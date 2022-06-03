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Водолази-сапери під час обстеження дна Десни виявили авіаційну бомбу ФАБ-500. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Водолази-сапери під час обстеження дна річки Десна та її берега виявили авіаційну бомбу ФАБ-500 вагою у пів тонни та декілька артилерійських снарядів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ водолази вже обстежили близько трьох гектарів дна та берегів річки.

"Виявлено авіаційну бомбу ФАБ-500 та декілька артилерійських снарядів 152мм, які були знищені на місці", - розповів командир групи водолазів-саперів Державної спеціальної служби транпорту Міноборони Єгор Ошкало.

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Автор: Сергій Яковенко
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Глушонули рибу для ухи.
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03.06.2022 09:51 Відповісти
там чіхоня на Десні саме на нерест йде...
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03.06.2022 09:56 Відповісти
Поки в Україні чмоні - нам не до чихоні!
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03.06.2022 11:19 Відповісти
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03.06.2022 09:55 Відповісти
Это неуправляемая авиабомба, её чтобы скинуть надо пролететь прямо над местом, где были средства ПВО?
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03.06.2022 10:31 Відповісти
Можливо це від збитого нескинута
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03.06.2022 10:53 Відповісти
так легко выставить средства ПВО по всей границе с фашистами? у нас не 10 и не 100 км граница с ними
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03.06.2022 12:23 Відповісти
Такі бомби не дивлячись на простоту цілі, збиваються легко, але дорого. Доцільніше збивати одразу їх носія. Вартість ракети на перехват, може становити більше ніж вартість того фаба. От і рахуйте тепер, де вигідно такі зілі збивати, а да ні.
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03.06.2022 14:01 Відповісти
Рыбки там немало всплыло
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03.06.2022 13:35 Відповісти
Цензор.Нет аяй-яй. Як не соромно привласнювати чуже. Як відео саперів Держспецтрансслужби Міністерства оборони України стало ЦЕНЗОР.НЕТ? Ви що мародери?
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14.06.2022 15:59 Відповісти
 
 