Нацгвардійці знищили склад боєприпасів та місце дислокації ворожого підрозділу на Луганщині. ВIДЕО безпілотника

Бійці бригади швидкого реагування Нацгвардійці знайшли та знищили склад боєприпасів і місце дислокації ворожого підрозділу на Луганщині

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки нацгвардійці опублікували в соцмережі.

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