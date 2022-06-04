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"В`#би когось!" - захисники України знищують бронетехніку ворога. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Захисники України знищили чергову російську БМП.
Відповідне відео поширив у фейсбуці Сергій Притула, інформує Цензор.НЕТ.
На якому напрямку знищено ворожу техніку, не зазначається.
Топ коментарі
+38 Aleksey NotBad
показати весь коментар04.06.2022 10:50
+26 5 копійок
показати весь коментар04.06.2022 10:53
+23 Ksenia VB
показати весь коментар04.06.2022 11:05
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Немає москаля
Немає ***** опше,
Сама сира земля...
13 hrs ·В Сєверодонецке наши?
- Нет!
- Что х#хлы вернули?
- Нет!
- Если не наши и не х#хлы то кто же там?
- Поляки зашли.
Що ж, смажте їх браття! Інтернаціональний легіон зайшов до Сєверодонецьку. Що ж, це найкраща новина на ніч.