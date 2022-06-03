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"Коли знищуєш російський танк - це феєричне відчуття" - боєць ЗСУ Сергій. ВIДЕО
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Мінометний розрахунок під командуванням українського бійця на ім'я Сергій знищив два російські танки, піхоту та бойову машину.
Про деякі деталі бойових дій мінометного розрахунку Сергій розповів кореспонденту Цензор.НЕТ Михайлу Ухману.
Топ коментарі
+30 Ināra Stira No Rīgas
показати весь коментар03.06.2022 13:31
+27 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар03.06.2022 13:21
+21 Злий Грицько
показати весь коментар03.06.2022 13:28
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Будь ласка, зачекайте...
в этот раз вам только - отсосиновики собирать и есть...!
а о коли "тамженашилюди, надоперистатьстрилять и атвестивайска"...то це вже блювотний рефлекс
- Для цього вам потрібно підбити танк або іншу бронетехніку, вбити 7 орків і 2 кота.
- А котів то за що ??
- Прийнятий!
Я тільки можу собі уявити як це приємно її знищувати. Думаю що в той момент виробляється величезна кількість серотонину, і ти себе відчуваєш дуже, ну дуже добре.
Ох і злючка ж я.
Цікаво, з якої кількості підбитих танків вже можна починати хвалитися ?