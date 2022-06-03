Окупований та зруйнований Маріуполь: місто, в яке увірвався "русский мир". ВIДЕО
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В мережі опубліковані кадри, відзняті в центрі окупованого Маріуполя.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису зафіксовані руйнування, завдані окупантами під час бомбардуваннь та обстрілів.
Топ коментарі
+21 Voc Vox
показати весь коментар03.06.2022 16:00
+11 mik shul
показати весь коментар03.06.2022 16:27
+10 Роман с камнем
показати весь коментар03.06.2022 16:12
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Будь ласка, зачекайте...
І зараз це все продовжується. 95 квартал гастролює.
А если и станут....тогда сразу заорёт ОМСК, ТОМСК, ЧИТА, БАРНАУЛА - "ПОЧЕМУ ХАХЛЯТСКИЙ МАРИУПОЛЬ ВОССТАНАВЛИВАЮТ, А НА НАШ ОМСК, ТОМСК, ЧИТУ И БАРНАУЛ ПУШИЛИНА ЛОЖИЛИ?"
Ещё много вопросов у москалей осталось по поводу - "ПОЧЕМУ НАШИ ПЕНСИИ И ЗАРПЛАТЫ ПОШЛИ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРОЗНОГО И ДАНЬ КАДЫРОВУ?", а здесь сразу придется восстанавливать пару украинских городов. При чем России придется это делать под санкциями и возможным эмбарго на нефть...
Это религиозные фанатики....