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Нацгвардійці знищили склад боєприпасів та місце дислокації ворожого підрозділу на Луганщині. ВIДЕО безпілотника
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Бійці бригади швидкого реагування Нацгвардійці знайшли та знищили склад боєприпасів і місце дислокації ворожого підрозділу на Луганщині
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки нацгвардійці опублікували в соцмережі.
Топ коментарі
+34 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар03.06.2022 12:55
+32 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар03.06.2022 12:58
+25 Мобильный крематорий
показати весь коментар03.06.2022 13:03
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ух какое красивое ...
Накаркали? Ваши мечты становятся реальностью! Запасайтесь керосинками, генераторами, водой, свечками, сухарями, консервами...
Ближайшие 2-3 месяца вы проведете в подвалах. Потом мы вас освободим 🙂!
Частіше потрібно це робити, а то сєпари за всі ці роки навіть жодного разу шибки не вставляли замість розбитих, ні в Донецьку ні в Луганську.
Потрібно звикати - війна.