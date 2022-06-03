СБУ знешкодила злочинне угруповання, яке передавало окупантам розвіддані та прибутки від наркобізнесу. ВIДЕО
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У ході масштабної операції у Києві та Чернігові Служба безпеки нейтралізувала міжнародне угруповання, яке щомісяця переправляло в РФ понад 3 млн у гривневому еквіваленті від збуту оптових партій амфетаміну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у СБУ.
"Кошти виводили через російську біржу криптовалют, а їхні кінцеві отримувачі – особи, підконтрольні представникам спецслужб країни-агресора. Крім того, у складі ОЗУ діяла розгалужена мережа наркодилерів, яких окупанти використовували для збору даних щодо дислокації та переміщення українських військ. Загалом до угруповання входило більше 20 осіб. Свій "товар" реалізовували на території Київської, Чернігівської та Сумської областей. Для пошуку клієнтів створили декілька спеціалізованих Телеграм-каналів", - повідомляє речник СБУ.
Двох організаторів ОЗУ затримано. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання міри запобіжного заходу. СБУ продовжує невідкладні слідчо-оперативні дії.
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И тут по запросу Европы за 2 дня прямо всех идентифицировали и задержали.