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Нацгвардійці знищили склад боєприпасів та місце дислокації ворожого підрозділу на Луганщині. ВIДЕО безпілотника

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Бійці бригади швидкого реагування Нацгвардійці знайшли та знищили склад боєприпасів і місце дислокації ворожого підрозділу на Луганщині

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки нацгвардійці опублікували в соцмережі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Строковик Нацгвардії за півтора місяця збив 3 ворожі літаки з ПЗРК "Ігла". ФОТО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+34
Всім виконавцям-респектище.Давайте ще...
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03.06.2022 12:55
+32
КРАСИВОЕ !!!
ух какое красивое ...
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03.06.2022 12:58
+25
Точность великолепная.
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03.06.2022 13:03
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03.06.2022 12:54 Відповісти
Всім виконавцям-респектище.Давайте ще...
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03.06.2022 12:55 Відповісти
КРАСИВОЕ !!!
ух какое красивое ...
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03.06.2022 12:58 Відповісти
Чудово !
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03.06.2022 13:00 Відповісти
Точность великолепная.
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03.06.2022 13:03 Відповісти
"Скорость **********" (Л. Подерев'янський, '***** масла')
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03.06.2022 16:09 Відповісти
ВСЕТ🤷🏻‍♂️
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03.06.2022 13:07 Відповісти
Гарний фейєрверк.
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03.06.2022 13:09 Відповісти
Наглядная демонстрация что значит прятаться за гражданским населением
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03.06.2022 13:14 Відповісти
Ну что, луганская вата - любители русского мира, 8 лет под обстрелами жили?
Накаркали? Ваши мечты становятся реальностью! Запасайтесь керосинками, генераторами, водой, свечками, сухарями, консервами...
Ближайшие 2-3 месяца вы проведете в подвалах. Потом мы вас освободим 🙂!
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03.06.2022 13:28 Відповісти
...землю...місто...так, звільнимо, а от вату...а вона потрібна?
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05.06.2022 05:44 Відповісти
...? апстриляли гражданскую инфраструктуру ...
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03.06.2022 13:43 Відповісти
Алчевск?
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03.06.2022 14:09 Відповісти
Скорее всего Северодонецк
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03.06.2022 14:32 Відповісти
Респект за музику в фоне
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03.06.2022 14:27 Відповісти
Ну, давайте лапотні, починайте вити "...ай, бесчеловечные укры, бьют по жилым кварталам..."!!!
Частіше потрібно це робити, а то сєпари за всі ці роки навіть жодного разу шибки не вставляли замість розбитих, ні в Донецьку ні в Луганську.
Потрібно звикати - війна.
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03.06.2022 15:03 Відповісти
А хтось казав, що українці такі терпіли, що по житловому сектору не стрілятимуть. А )(*й вам всім. Ворога треба знищувати скрізь.
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03.06.2022 16:11 Відповісти
хірурги можуть заздрити такій точності!
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04.06.2022 01:47 Відповісти
 
 