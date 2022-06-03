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Агента ФСБ затримали під час зйомки одного з військових об'єктів Черкащини, - контррозвідка СБУ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

сбу,орел,контрразведка,аквіла,контррозвідка

Контррозвідники СБУ затримали агента ФСБ, який збирав дані про об’єкти, що могли стати ціллю для обстрілів на Черкащині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Зазначається, що зрадника затримано "на гарячому" - під час зйомки одного з військових об’єктів.

"Зловмисником виявився місцевий мешканець, колишній працівник органів виконавчої влади та активний "шанувальник" забороненої партії шарія. Російські спецслужби регулярно підтримували з ним зв'язок. Їх цікавили координати не лише підрозділів силових структур і військових частин, а й адмінбудівель органів державної влади", - йдеться в повідомленні.

Наразі перевіряється інформація щодо планування зловмисником низки терактів на території України. Це пов’язано з тим, що він запросив у ФСБ зброю:

- пістолети з глушником та прицілами;
- набої з магазинами;
- гранати із запалами;
- протипіхотні міни МОН-50 із радіодетонаторами.

Зараз агент затриманий, йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+13
"Партія шарія" - найкраща назва для якогось обласного Гей-клубу...
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03.06.2022 15:05
+12
Опять мусора на измену Родины поймали. Небось этот тоже кричал что низзя народу разрешать давать оружие ато перестреляют друг друга.
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03.06.2022 14:51
+7
шакалы....вешать таких надо
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03.06.2022 15:17
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Опять мусора на измену Родины поймали. Небось этот тоже кричал что низзя народу разрешать давать оружие ато перестреляют друг друга.
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03.06.2022 14:51 Відповісти
"Партія шарія" - найкраща назва для якогось обласного Гей-клубу...
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03.06.2022 15:05 Відповісти
для них надо открывать бары "Голубая устрица" как в старом фильме
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03.06.2022 15:11 Відповісти
"Голубая устрица" уже давно укоренилась нарицательным эпитетом в сознании нашего поколения!
А "Партия шария" должна стать таким-же и (что главное) с той-же смысловой идиомой эпитетом для будущих поколений!
"Партия шария" - геторосексуалам вход запрещён!
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03.06.2022 15:40 Відповісти
свінгер-клубу. він зі своєю жінкою-трансвєстітом свінгери.
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03.06.2022 16:07 Відповісти
Українською це буде "Поросянгери"?
Тоді хай буде
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03.06.2022 16:49 Відповісти
Свінгер-клуб для геїв!
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03.06.2022 16:53 Відповісти
шакалы....вешать таких надо
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03.06.2022 15:17 Відповісти
наваіспічонні грамадянин Невзоров з дружиною?
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03.06.2022 15:20 Відповісти
Гадина!
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03.06.2022 15:45 Відповісти
упіймали таки на гарячому єрмака?
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03.06.2022 16:07 Відповісти
мабуть, все ж таки, магазини з набоями, а не набої з магазинами..
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03.06.2022 18:49 Відповісти
Якшо мені десь колись трапиться "під ноги" якесь гнидюче створіння із тої шарой@бної пітушні - хай мені пробачить шановне товариство,🤔 але я його напевне просто вб'ю.. Без суду і слідства, ну ак як не вб'ю - то точно покалічу!!
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03.06.2022 18:54 Відповісти
военный стан зажмурить
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04.06.2022 23:36 Відповісти
 
 