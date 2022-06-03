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СБУ знешкодила злочинне угруповання, яке передавало окупантам розвіддані та прибутки від наркобізнесу. ВIДЕО

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У ході масштабної операції у Києві та Чернігові Служба безпеки нейтралізувала міжнародне угруповання, яке щомісяця переправляло в РФ понад 3 млн у гривневому еквіваленті від збуту оптових партій амфетаміну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у СБУ.

"Кошти виводили через російську біржу криптовалют, а їхні кінцеві отримувачі – особи, підконтрольні представникам спецслужб країни-агресора. Крім того, у складі ОЗУ діяла розгалужена мережа наркодилерів, яких окупанти використовували для збору даних щодо дислокації та переміщення українських військ. Загалом до угруповання входило більше 20 осіб. Свій "товар" реалізовували на території Київської, Чернігівської та Сумської областей. Для пошуку клієнтів створили декілька спеціалізованих Телеграм-каналів", - повідомляє речник СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Попроси, чтоб он наркоту сюда привез": Російські командири просять підлеглих діставати для них наркотики, - перехоплення СБУ. АУДIО

Двох організаторів ОЗУ затримано. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання міри запобіжного заходу. СБУ продовжує невідкладні слідчо-оперативні дії.
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Топ коментарі
+13
10 лет гидра работала, СБУ по любому знала каждого ее члена и не трогала, крышевала.
И тут по запросу Европы за 2 дня прямо всех идентифицировали и задержали.
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03.06.2022 10:06
+11
ви там акуратніше з наріками - так можна і країну обезглавити
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03.06.2022 10:03
+11
я даже себе представляю этот запобіжний захід - выход под залог за смешные деньги..., наши "реформированые" суды во время войны отпускают и предателей и преступников под залоги аж гай шумить..., а законники наши хреновы думают только о том, как голосовать удаленно, и за границу быстро слинять и на подольше там остаться...
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03.06.2022 10:11
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СБУ-черговий респект...
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03.06.2022 09:54 Відповісти
Підвищити звання літінанта до старшОго.
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03.06.2022 10:01 Відповісти
Три миллиона гривен в месяц? Да это даже на одну циганскую семью не тянет, какого старшОго, разжаловать до участкового!
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03.06.2022 10:53 Відповісти
шо, взяли таки козиря і ко?
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03.06.2022 09:59 Відповісти
По законам военного времени никакой жалости к таким подонкам !
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03.06.2022 10:50 Відповісти
відрубати їм голови
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03.06.2022 10:01 Відповісти
Гидра
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03.06.2022 10:02 Відповісти
ви там акуратніше з наріками - так можна і країну обезглавити
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03.06.2022 10:03 Відповісти
да да ... еще и вся планета обезлюдеет
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03.06.2022 10:08 Відповісти
Офис президента чтоли накрыли ???
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03.06.2022 10:06 Відповісти
😂🤣
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03.06.2022 10:08 Відповісти
А ты что, коллаборант или титушка позорный?
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03.06.2022 10:52 Відповісти
10 лет гидра работала, СБУ по любому знала каждого ее члена и не трогала, крышевала.
И тут по запросу Европы за 2 дня прямо всех идентифицировали и задержали.
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03.06.2022 10:06 Відповісти
я даже себе представляю этот запобіжний захід - выход под залог за смешные деньги..., наши "реформированые" суды во время войны отпускают и предателей и преступников под залоги аж гай шумить..., а законники наши хреновы думают только о том, как голосовать удаленно, и за границу быстро слинять и на подольше там остаться...
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03.06.2022 10:11 Відповісти
О, у нас є СБУ? Це яке СБУ, те що кришує наркотики і всякий злочинний бізнес і кошмарить опозицію. Чи може у нас є ще якесь СБУ?
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03.06.2022 10:32 Відповісти
Коли буде таке відео з ОП от тоді я повірю в СБУ
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03.06.2022 12:18 Відповісти
Ви вдумайтесь злочинне угрупування ! А затримали дві особи ,ну що тут скажеш, порох в очі пускають і думають що всі лохи .
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03.06.2022 13:08 Відповісти
Щось більше букв, ніж результату. 3 млн. Грн. Обороту на місяць та більше 20 осіб..... Це рівень шаражки, а не угрупування...
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03.06.2022 14:10 Відповісти
Расстрелять!
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03.06.2022 15:46 Відповісти
СБУ самий головний ворог. Кришує всю цю мрязь.
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04.06.2022 09:28 Відповісти
 
 