Під час затримання в Одесі чоловік підірвав гранату, поранено трьох правоохоронців, - Нацполіція. ВIДЕО

В Одесі під час затримання торговців зброї один із фігурантів кинув у бік правоохоронців гранату. Поранення отримали троє оперативників внутрішньої безпеки Нацполіції.

Про це повідомляє Департамент комунікацій Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

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Правоохоронці встановили причетність 27-річного харків’янина та його 29-річної співмешканки - жительки Луганщини - до незаконних оборудок зі зброєю.

Проведено комплекс оперативних заходів та задокументовано факт продажу фігурантами автомата Калашникова, магазину до нього, патронів калібру 5,45, гранат РГД-5 та Ф-1.

"Побачивши поліцейських, чоловік спробував втекти. Однак коли оперативники внутрішньої безпеки поліції його схопили, він дістав з кишені гранату, яка здетонувала. Від вибуху троє оперативників отримали осколкові поранення. З травмами різних ступенів їх доставили до Одеської обласної клінічної лікарні. Наразі життю поліцейських нічого не загрожує", - йдеться в повідомленні.

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