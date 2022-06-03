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Українські бійці ведуть наступальний бій на позиції окупантів. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
В мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксовані фрагменти реального бою українських бійців з окупантами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису піхотний підрозділ атакує позиції загарбників.
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Топ коментарі
+26 Чайка Київ
показати весь коментар03.06.2022 11:16
+15 Oleg S. 416831fd
показати весь коментар03.06.2022 11:31
+14 Pstrakov Pstrak
показати весь коментар03.06.2022 12:21
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де ви такi побралися? сором
В мене такі самі враження. Або cameraman (оператор) не туди водив камерою, або цей вояк на відео гатив бесцільно у білий світ. При чому там на фоні чуються короткі черги від інших і без глушника, а цей валить нон-стоп без зупинки. В цілому, майже таке відео, як від тіктокерів - краще таке не показувати.
Поперше це не оператор, а гоупрошка на шоломі нашого воїна.
Подруге саме так і треба рухатись і гатити при штурмі, створюючі відчуття безперервного вогню з різних точок, щоб ворог не міг висунути носа поки ви рухаєтесь до зручних позицій.
На даному відео хлопці йдуть досить правильно, пара йде вперед, пара криє. Ідея в тому, щоб вести бесперервний вогонь по позиціях ворога і просуватися все ближче. Ворог чує безперервний вогонь з різних місць і тому не може висунутись поки ви рухаєтесь. Деталей ми не знаємо всіх, може була розвідка і хлопці розуміють чітко що штурмують, а може почули чи побачили що ворог попереду в посадці. Вони можуть не знати скільки там сил ворога і тд. Але вони рухаються так як і потрібно рухатись, і як видно досить швидко просуваються. Маю надію результативно.
все вірно вони роблять, читай вище