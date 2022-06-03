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"Е#ать, такие путешественники": Окупант вихваляється краденими магнітиками з холодильника. АУДIО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти заздрять тому, що до війни українці мали можливість подорожувати світом, у той час як для більшості росіян це недосяжна розкіш.

Про це свідчить перехоплення СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Я магнитики набрал. Мы когда в доме поселились, они, е#ать, такие путешественники: они были в Китае, в Италии, в Париже. Дох#я, короче, где были. Они им не нужны, не понадобились, по ходу, вот я их себе взял", - розповідає російський мародер своєму брату.

Він додає, що військові РФ крадуть в Україні все, що бачать: "Пацаны чё только не пи#дят: пилы, всякую х#йню, "тырчики", болгарки - всё домой".

Сам окупант шкодує, що забив сумку косметичними кремами, але усе "добро" згоріло разом із 10 кавомашинами, які загарбник планував переправити додому і продати.

Також дивіться: "Свои же по нам дали": окупанти скаржаться, що їхні літаки обстрілюють їх же ракетами через відсутність зв'язку. АУДIО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+41
Та ****, поездка из Дальних ****** в Хургаду, размещение и сразу к бесплатному бару с дешевым египетским вискарём.
И с утра до вечера вискарь! На шару же!
В ресторане на обед три полных тарелки жрачки на ивана, его ватосамку и каждого ********, на шару же!
Потом - завязка циллюлитного жира в шезлонге на пляже, до ужина.
На ужин - по три полных тарелки на каждого... И так - 10 ночей/11 дней.
Как тут мир увидеть! Вискарь же на шару!
Да, кацапы?
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03.06.2022 12:14
+30
Лапатнікі вже народжуються крадіями гвалтівниками вбивцями мародерами пияками...
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03.06.2022 12:10
+20
**** ну и утырки. Что бы тебе и всему твоему роду эти магнитики в могилу положили.
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03.06.2022 12:13
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Діскавері дей, чьо.
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03.06.2022 12:07 Відповісти
МРАЗИ КАЦАПСКИЕ. ДЕШЁВКИ ПОЗОРНЫЕ 🤮🇷🇺
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03.06.2022 13:51 Відповісти
Лапатнікі вже народжуються крадіями гвалтівниками вбивцями мародерами пияками...
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03.06.2022 12:10 Відповісти
Мені один кацап казав що він вже народився з перегаром.
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03.06.2022 12:23 Відповісти
**** ну и утырки. Что бы тебе и всему твоему роду эти магнитики в могилу положили.
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03.06.2022 12:13 Відповісти
Та ****, поездка из Дальних ****** в Хургаду, размещение и сразу к бесплатному бару с дешевым египетским вискарём.
И с утра до вечера вискарь! На шару же!
В ресторане на обед три полных тарелки жрачки на ивана, его ватосамку и каждого ********, на шару же!
Потом - завязка циллюлитного жира в шезлонге на пляже, до ужина.
На ужин - по три полных тарелки на каждого... И так - 10 ночей/11 дней.
Как тут мир увидеть! Вискарь же на шару!
Да, кацапы?
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03.06.2022 12:14 Відповісти
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03.06.2022 13:27 Відповісти
Приїхало з якихось бурятських ****** і всьому дивується.
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03.06.2022 12:22 Відповісти
епать ніщеброди з болотної орди
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03.06.2022 12:22 Відповісти
Реєстрація 03 червня 2022.
Іди за рускім кораблем, кацапура.
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03.06.2022 12:26 Відповісти
Ну почему дикую, дикое племя пришло с ****** грабить и убивать или тут учёные и бизнесмены с оружием.
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03.06.2022 12:27 Відповісти
Може і тобі, кацапчику, магнітіка вислати? Будеш перед всіма хизуватися, що був за кордоном
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03.06.2022 12:42 Відповісти
Панас Жужукало "голландец" ты лапотный наш ты специально создал сегодня экаунт чтоб мысль толкнуть? не вериться?вяличие о которым вдалбивали с тв за 30 лет оказалось мыльным пузырем и это само "величие" есть тоько в вашей голове сейчас россия-это изгой на самом деле русский солдат это педофил насильник мародер такова реальность, ваш Мордор это не только москва и питер,которых кстати и не посылают на фронт,а остальная 90% територия, а это не ваш орк на танку в Мариуполе ?или это фотошоп с *********** одеялами и бойлером нищеброды
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03.06.2022 12:54 Відповісти
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03.06.2022 13:13 Відповісти
Когда они успевают, после сбора клубники.
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03.06.2022 12:24 Відповісти
Дикарі!!!Ось справжнє обличчя орків!
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03.06.2022 12:25 Відповісти
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03.06.2022 12:28 Відповісти
Вообще мозгов нет.
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03.06.2022 12:48 Відповісти
ты пойди на базар, и купи себе хоть козлячии мозги...
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03.06.2022 12:59 Відповісти
"Я магнитики набрал. Мы когда в доме поселились, они, е#ать, такие путешественники: они были в Китае, в Италии, в Париже. Дох#я, короче, где были. Они им не нужны, не понадобились, по ходу, вот я их себе взял".

Пля, вот существо убогое, огромная жаба его давит не по детски. Сам ведь дальше "радных ипеней" не бывал нигде, а тут магнитиков намародёрил - и пальцы веером.
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03.06.2022 13:06 Відповісти
И ТЕ,КОТОРЫЕ 15 лет говорят:хохлы унитазы моют?
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03.06.2022 13:08 Відповісти
Ха-ха)Щоб унітаз мити-його ще треба мати)
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03.06.2022 15:18 Відповісти
ППЦ. Какие все таки кацапы убогие.
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03.06.2022 13:50 Відповісти
Для них це, перша поїздка за кордон. Правда, для багатьох і остання.
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03.06.2022 13:53 Відповісти
"руцкий провёл провёл отпуск в турции. утром собирается домой. с бодуна, череп традиционно раскалывается, но кое-как дошкандыбал до окна, выглянул и обалдел "- ни ***** себе! так тут и море есть!"" (С)
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03.06.2022 14:12 Відповісти
да крем не зря взял когда кадыры шампурить будут тебя на сухую
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04.06.2022 23:33 Відповісти
 
 