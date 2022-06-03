Окупований та зруйнований Маріуполь: місто, в яке увірвався "русский мир". ВIДЕО

В мережі опубліковані кадри, відзняті в центрі окупованого Маріуполя.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису зафіксовані руйнування, завдані окупантами під час бомбардуваннь та обстрілів.

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