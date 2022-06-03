Агента ФСБ затримали під час зйомки одного з військових об'єктів Черкащини, - контррозвідка СБУ. ВIДЕО

Контррозвідники СБУ затримали агента ФСБ, який збирав дані про об’єкти, що могли стати ціллю для обстрілів на Черкащині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Зазначається, що зрадника затримано "на гарячому" - під час зйомки одного з військових об’єктів.

"Зловмисником виявився місцевий мешканець, колишній працівник органів виконавчої влади та активний "шанувальник" забороненої партії шарія. Російські спецслужби регулярно підтримували з ним зв'язок. Їх цікавили координати не лише підрозділів силових структур і військових частин, а й адмінбудівель органів державної влади", - йдеться в повідомленні.

Наразі перевіряється інформація щодо планування зловмисником низки терактів на території України. Це пов’язано з тим, що він запросив у ФСБ зброю:



- пістолети з глушником та прицілами;

- набої з магазинами;

- гранати із запалами;

- протипіхотні міни МОН-50 із радіодетонаторами.

Зараз агент затриманий, йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

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