УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14456 відвідувачів онлайн
Новини Відео СуспільствоВійна в Україні Війна
11 231 23
армія РФ (13478) війна (56406) знищення (4111) Ухман Михайло (235)

"Коли знищуєш російський танк - це феєричне відчуття" - боєць ЗСУ Сергій. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Мінометний розрахунок під командуванням українського бійця на ім'я Сергій знищив два російські танки, піхоту та бойову машину.

Про деякі деталі бойових дій мінометного розрахунку Сергій розповів кореспонденту Цензор.НЕТ Михайлу Ухману.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Моя Херсонщина тимчасово під російською окупацією. Я воюю проти агресора на Донеччині", - боєць ЗСУ Олексій. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+30
У моей бабушки 92. В 1940 ее отца русские окупанти в Риге застрелили. Он небыл героем, он был просто человек которий шол домой. На днах я ей покозала в YOUTUBE как украенци русские танки бют. У бабки глаза светились от радости. Спасибо вам! PALDIES! Dievs svētī Ukrainu!
показати весь коментар
03.06.2022 13:31
+27
Бажаємо тобі якомога більше феєричних відчуттів...
показати весь коментар
03.06.2022 13:21
+21
Коли я бачу як кацапсятина розлітається на куски, копита в одну, скрєпи в другу, а яйця в третю сторону то виникає неймовірне відчуття задоволення... Скажіть, це нормальні відчуття?
показати весь коментар
03.06.2022 13:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Головне задоволення знищувати кацапів, а металобрухту може бути повно. головне знищувати рашистів - будь-якої статі, віку, релігії і національності!
показати весь коментар
03.06.2022 13:19 Відповісти
ну так...рівність нє.
показати весь коментар
03.06.2022 13:23 Відповісти
Бажаємо тобі якомога більше феєричних відчуттів...
показати весь коментар
03.06.2022 13:21 Відповісти
Крепкого здоровья и Удачи 🍀👍 ‼️🙏❤️💙💛Героям Слава
показати весь коментар
03.06.2022 13:41 Відповісти
ну что свиноцабаки...?\вы думаете выиграть войну...?\
в этот раз вам только - отсосиновики собирать и есть...!
показати весь коментар
03.06.2022 13:25 Відповісти
Молодец!Настоящий Украинский Воин!
показати весь коментар
03.06.2022 13:25 Відповісти
Коли я бачу як кацапсятина розлітається на куски, копита в одну, скрєпи в другу, а яйця в третю сторону то виникає неймовірне відчуття задоволення... Скажіть, це нормальні відчуття?
показати весь коментар
03.06.2022 13:28 Відповісти
Нормальне, друже, все гаразд, бо ця кацапсятина приперлась на нашу землю зі зброєю.
показати весь коментар
03.06.2022 13:32 Відповісти
це нормальне відчуття!
а о коли "тамженашилюди, надоперистатьстрилять и атвестивайска"...то це вже блювотний рефлекс
показати весь коментар
03.06.2022 13:32 Відповісти
- Доброго дня. Дуже хотів би потрапити у ваш батальон!
- Для цього вам потрібно підбити танк або іншу бронетехніку, вбити 7 орків і 2 кота.
- А котів то за що ??
- Прийнятий!

показати весь коментар
03.06.2022 14:20 Відповісти
показати весь коментар
03.06.2022 17:50 Відповісти
Звичайно, феєричне. Можна отримати насолоду від свідомості того, що якийсь ванюшка зашкварюється в пузі танка. Менше живих ванюшок - більш перетворених на тушок.
показати весь коментар
03.06.2022 13:30 Відповісти
Або випаровується на атоми, голова разом з баштою відлітає, руки ноги по сторонам...
показати весь коментар
03.06.2022 14:24 Відповісти
З 82 мм міномета це ноу-хау.
показати весь коментар
03.06.2022 13:30 Відповісти
У моей бабушки 92. В 1940 ее отца русские окупанти в Риге застрелили. Он небыл героем, он был просто человек которий шол домой. На днах я ей покозала в YOUTUBE как украенци русские танки бют. У бабки глаза светились от радости. Спасибо вам! PALDIES! Dievs svētī Ukrainu!
показати весь коментар
03.06.2022 13:31 Відповісти
Ось тут не вистачає фото блаженного Кривавого Пастора
показати весь коментар
03.06.2022 14:27 Відповісти
Бажаємо вам, ще багато таких позитивних почуттів! Бережіть себе!
показати весь коментар
03.06.2022 13:41 Відповісти
Бережи вас Господь, рідненькі. Дякуємо.
показати весь коментар
03.06.2022 14:08 Відповісти
У мене теж є величезне бажання знишити трохи тої кровожерливої кацапської техніки. Але ,на жаль, не всім дана така можливість.
Я тільки можу собі уявити як це приємно її знищувати. Думаю що в той момент виробляється величезна кількість серотонину, і ти себе відчуваєш дуже, ну дуже добре.
Ох і злючка ж я.
показати весь коментар
03.06.2022 16:17 Відповісти
Нашим хлопцям навіть маски личать, очі виразніше підкреслюють.
Цікаво, з якої кількості підбитих танків вже можна починати хвалитися ?
показати весь коментар
03.06.2022 16:55 Відповісти
З одного танка і навіть з одного кацапа. Можливість нищіти кацапів зараз - привілей. Не всіх беруть. Більшість з тих, кому ще в лютому сказали "чекайте вдома" після відвідування військомату, досі не мобілізовані.
показати весь коментар
03.06.2022 19:35 Відповісти
 
 