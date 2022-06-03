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Євробачення (513) Ткаченко Олександр (459)

Немає сумніву, що Євробачення відбудеться в Україні, - Ткаченко. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Шоу-бізнес Війна в Україні

Немає сумніву у тому, що Євробачення відбудеться в Україні, але не виключено, що деякі умови доведеться змінити.

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив на пресконференції в Медіацентрі Україна — Укрінформ.

"У нас сумнівів нема, що воно має відбуватися в Україні. Єдине, що ніхто ще не проводив Євробачення під час війни… Ми зараз шукаємо спільно з колегами відповіді на найважливіші умови, які висуває Мовна спілка, але думаю, що у діалозі нам доведеться пояснити, що деякі умови можливо мають бути змінені", - сказав Ткаченко.

За його словами, Україна вже отримала від Європейської мовної спілки опитувальник щодо тих питань, які наша країна має вирішити у рамках організації Євробачення в Україні. Міністр має намір сьогодні обговорити їх із представниками конкурсу.

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Топ коментарі
+5
Віддайте Великобританії чи Польші...
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03.06.2022 14:42
+5
Прямо в ОПі, щоб і Ахрєнамія зміг прийняти участь.
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03.06.2022 14:47
+4
На могилах такі заходи не проводять. Пропоную Сімферополь.
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03.06.2022 14:39
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В освобождённом Мариуполе !!
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03.06.2022 14:36 Відповісти
На могилах такі заходи не проводять. Пропоную Сімферополь.
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03.06.2022 14:39 Відповісти
Ткаченко- це агент. Всі дії міністерства спрямовані проти України
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03.06.2022 17:51 Відповісти
Рік часу. Думаєш кацапи стільки протягнуть воювати?
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03.06.2022 14:40 Відповісти
Віддайте Великобританії чи Польші...
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03.06.2022 14:42 Відповісти
Дебільний оптимізм..Це як на цвинтарі бачити знаки додавання,а не хрести! "Держслужбота" живе в іншім вимірі. Планета Плюк...
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03.06.2022 14:45 Відповісти
Прямо в ОПі, щоб і Ахрєнамія зміг прийняти участь.
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03.06.2022 14:47 Відповісти
Ще **** один шашличник пляць.
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03.06.2022 15:07 Відповісти
Зеленим тільки гульки давай...
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03.06.2022 15:57 Відповісти
Щодо місця, то давно відомо, що ніде крім Києва немає арен на 10000+. Точніше, і в Києві їх немає, але і Палац спорту може цього разу бути вільним від матчів з хокею, і в МВЦ тепер навіть побільшало місця у порівнянні з 2017р.
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03.06.2022 16:44 Відповісти
Ви ********* на всю голову !
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03.06.2022 17:10 Відповісти
Ви вже здобули перемогу? Чи такі як брехуни Ткаченко (Порошенко вбив брата) на фронті не бувають?
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03.06.2022 19:26 Відповісти
было бы правильно отдать, добровольно, конкурс в Польшу. за федишин будет отвечать вся страна.
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03.06.2022 20:12 Відповісти
Навіщо? За які такі гроші? За гроші ЄС? І як щодо безпеки? Я за те, щоб віддали Польщі. Але і Польща зараз може не потягнути. Знов "хлєстаковщина" і "потьомкінські дєрєвні", але вже за чужий рахунок.
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04.06.2022 00:38 Відповісти
Так, прочитала статтю про "опитування в Європі" і моя попередня думка вже не така категорична. Так, Європа має знати, що таке є Україна - а не тільки побачити красу нашої країни та її горе. Головне - донести, що Україна окрема, незалежна держава зі своєю культурою. І що Україна - не частина росії, і бореться за свою свободу у національно-визвольній війні. І чим більше гостей зі всього світу приїде і побачить все це своїми очима, тим краще. Бо краще один раз побачити, чим сотню разів почути.
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04.06.2022 01:09 Відповісти
 
 