02.06.2022 23:56 Відповісти
Це хтось з його ОПи сьогодні зареєструвався.
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02.06.2022 23:58 Відповісти
изумительный сарказм! у тебя есть чувство юмора
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03.06.2022 00:03 Відповісти
Це буде масовий продаж квитків до Кобзона - всім вистачить: і солдатам, і офіцерам, і генералам.
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02.06.2022 23:42 Відповісти
добрий почяток, але як не крути - 4 установки замало,
40 набагато краще але...
400 зробилили би в Україні, навіть пахмурну погоду, в сонячну.
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02.06.2022 23:52 Відповісти
А звідки інфа про 4?
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03.06.2022 00:24 Відповісти
ви пропускаєте новини.
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03.06.2022 07:26 Відповісти
Та й чотири добре, коли набоїв вдостал!
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03.06.2022 00:28 Відповісти
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02.06.2022 23:43 Відповісти
Залишу тут для любителів "він не втік".
В мене лише одне питання: Як вам шашлики???
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02.06.2022 23:54 Відповісти
Это русская мартышка. За сегодня у него уже 4-й ник.
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02.06.2022 23:58 Відповісти
Пятий
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03.06.2022 00:17 Відповісти
Стратегически 9-ти летний ребенок может уделать любого старика. Простой пример в IP технологиях. Старшему поколению нужно 1 год осваивать то что ребенок осваивает за неделю
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02.06.2022 23:51 Відповісти
Повна нісинітниця, без базової освіти дитина - лише дитина, хоч якою розумною вона не була, а на рахунок страшого покоління - все залежить від людини, більшість просто не хочуть втрачати звєязок з молодісттю і це просто блок на рівні підсвідомості. А 9-ти річна дитина стратегічно може лише білше накласти у штані...
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03.06.2022 02:35 Відповісти
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02.06.2022 23:44 Відповісти
чорный юмор
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03.06.2022 00:13 Відповісти
Вы заметили что у этого клоуна,в стакане палочки с флагом Бельгии,а он говорит что подымает экономику германии,и взамен требовал от шлюхца оружие?...Он даже не в курсе как выглядит флаг германии.😆
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03.06.2022 03:31 Відповісти
"Наша зброя" закатана в асфальт.Чому шольц повинен знати де НАША зброя?
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03.06.2022 09:29 Відповісти
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02.06.2022 23:56 Відповісти
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02.06.2022 23:46 Відповісти
Муженко, Забродський, Марченко, Павловський, Залужний - всі протеже Порошенка. ЗЕбанда подарила нам лише Хомчака
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02.06.2022 23:57 Відповісти
чого тільки хомчака,а таран,таран пасол всея посланих?)))
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03.06.2022 00:05 Відповісти
Курва кацапська, що ти мелеш?
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02.06.2022 23:57 Відповісти
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02.06.2022 23:47 Відповісти
Азовци - тримайтеся ‼️
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02.06.2022 23:57 Відповісти
Два питання до тебе, недопреZEдент

@ZelenskyyUa
: - ХТО розмінував Чонгар, пустивши в Україну московських окупантів?
-ДЕ 2500 маріупольських захисників з Азовсталю?
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03.06.2022 00:15 Відповісти
как там наши мальчики сейчас.....
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03.06.2022 00:57 Відповісти
Пророссийский политик и "медиаменеджер" Евгений Мураев выехал из Украины 22 мая.

Об этом рассказал бизнесмен Сеяр Куршутов, ссылаясь на свои источники.

"По моей информации, один из немногих «промолчавших» после начала войны политиков спокойно пересёк границу 22 мая, на закарпатском пункте пропуска «Тиса». На автомобиле с гос номером ка9849еа. Сейчас находится в Вене", - сказал он.

Куршутов добавил, что Мураев также не выплатил зарплаты сотрудникам своего телеканала "Наш": "Передаёт привет всем журналистам своего телеканала, которым он «забыл» выплатить заработную плату, перед тем как отправить их в вечный «отпуск за свой счёт». Как отмечает бизнесмен, теперь собственные журналисты, вероятно, ненавидят пророссийского Мураева сильнее, чем националисты.
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02.06.2022 23:49 Відповісти
Нужно было из страны его не выпускать..
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02.06.2022 23:59 Відповісти
"Современная сказка.
Террористы заложили взрывчатку в многоэтажный дом. Управдом об этом знал, но не сообщил жителям. Чтобы не было паники и во избежание перегрузки лифтов. Бомба вскоре взорвалась, многие погибли, а управдом спрятался в бомбоубежище и не убежал. Поэтому его за ум и мужество все, кого не убила бомба, стали любить и аплодировать, потому что он герой. --- Вы верите, что такое возможно даже в сказке? Я тоже нет. А вот в реальной жизни все бывает невероятней чем даже в сказке." (с) @ Олексій Гетьман
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02.06.2022 23:49 Відповісти
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02.06.2022 23:52 Відповісти
на, заслужив
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02.06.2022 23:56 Відповісти
А пам`ятаєте, як вони кричали про ботів Порошенка?
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02.06.2022 23:59 Відповісти
Скільки коштує?
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03.06.2022 01:03 Відповісти
Ти ІПСОшник, чи ідіот?
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03.06.2022 00:00 Відповісти
.. .
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02.06.2022 23:59 Відповісти
М.Подоляк - був консультантом Юри Єнакієвського (КГБ-ФСБ)
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03.06.2022 00:00 Відповісти
от же ж кончене створіння
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03.06.2022 00:12 Відповісти
...Когда в районе Сувалковского коридора навстречу идет колонна с «Леопардом» - ты понимаешь: механизмы завертелись. Машина «НАТО» заработала. Крейсер «Евросоюз» развёл пары.
Когда над головой целый день летают «Оспреи» - а они в этот раз вот прям совсем хорошо летали - ты понимаешь, что где-то там работают какие-то механизмы и рычаги, которых ты не видишь. Но они работают.
Когда над твоим домом два раза в неделю стабильно проходят «Еврофайтеры» на боевом дежурстве, ты понимаешь - Северному Ирану быть.
Нефть в обмен на продовольствие.
И забор, и крокодилы, и дуст.
Это теперь неизбежно. https://site.ua/arkadiy.babchenko/kak-my-gnali-furu-na-front-i76rex1
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03.06.2022 00:30 Відповісти
Защита Европы от путинского фашизма общее дело, жаль что не все это понимают, думая что их это не коснется
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03.06.2022 00:00 Відповісти
Ти вже обміняв азовців? Вечірній балабол.
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03.06.2022 00:04 Відповісти
Цапику, йди в дупу...
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03.06.2022 00:13 Відповісти
Ти реальний креатин, чи на зарплатні?
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03.06.2022 00:14 Відповісти
Дивлюся комменти до таких новин-агов-ми типу забули що в нас війна? Я вже багато разів говорив-я таки політично не підтримую діючого гаранта конституції-я таки дійсний член партії його супротивників-але-тут же багато але-Там британська розвідка оголошувала на днях, що в українські чати/соцмережи/новинні сайти було заброшено 40 000 москальських ботів -ну я їх бачу-тай не думаю що в мене паранойя-вони працюють на паніку, на раздрай, а те щоб ми всі перегризлися.
Я так розумію-з першого дня війни тай досі-ми -хто має щось сказати-все скажемо -але ж потім-зараз в нас війна.
Хрестоматійний приклад-як 100 ровів тому Україну про... загубили.. Хто був більше прав з тих? Петлюра? Грушевський? Махно? Вінніченко? Скоропадський? Хто був правий самий? .. Зараз-похер-100 років тому вони вирішаючи це потіряли Україну
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03.06.2022 00:20 Відповісти
Дивно читати про події 100-річної давнини. Абсолютно всі перераховані Вами прізвища були (дуже сильно!) у московській системі координат. Всі! У нас, все-таки, ситуація інша: Україна вже 30 років незалежна країна, і все-таки суб'єкт, а не об'єкт міжнародного права.

Чому не спрацювала Українська революція тоді? Бо всі діячі, які претендували вести кудись нову державу, були плоть і кров від московської імперії. Плюс, сприйняття тодішньої України у світі.
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03.06.2022 00:33 Відповісти
Рятувати життя наших людей і захищати нашу землю заважав план оборонних закупівель (зброя, шоломи, бронежилети), який був провалений; також заважала вітчизняна ракетна програма "Вільха" і "Гром" яка була закрита 2020р.; також заважали бойові генерали (Марченко, Павловський) яких посадили до в'язниці; також заважали контрснайперські підрозділи та аеророзвідка в зоні ООС, яких наказом прибрали; також заважали розвідки США, НАТО які попереджали про вторгнення РФ
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03.06.2022 01:00 Відповісти
Зараз війна,ми повинні обєднатись проти ворога.Розберемось після перемоги.
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03.06.2022 01:40 Відповісти
ту ***** про "неначасі" собі в сраку всунь,тілько ДОВБОЙОБИ з зелупою замість мозку можуть це срати,бо ЗАВЖДИ під час УСІХ воєн боролись зі зрадниками,колаборантами та шпигунами,а тут раптом стало "неначасаі" ******* жити з гівном замість мозку? як було зебидло тупим ія недорозвинутим так і лишилось,як ********* йому в перші дні "неначасі" бо шо?хуйло нападе? **** ********* тевізорні... а ше смієте з кацапів стібатись,самі таке ж бидло
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03.06.2022 03:04 Відповісти
Байдену респект!Уважуха!!!
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03.06.2022 01:36 Відповісти
Украина скоро получит ракеты HIMARS. И россиюшка скоро получит ракеты HIMARS. Но есть нюанс.
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03.06.2022 02:10 Відповісти
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03.06.2022 02:33 Відповісти
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03.06.2022 02:42 Відповісти
Зона дії ракет М30/М31 систем HIMARS M270 MLRS, які США і Британія передають Україні

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03.06.2022 03:05 Відповісти
Пропоную, потролити москалів.Розвісити бігборди з зображенням Байдена та озброєнням яке поступить і надписом на руськом язіке "Спасібо деду за победу!"
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03.06.2022 07:19 Відповісти
Главное , что наши военньіе уже заканчивают 40-дневньіе курсьі по изучению и освоению нового РСЗО , четьіре установки - именно для єтого , а в войска пойдет совсем другое количество . 🇺🇦
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03.06.2022 08:16 Відповісти
верная заява.
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03.06.2022 08:20 Відповісти
Безоглядная борзость потрясает своей самонаглостью.
Спасибо Баде, ждём хорошего поведения от остальных... Таой взрослый папа рассказывающий детишкам, как правильно себя вести... Мещанин, бл*, во дворянстве ... А сам -то ты как их ожидания оправдывешь , чтоб они тебе помогали?!
Ты их послушал год назад ? - Нет.
Ты на вагнеровцах спалил их разведку х**лу !
Ты привёл УКраину к стандартам стран, которым НАТО имеет уставное право помогать- стандартам демократического общества ? ( Перестал закрывать телеканалы, отдал Беню Штатам, назначил прокурора САП, перстал преследовать оппозицию, извинился перед незаконно годАми державшимися под стражей, поотменял незаконные решения РНБО) ? - Ни-ху-*
Ты, тварь, ни х**я не сделал вообще!
Кроме сохранения своей незаконной диктатуры, - а диктатурам Запад не помогает в принципе !
И у тебя хватает наглости похлопывать их по плечу ?!
Ты тут вообще ни при чём. Это поучение х**ла за наглость... это помощь украинцам, которых ты мог спксти , но не спас.... \
К тебе - неадеквату - эта поддержка не относится вообще никак... Тебе суд после войны.
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03.06.2022 10:15 Відповісти
 
 