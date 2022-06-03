"Е#ать, такие путешественники": Окупант вихваляється краденими магнітиками з холодильника. АУДIО
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Російські окупанти заздрять тому, що до війни українці мали можливість подорожувати світом, у той час як для більшості росіян це недосяжна розкіш.
Про це свідчить перехоплення СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Я магнитики набрал. Мы когда в доме поселились, они, е#ать, такие путешественники: они были в Китае, в Италии, в Париже. Дох#я, короче, где были. Они им не нужны, не понадобились, по ходу, вот я их себе взял", - розповідає російський мародер своєму брату.
Він додає, що військові РФ крадуть в Україні все, що бачать: "Пацаны чё только не пи#дят: пилы, всякую х#йню, "тырчики", болгарки - всё домой".
Сам окупант шкодує, що забив сумку косметичними кремами, але усе "добро" згоріло разом із 10 кавомашинами, які загарбник планував переправити додому і продати.
Будь ласка, зачекайте...
И с утра до вечера вискарь! На шару же!
В ресторане на обед три полных тарелки жрачки на ивана, его ватосамку и каждого ********, на шару же!
Потом - завязка циллюлитного жира в шезлонге на пляже, до ужина.
На ужин - по три полных тарелки на каждого... И так - 10 ночей/11 дней.
Как тут мир увидеть! Вискарь же на шару!
Да, кацапы?
Іди за рускім кораблем, кацапура.
Пля, вот существо убогое, огромная жаба его давит не по детски. Сам ведь дальше "радных ипеней" не бывал нигде, а тут магнитиков намародёрил - и пальцы веером.