Окупанти знищують докази своїх злочинів у Маріуполі: зносять будинки і разом із тілами вивозять на смітник, - Андрющенко. ВIДЕО

Російські окупанти почали зносити зруйновані будинки в тимчасово окупованому Маріуполі, не розбираючи завалів та не вилучаючи тіла загиблих.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

"Вчора після оприлюднення даних про тіла загиблих під завалами, окупанти приступили до прямого знесення будинків без розбору завалів. Перші будинки по пр. Єдності 56-60 за посиленої охорони із залученням "державних волонтерів" знесено. Росіяни нищать докази, не витрачаючи більше часу на пошук загиблих у розтрощених будинках", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дані про нові тіла загиблих неможливо отримати в зв’язку з тим, що після знесення все вивозиться на сміттєзвалище Лівобережного району.

"Якщо в будівлях залишались трупи, то їх разом зі сміттям вивантажено на сміттєвому полігоні. Нелюдське поводження навіть із загиблими набрало нечуваних обертів", - додав Андрющенко.

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