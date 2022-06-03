Іноземний легіон ЗСУ увійшов до Сєверодонецька. Бої за місто тривають. ВIДЕО

Сєверодонецьк продовжують активно штурмувати російські війська. У ході бойових дій їм вдалося потрапити у частину міста. Разом з тим, як підтверджують українські воєнні, в самому місті точаться бої.

Як інформує Цензор.НЕТ, кореспондентам Радіо Свобода вдалося потрапити до Сєверодонецька. Що відбувається у цьому місті та як бореться "Іноземний легіон" – дивіться в ексклюзивному відео Радіо Свобода.

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