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Водолази-сапери під час обстеження дна Десни виявили авіаційну бомбу ФАБ-500. ВIДЕО
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Водолази-сапери під час обстеження дна річки Десна та її берега виявили авіаційну бомбу ФАБ-500 вагою у пів тонни та декілька артилерійських снарядів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ водолази вже обстежили близько трьох гектарів дна та берегів річки.
"Виявлено авіаційну бомбу ФАБ-500 та декілька артилерійських снарядів 152мм, які були знищені на місці", - розповів командир групи водолазів-саперів Державної спеціальної служби транпорту Міноборони Єгор Ошкало.
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