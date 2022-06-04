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Зеленський (17450) звернення (350)

Є три слова за які ми боремося: мир, перемога, Україна, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним зверненням до українців ввечері 3 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео розміщене у телеграмі Зеленського. 

"Є три слова, задля яких протягом уже ста днів після восьми років ми боремося: мир, перемога, Україна", - зазначається у тексті.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+50
Маю три слова,які бажаю сказати тобі гнусаве нице посміховисько-ПІШОВ ТИ *****!!!
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04.06.2022 00:38
+36
Армія , мова , віра - ось про які цінності повинен дбати президент😠
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04.06.2022 00:43
+30
зэ или z?-какая разница!
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04.06.2022 00:46
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aha ...potchi kak....mir druzba zhvachka.....
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04.06.2022 00:38 Відповісти
двуличный брехливый трусоватый зеленый ПОЦ - это все что нужно знать об этом так сказать "политике"
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04.06.2022 05:48 Відповісти
Маю три слова,які бажаю сказати тобі гнусаве нице посміховисько-ПІШОВ ТИ *****!!!
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04.06.2022 00:38 Відповісти
аж відлягло) ну, хоча б не: "просто ні нада стрілять"
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04.06.2022 00:40 Відповісти
Армія , мова , віра - ось про які цінності повинен дбати президент😠
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04.06.2022 00:43 Відповісти
Це так.
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04.06.2022 00:59 Відповісти
А чим тобі вишиванка не до вподоби?
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04.06.2022 01:27 Відповісти
Та воно й мови не знає - з ким ти сперечаєшся?
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04.06.2022 01:44 Відповісти
Ты просто сиди на бутылке молча, чмо лишнехромосомное!
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04.06.2022 02:16 Відповісти
вишиванка це традиція, якщо у нас немає своїх традицій то хто ми тоді? нещасні кацапи не мають традицій ну крім залити рило і піти когось вбити щоб щось відмарадерити. Віра це коли ви вірите що людина створена для щастя, що Світ чудовий, і ви так любите цей Світ і людей, що готові жертвувати собою заради інших. Як Ісус.
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04.06.2022 03:48 Відповісти
тебе кацап только в лаптях ходить и срать на улице - куда тебе вышиванка?
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04.06.2022 05:49 Відповісти
у кацапів є гімно стьорка.
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04.06.2022 13:19 Відповісти
Пиво, Машка, Шашлики
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04.06.2022 00:45 Відповісти
зэ или z?-какая разница!
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04.06.2022 00:46 Відповісти
«Z»еленський «V»олодимир «O»лександрович
Все сходиться.
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04.06.2022 01:12 Відповісти
акуеть таки да!
Маріуполь, Сєвєродонецьк, Попасна, Салтівка, «Азовсталь», ракетний удар, депортація, окупація, гуманітарні коридори, біженці, переселенці, міни, повітряна тривога, сирени, (теле) марафон, фосфорні бомби-эТО ВСЁ НА СОВЕСТИ ЭТОГО ПРЕДАТЕЛЯ ГНИДЕ-ЗЭ И ЕРМАКЕ
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04.06.2022 02:35 Відповісти
це все виб1р Укра1нц1в на жаль
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04.06.2022 05:33 Відповісти
это не украинцы выбрали это зеленое чмо - а жертвы зомбоящика и низкого уровня образования
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04.06.2022 05:52 Відповісти
це були не українці, а хохли, які дивились свати, слуги, папікі, 95 квартал з кривого. Українці робили свою справу-будували Армію, яка на зараз сильніша, чим "друга" армія світу.
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04.06.2022 13:15 Відповісти
Зробили би "Нептунів" в великій кількості, вже б Чорноморського флоту РФ не було.
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04.06.2022 13:41 Відповісти
Цьому створінню байдуже перед ким треба впасти
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04.06.2022 01:29 Відповісти
Разницы действительно никакой - и то, и другое проекты *********
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04.06.2022 02:17 Відповісти
він згадає, як здав азовців в полон? А нацгвардійців на ЧАЕС і ЗАЕС?
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04.06.2022 00:52 Відповісти
"Є три слова, задля яких протягом уже ста днів після восьми років ми боремося: Джерело: https://censor.net/ua/v3345845


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04.06.2022 00:53 Відповісти
Пора добавить слова - УКРАЇНСЬКА ІСТОРІЯ . За це зараз нищать міста і вбивають українців

ЗА ПРАВО МАТИ СВОЮ ІСТОРІЮ ТИСЯЧЕЛИТЬ і називають це нацизмом
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04.06.2022 01:01 Відповісти
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04.06.2022 01:02 Відповісти
В Гаагу треба подати не тількі сьогоденній геноцид української народу , но і документи за 100 років геноциду українців від хремля.
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04.06.2022 01:03 Відповісти
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04.06.2022 01:04 Відповісти
подоляка нашел виноватого - Порошенко.
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04.06.2022 01:11 Відповісти
Він не вчил історію 🤣🤣
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04.06.2022 01:22 Відповісти
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04.06.2022 01:23 Відповісти
"Шашльіки, Шаурма, Сватьі".
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04.06.2022 01:04 Відповісти
не побачив вашого мессаджа - сплагіатів, видаляюсь
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04.06.2022 01:19 Відповісти
Термос, шашлики, дороги
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04.06.2022 01:34 Відповісти
O[h] V[elikiy] Z[e]
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04.06.2022 01:10 Відповісти
На первом месте мир и переговоры. Украина аж на третьем месте. Сразу после Израиля видимо.
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04.06.2022 01:18 Відповісти
не ***** кацап
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04.06.2022 05:55 Відповісти
йшов би він синім лісом за холодні гори, дав наше громадянство черговому х.ю з гори, а нас навіть не спитав, хто там слідуючий на наше громадянство, кац, , овсяннікова, швецю, гіркіну може, він в опалі, путіна матюкає - це вже заслуга чи ще ні, курва мать? А то нічого, що громадянство України не можна роздавати кому хочеться, існують певні правила! То він політичний притулок може ще давати на свій розсуд і то залежить.
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04.06.2022 01:22 Відповісти
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04.06.2022 01:32 Відповісти
Підказка для тибіла: Україна, перемога, мир
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04.06.2022 01:47 Відповісти
Саме так!
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04.06.2022 15:52 Відповісти
У мене теж є три слова для нелоха, самі знаєте які ...
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04.06.2022 01:48 Відповісти
Золота ти людина Володимире Олександровичу!
Не шкодуєш ти себе. Все про Україну думаєш.
Відпочити тобі треба.
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04.06.2022 02:06 Відповісти
Це ми ще Юзіка не бачили.
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04.06.2022 02:25 Відповісти
Скоро єпало цього бовдура не буде влазити у екран телевізора
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04.06.2022 06:07 Відповісти
турачокс
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04.06.2022 03:40 Відповісти
Є три слова за які ми боремося: "вова, іди накуй"!
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04.06.2022 06:06 Відповісти
Ех, Вова Вова.... Не прозвучало головного слова - Демократія! Вата, вона і в Африці вата. Для неї поняття "демократія" є чимось незрозумілим. А насправді, те, шо зараз відбувається - це війна двох неспівставних полюсів - диктатури і демократії.
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04.06.2022 08:03 Відповісти
Три слова. ИДИ В ОТСТАВКУ!!!
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04.06.2022 08:15 Відповісти
тю. а я думала - Бабло, Єрмак, Шашлики
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04.06.2022 09:45 Відповісти
ПУСТОСЛОВИЕ! Свободные люди берут в руки оружие только для защиты своей собственной СВОБОДЫ и свободы и жизни своих родных и близких (не быть РАБАМИ и жить по своему усмотрению), для защиты СОБСТВЕННОСТИ и ПРИНЦИПОВ (невозможно отстоять свою свободу и собственность в одиночку, нужно объеденияться с другими свободными людьми и отсаивать вместе ОБЩУЮ СВОБОДУ)!
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04.06.2022 10:12 Відповісти
А мир ради мира - это ХИМЕРА, ПОБЕДА или смерть - лишь финальный этап этой борьбы за СВОБОДУ и СОБСТВЕНОСТЬ!
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04.06.2022 10:27 Відповісти
А офшоры чего не упомянул,зеленомордое ничтожество?
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04.06.2022 10:30 Відповісти
для мене 3 слова-АРМІЯ, МОВА, ВІРА.
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04.06.2022 13:03 Відповісти
 
 