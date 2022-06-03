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"Захищаємо Україну вже 100 днів. Перемога за нами", - Зеленський. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський біля стін Офісу Президента записав відеозвернення до українців.
Відео глава держави оприлюднив в Instagram, інформує Цензор.НЕТ.
"Лідер фракції тут. Голова Офісу Президента тут. Прем'єр-міністр України Шмигаль тут. Подоляк тут. Президент тут. Наша команда набагато більша. Збройні Сили України тут. Найголовніше - наш народ тут. Захищаємо Україну вже 100 днів. Перемога за нами. Слава Україні!" - сказав президент.
Топ коментарі
+51 5 копійок
показати весь коментар03.06.2022 12:49
+50 Paul Foxen
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+45 Влад Казарецький
показати весь коментар03.06.2022 12:50
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Будь ласка, зачекайте...
Вони захищали Україну. Ви сьогодні про них і не згадуєте.
На фотке просто одна шайка... которая сама себя и снимает..... И никакого Нарциссизма, сук*
@dragonspech
ВІДПОВІДЕЙ ВОНИ НЕ МАЮТЬ
Позаштатний радник Єрмака і (за чутками) головний політтехнолог ОПУ Михайло Подоляк знайшов винного у російському вторгненні. Не складно здогадатися, що винним знову виявився Петро Порошенко. А ви що, хіба не знали, що то Порошенко кругом винний?
Ну, ви що хіба не в курсі, що то Порошенко призначив начальником Генштабу і командувачем ЗСУ «видатного полководця» Хомчака-Іловайського, чиї «оптимізації» бойових бригад ЗСУ, військові незлим тихим словом пригадують ще й досі? Хіба ви забули, що саме за Порошенка зарплатні військових не піднімалися ані на копійку, аж до самого російського вторгнення? Хіба ви не знали, що саме за Порошенка кілька років поспіль провалювали державне оборонне замовлення і ледь не закрили завод з виробництва палива для ракет «Нептун» (не закрили через галас здійнятий опозицією)? Ой, а ви певно не знаєте, як за Порошенка стався скандал з «вагнерівцями»? Мабуть ви пропустили, як саме Порошенко ігнорував попередження західних союзників аж до директора ЦРУ, який прибув до Києва особисто, і тому зі столиці евакуювали ДБР, СБУ та низку установ, натомість НЕ евакуювали з напрямків головних ударів дітей та людей похилого віку (і тим прирекли їх на знущання окупантів)? Чи може ви не знаєте, що то Порошенко говорив, що не можна збільшувати ЗСУ, бо не буде грошей на Велике Будівництво і що то Порошенко закликав думати не про війну, а про травневі шашлики?
Звісно ви цього не знаєте. Бо Петро Порошенко всього цього НЕ робив. Ба більше. Петро Порошенко НЕ підписував Мінські угоди, в чому його звинуватив Подоляк. Їх взагалі не підписував жоден український політик крім Леоніда Кучми, чий статус на момент підписання був - пенсіонер.
Я вже не кажу про те, що Петро Порошенко був обраний президентом уже воюючої країни. Його обрали між атакою на 10-й блокпост 51-ї бригади біля Волновахи і першим боєм за Донецький аеропорт. У Зеленського ж було у запасі 3 роки, в ході яких він НЕ займався зміцненням захисту України. У той час будували дороги, згортали будівництво складів *********** за стандартами НАТО і розвалювали програму будівництва сержантських гуртожитків. Результат - ворог якого зупиняти довелося в міській забудові, повній мирних мешканців.
Очевидно, Подоляк зараз працює пралею. Він намагається відмити імідж Зеленського - саме тому він намагається після 3 років господарювання Зеленського звинуватити у війні Петра Порошенка. Очевидно, всі байки про якусь неймовірну підтримку Зеленського українцями, то не більше ніж байки.
В реальності, українці ставлять владі дуже багато питань, про перші дні вторгнення, і (особливо) про те, як вони дійшли до життя такого?
Очевидно, єдине що може відповісти їм влада, це давно набридле: «Це все Порошенко!» Інших відповідей вони просто не мають.
своюстрану? На самом деле всё очень *****, не сейчас, так еще через 8 лет паРаша захватит уже ВСЮ Украину, если, конечно, народ типа Zедебилов снова выберут Zеленое ЧМО, и вероятность этого очень высокА... Zеленое ЧМО - великий ******** своих 73% Zедебилов.
А победа, действительно, за ними...
Погана ж полягає в тому, що скоріш за все, той самий нарід, який голосував за цих зрадників, на тлі перемог ЗСУ та "участі" в цих перемогах "головнокомандувача", знов обере це зелене лайно
Єдине моє сподівання, що:
1. Наші західні партнери будуть ретельно слідкувати за витратами коштів, які вони будуть спрямовувати на відновлення країни, та не допустять "великого відбудивницьтва".
2. На парламентських виборах переможуть ЄС та, можливо, Демсокира. Це стане запорукою унеможливлювання здачі України.
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2. На парламентських виборах ...
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Під час війни виборів немає. А унеможливлювання здачі України забезпечують Збройні Сили України а не гнила Верховна Зрада та інші не менш прогнилі гілки влади. Країну треба будувати наново а не латати гнилі споруди. І треба це робити зараз, не чекаючи перемоги бо без тилу немає фронту.
Буба криворогий и твоя продажная Zебанутая коМанда, а ты-то тут причем? Вы, стадо ЗЕбанутых шакалов, продавали оптом и в розницу нашу страну. Победа будет за Украиной, а с вами, с каждым, разберутся.
Це вони виключно себе асоціюють з народом України.
Але народ України не довіряє цій брехливій шоблі.
ЗІ: нема там для повного брехливого комплекту ще ьенедіктової, люськи аферистович, Татарова, Демченко, Кірюхи, гогі і їх спільної машки, Трухіна, Буданова і Баканова - на віть на чолі з Бенею! Оце був би повний зоопарк!
ЗЗІ: а що, якщо нема там Стефанчука - то чи не означає, що він вже не в фаворі? Стефанчук йде по стопам Разумкова?
Хто підсахнувся під шумок війни - той збільшив ціну перемоги для тих, хто платить за неї ціну!
Хто заважає перемозі, той також підвищує ціну!
Хто здав Південь, дозволив оточити Маріуполь - не зрадники, а вбивці, т.к. ціна таких здач не лише зруйновані життя, а смерті! А це означає - вбивці.
Ті, хто поїхав за бугор, і зараз ходять клубами, бухають, розважаються витрачаючи соціалку - теж туди ж. (не кажу про тих, хто втратив житло, і все, що тут було, і такі намагаються допомагати)
Отже, перемога належать тим, хто платить ЦІНУ!
у Зе-шобли за сто днiв просто чудовi досягнення...
Чому "азовці" не на перших місцях у новинах?!!
Ваші неголені або напів-неголені ***** притомним людям НЕ ЦІКАВІ!!!
Де списки тих, хто ВИЗВОЛЕНИЙ з катівень "дьіньірьі"?!!
Яка була зроблена робота у МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ по визволенню полонених "азовців"?
Чому посол України в ООН, завдяки Кулебі, досі СПИТЬ НА СВОЇЙ ПОСАДІ й не робить дієвих кроків по визволенню полонених "азовців"?
А ви там, баклани, з мужніми виразами неголеного фейса на повному умняку "вступ до ЄС" обговорюєте і витрачаєте на цю примару всі сили і час. З чим ви туди вступат будете з такою безглуздою поведінкою і оточені оцими всіми кротами?