Є три слова за які ми боремося: мир, перемога, Україна, - Зеленський. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним зверненням до українців ввечері 3 червня.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео розміщене у телеграмі Зеленського.
"Є три слова, задля яких протягом уже ста днів після восьми років ми боремося: мир, перемога, Україна", - зазначається у тексті.
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ЗА ПРАВО МАТИ СВОЮ ІСТОРІЮ ТИСЯЧЕЛИТЬ і називають це нацизмом
Не шкодуєш ти себе. Все про Україну думаєш.
Відпочити тобі треба.