У Москві горить бізнес-центр. ВIДЕО

У Москві горить бізнес-центр "Гранд Сетунь Плаза".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пожежа почалася на першому поверсі бізнес-центру на вулиці Горбунова 2/3. Вогонь швидко перекинувся ще на чотири поверхи.

За даними російських джерел, у приміщення заблоковано до 15 людей. Площа пожежі - близько 1000 квадратних метрів.

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