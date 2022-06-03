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граната (739) Одеська область (2491) Нацполіція (13924)

Під час затримання в Одесі чоловік підірвав гранату, поранено трьох правоохоронців, - Нацполіція. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

В Одесі під час затримання торговців зброї один із фігурантів кинув у бік правоохоронців гранату. Поранення отримали троє оперативників внутрішньої безпеки Нацполіції.

Про це повідомляє Департамент комунікацій Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Правоохоронці встановили причетність 27-річного харків’янина та його 29-річної співмешканки - жительки Луганщини - до незаконних оборудок зі зброєю.

Проведено комплекс оперативних заходів та задокументовано факт продажу фігурантами автомата Калашникова, магазину до нього, патронів калібру 5,45, гранат РГД-5 та Ф-1.

"Побачивши поліцейських, чоловік спробував втекти. Однак коли оперативники внутрішньої безпеки поліції його схопили, він дістав з кишені гранату, яка здетонувала. Від вибуху троє оперативників отримали осколкові поранення. З травмами різних ступенів їх доставили до Одеської обласної клінічної лікарні. Наразі життю поліцейських нічого не загрожує", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+9
а чего про "удостовирение" ничего нет?
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03.06.2022 10:15
+8
ну и почему не пристрелили?
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03.06.2022 10:19
+8
даунбасня свиноруська
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03.06.2022 10:22
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военное положение по приколу. ну ну
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03.06.2022 10:14 Відповісти
По законам военного времени никакой жалости к таким подонкам!
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03.06.2022 10:49 Відповісти
так гранату кинул или взорвалась в кармане ? яйца негодяю оторвало или нет ?
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03.06.2022 13:57 Відповісти
а чего про "удостовирение" ничего нет?
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03.06.2022 10:15 Відповісти
Что за удостоверение ? Если этим почему то занималась вб полиции то что то не дописано про " фигурантов"
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03.06.2022 11:12 Відповісти
Ну если работало "гестапо" полиции...
Безперечно за продаж зброї цюцькували поліціянтів.
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03.06.2022 10:17 Відповісти
ну и почему не пристрелили?
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03.06.2022 10:19 Відповісти
даунбасня свиноруська
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03.06.2022 10:22 Відповісти
Надо было в штаны ему эту гранату засунуть для его же безопасности
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03.06.2022 10:36 Відповісти
Ну і нах*я воно живе?
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03.06.2022 10:43 Відповісти
Не треба затримувати, треба валити відразу, не вагаючись.
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03.06.2022 10:55 Відповісти
з кишені дістав ... і поранено 3 поліцейських ... а він ??
Як вони гранати у кишенях носять ??
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03.06.2022 11:45 Відповісти
Адєсса дєло тонкоє...
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03.06.2022 12:42 Відповісти
Нах*я вони світять обличчя поліцейських, а того підера розмивають. тим більше у військовий час. Повинно бути навпаки.
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03.06.2022 12:50 Відповісти
Тю, треба було підстрелити. Потім би написали, при спробі втечі, зіштовхнувся з кулею летящую в протилежному боці, в наслідок зіткнення отримав наскрізне поранення голови і все. Поспівчували і пішли пити каву.
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03.06.2022 13:51 Відповісти
Заїбали цих тварюк не вбивати, альо, гуманісти *****, військовий стан в країні! Чи стріляти в цій країні можна тільки в патріотів?
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03.06.2022 13:58 Відповісти
Хто б сумнівався що з даанбааса
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03.06.2022 14:13 Відповісти
Дивина якась,військовий стан є, а трибунала нема.....???
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03.06.2022 14:15 Відповісти
Як вони його схопили так що він вихопив гранату ?
В Америці копи як що схоплюють, то так що підозрюваний задихається, а у нас якись
дитячий садок.
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03.06.2022 14:21 Відповісти
Щось незрозуміло. Схопили, а він витягнув гранату. Так не буває, якась брехня.
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04.06.2022 09:37 Відповісти
 
 