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У Москві горить бізнес-центр. ВIДЕО
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У Москві горить бізнес-центр "Гранд Сетунь Плаза".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, пожежа почалася на першому поверсі бізнес-центру на вулиці Горбунова 2/3. Вогонь швидко перекинувся ще на чотири поверхи.
За даними російських джерел, у приміщення заблоковано до 15 людей. Площа пожежі - близько 1000 квадратних метрів.
Топ коментарі
+47 Болунгарвік Віталій
показати весь коментар03.06.2022 11:23
+34 Семен Шкаралупа
показати весь коментар03.06.2022 11:20
+28 Mykola Trofimenko
показати весь коментар03.06.2022 11:21
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- СЛАВА УКРАЇНІ!!!
Нужно чтобы горели два основных "бизнес-центра" - кремль и их "белый дом". А ещё лучше, чтобы они взорвались.
Хотя какой там "белый дом"? Это "жёлтый дом", и не только по цвету. Дом скорби. То же самое, что и кремль. Места нахождения, или ареал обитания душевнобольных.
Руzzкій козломордий народ-баганосєц вигрібає карму, яку сам собі сотворив
Москва сгорела целиком.
Пожар на площади на Красной,
И тлеет бывший Избирком.
Никто не выжил - все сгорели,
Все Pussy, Путин и Собчак,
И у стены кремлевской ели
Горели ох*енно так.
Медведь сгорел, Медведев и Навальный,
И будущий и бывший мэр;
Лужков приехал, как специально,
Но не успел принять он мер.
Сгорели люди на Болотной,
ОМОН сгорел, все, и менты,
А с неба дождик шёл кислотный,
Ещё для большей красоты.
Останкино сгорело быстро,
А утонуть бы не смогло,
Горели замки, что на Истре,
Горели медленно, назло.
И Храм Спасителя, и бани,
Хачи сгорели, москвичи,
А дома ждали россияне,
Когда остынут кирпичи.
- Почему ?
- Ну, во-первых, это красиво !
А може би якийсь вибух там відбувся. А там і кацодепутати у повному складі. А потім і всі здохли.
Гори москва, багато там є чому горіти у пекельному вогні.