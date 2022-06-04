Є три слова за які ми боремося: мир, перемога, Україна, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним зверненням до українців ввечері 3 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео розміщене у телеграмі Зеленського.

"Є три слова, задля яких протягом уже ста днів після восьми років ми боремося: мир, перемога, Україна", - зазначається у тексті.