УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14608 відвідувачів онлайн
Новини Відео СуспільствоЗа кордоном
20 193 53
Москва (1103) пожежа (3744)

У Москві горить бізнес-центр. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

У Москві горить бізнес-центр "Гранд Сетунь Плаза".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пожежа почалася на першому поверсі бізнес-центру на вулиці Горбунова 2/3. Вогонь швидко перекинувся ще на чотири поверхи.

За даними російських джерел,  у приміщення заблоковано до 15 людей. Площа пожежі - близько 1000 квадратних метрів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Колекційні поштові марки "Палаюча Москва" випустили в африканській Республіці Нігер. ФОТО

Автор: Сергій Яковенко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+47
показати весь коментар
03.06.2022 11:23
+34
Знов кацапи палять, де заманеться...
показати весь коментар
03.06.2022 11:20
+28
Красівоє
показати весь коментар
03.06.2022 11:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Знов кацапи палять, де заманеться...
показати весь коментар
03.06.2022 11:20 Відповісти
Одну москву вже спалили, на дні. А цю шось палять, палять не виходить. Якісь рукожопі
показати весь коментар
03.06.2022 11:55 Відповісти
Треба пошукати всі маскви, щоб знати що згорить наступне
показати весь коментар
03.06.2022 12:07 Відповісти
Красівоє
показати весь коментар
03.06.2022 11:21 Відповісти
КрасівоЄ!
показати весь коментар
03.06.2022 11:38 Відповісти
Надеюсь жертвы есть?
показати весь коментар
03.06.2022 11:22 Відповісти
Люди не пострадали
показати весь коментар
03.06.2022 11:40 Відповісти
А людей там не было.
показати весь коментар
03.06.2022 14:47 Відповісти
показати весь коментар
03.06.2022 11:23 Відповісти
показати весь коментар
03.06.2022 12:08 Відповісти
Бавовна!
показати весь коментар
03.06.2022 11:23 Відповісти
Горіла "Плаза", палала...
показати весь коментар
03.06.2022 11:23 Відповісти
А зачєм лапатнікам центри када бізнеса ужє нє будєт...
показати весь коментар
03.06.2022 11:26 Відповісти
В них можно храмы открывать мацковкаго сатаната.
показати весь коментар
03.06.2022 11:39 Відповісти
Гранд Сетунь Плаза - прямо так по русски
показати весь коментар
03.06.2022 11:47 Відповісти
У них то Хилтон, то Плаза, то Суперджет - все через задницу.
показати весь коментар
03.06.2022 15:02 Відповісти
Ждём новость "в росии горит кремль".
показати весь коментар
03.06.2022 11:30 Відповісти
Хочу таке видовище по всіх гнійниках 3,14дерації...
показати весь коментар
03.06.2022 11:31 Відповісти
Это вам пидо.ы за Мариуполь, толи ещё будет.
показати весь коментар
03.06.2022 11:32 Відповісти
і сьогодні свято! чудово!прст, чудово!😎
показати весь коментар
03.06.2022 11:33 Відповісти
100 дней...
показати весь коментар
03.06.2022 11:40 Відповісти
Наші до ху..лостану ще не дійшли, а кацапи вже МаАаскву палять.
показати весь коментар
03.06.2022 11:39 Відповісти
- Кутузов, зачем тьі маZZкву сжег?
- СЛАВА УКРАЇНІ!!!
показати весь коментар
03.06.2022 11:41 Відповісти
показати весь коментар
03.06.2022 11:43 Відповісти
Хорошо горит. Надеюсь и с десяток-другой 200-х рашистов найдут разгребая завалы
показати весь коментар
03.06.2022 11:41 Відповісти
Ярош, нє ???
показати весь коментар
03.06.2022 11:42 Відповісти
Бандера, думаю...
показати весь коментар
03.06.2022 11:48 Відповісти
показати весь коментар
03.06.2022 11:59 Відповісти
Ніхрєна..то бойові голуби і гусаки. Пробний політ після тренувань.
показати весь коментар
03.06.2022 12:10 Відповісти
Те що в тому ТЦ різко з'являються хороші рускі - це прекрасно. Але в мене горить від того, що запостив Геращенко. Якщо це так - то якого біса? Вони там усі **** дались, на чолі з Зеленським?
показати весь коментар
03.06.2022 11:43 Відповісти
А в когось ще є сумніви на рахунок "**** дались"?
показати весь коментар
06.06.2022 06:01 Відповісти
сгорите суки ВСЕ !!!!
показати весь коментар
03.06.2022 11:46 Відповісти
Сварщікі?
показати весь коментар
03.06.2022 11:50 Відповісти
Эх, не тот бизнес-центр там горит...
Нужно чтобы горели два основных "бизнес-центра" - кремль и их "белый дом". А ещё лучше, чтобы они взорвались.
Хотя какой там "белый дом"? Это "жёлтый дом", и не только по цвету. Дом скорби. То же самое, что и кремль. Места нахождения, или ареал обитания душевнобольных.
показати весь коментар
03.06.2022 11:51 Відповісти
Экая новость! Вот если бы «в москве горит кремль»..
показати весь коментар
03.06.2022 11:53 Відповісти
Kak gavarjat , pogarel na biznese ...🤣🤣
показати весь коментар
03.06.2022 11:54 Відповісти
І зновууу... БАВОВНА!
Руzzкій козломордий народ-баганосєц вигрібає карму, яку сам собі сотворив
показати весь коментар
03.06.2022 12:01 Відповісти
Красівоє!
показати весь коментар
03.06.2022 12:02 Відповісти
"Москва горела" - треба було врубити по всім каналам Яка сумна новина
показати весь коментар
03.06.2022 12:02 Відповісти
Все страны помогают в тушении..

показати весь коментар
03.06.2022 12:08 Відповісти
Было бы на много приятнее, если бы написали, что горит кремль и вся москва.
показати весь коментар
03.06.2022 12:11 Відповісти
Началось обучение украинских военных по применению HIMARS.
показати весь коментар
03.06.2022 12:12 Відповісти
Вчера приснился сон прекрасный -
Москва сгорела целиком.
Пожар на площади на Красной,
И тлеет бывший Избирком.
Никто не выжил - все сгорели,
Все Pussy, Путин и Собчак,
И у стены кремлевской ели
Горели ох*енно так.

Медведь сгорел, Медведев и Навальный,
И будущий и бывший мэр;
Лужков приехал, как специально,
Но не успел принять он мер.
Сгорели люди на Болотной,
ОМОН сгорел, все, и менты,
А с неба дождик шёл кислотный,
Ещё для большей красоты.

Останкино сгорело быстро,
А утонуть бы не смогло,
Горели замки, что на Истре,
Горели медленно, назло.
И Храм Спасителя, и бани,
Хачи сгорели, москвичи,
А дома ждали россияне,
Когда остынут кирпичи.
показати весь коментар
03.06.2022 12:21 Відповісти
- А давайте не будем тушить !
- Почему ?
- Ну, во-первых, это красиво !
показати весь коментар
03.06.2022 12:34 Відповісти
показати весь коментар
03.06.2022 12:44 Відповісти
Куріння вбиває!
показати весь коментар
03.06.2022 12:46 Відповісти
Знову ДРГ нагадують про себе.
показати весь коментар
03.06.2022 14:17 Відповісти
Гори,гори ясно,щоби не погасло!
показати весь коментар
03.06.2022 14:42 Відповісти
Какой нынче бизнес?
показати весь коментар
03.06.2022 14:48 Відповісти
Що ж воно так палає? Це якось ненормально
показати весь коментар
03.06.2022 14:52 Відповісти
показати весь коментар
03.06.2022 15:46 Відповісти
Будемо надіятись, що дуже, ну дуже скоро і кремль згорить із думою. А там буде не можливо і двері відкрити .... А там і кацапи здохнуть.
А може би якийсь вибух там відбувся. А там і кацодепутати у повному складі. А потім і всі здохли.
Гори москва, багато там є чому горіти у пекельному вогні.
показати весь коментар
03.06.2022 16:27 Відповісти
показати весь коментар
04.06.2022 12:12 Відповісти
 
 