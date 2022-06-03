Українські бійці ведуть наступальний бій на позиції окупантів. ВIДЕО

В мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксовані фрагменти реального бою українських бійців з окупантами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису піхотний підрозділ атакує позиції загарбників.

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