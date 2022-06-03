Розрахунок ЗРК С-300ПТ збив крилату ракету Х-59МК та надзвукову ракету Х-31П. ВIДЕО

Розрахунок українського ЗРК С-300ПТ показав свою роботу та продемонстрував збиті ворожі цілі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, цього разу українські воїни збили крилату ракету Х-59МК та надзвукову ракету Х-31П.

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