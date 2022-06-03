"Коли знищуєш російський танк - це феєричне відчуття" - боєць ЗСУ Сергій. ВIДЕО

Мінометний розрахунок під командуванням українського бійця на ім'я Сергій знищив два російські танки, піхоту та бойову машину.

Про деякі деталі бойових дій мінометного розрахунку Сергій розповів кореспонденту Цензор.НЕТ Михайлу Ухману.

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