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Окупанти знищують докази своїх злочинів у Маріуполі: зносять будинки і разом із тілами вивозять на смітник, - Андрющенко. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти почали зносити зруйновані будинки в тимчасово окупованому Маріуполі, не розбираючи завалів та не вилучаючи тіла загиблих.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

"Вчора після оприлюднення даних про тіла загиблих під завалами, окупанти приступили до прямого знесення будинків без розбору завалів. Перші будинки по пр. Єдності 56-60 за посиленої охорони із залученням "державних волонтерів" знесено. Росіяни нищать докази, не витрачаючи більше часу на пошук загиблих у розтрощених будинках", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дані про нові тіла загиблих неможливо отримати в зв’язку з тим, що після знесення все вивозиться на сміттєзвалище Лівобережного району.

"Якщо в будівлях залишались трупи, то їх разом зі сміттям вивантажено на сміттєвому полігоні. Нелюдське поводження навіть із загиблими набрало нечуваних обертів", - додав Андрющенко.

Читайте: Окупанти в Маріуполі посилять "режим фільтрації" та фактично зупинять виїзд з міста, - Андрющенко

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
кто-то сомневался, что будет по другому? или мало Грозного? один-в-один схема. им не нужны города и люди. им нужна только трасса дыныры-крым. все остальное - не их дело. ну, порт нужен, куда без него. а все остальное - под слом. и тем, кто там остался - а остались там ждуны рускага мира - вы тоже не нужны. или в рабство или на сахалин.
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04.06.2022 11:28
+10
Идет целенаправленное уничтожение и зачистка украинских городов. Цель рашистов сделать из Украины пустыню и депресивный регион как в росийских глубинках, чтобы местным людям ничего не оставалось другого как идти наниматься в росийскую армию или выезжать на Рашку заселять росийские ***** на дальнем Востоке и под китайской границей. Если мы очень быстро не освободим всю Украину включая крым, то рашисты за несколько лет сделают из украинцев на окупированных территориях миллионы zомбаков и пустят на нас же. Тогда сегодняшние потери покажутся детским лепетом по сравнению с тем что нас ждет в будущем. А рашисты будут в кремле весело наблюдать как украинцы уничтожают украинцев а на Рашку даже гробы не едут.
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04.06.2022 11:41
+4
Відверто ,цинічно і думаю правдиво -любітелі руzzкаго міра ,дочекались АсвАбАдітелей і отримали подарунки.Решта любітелів русскАга міра і русскочелюсних дегенератів ,можуть насолоджуватись.
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04.06.2022 11:37
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кто-то сомневался, что будет по другому? или мало Грозного? один-в-один схема. им не нужны города и люди. им нужна только трасса дыныры-крым. все остальное - не их дело. ну, порт нужен, куда без него. а все остальное - под слом. и тем, кто там остался - а остались там ждуны рускага мира - вы тоже не нужны. или в рабство или на сахалин.
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04.06.2022 11:28 Відповісти
А зачем порт в пустом месте. Что, куда и откуда там перегружать?
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04.06.2022 12:13 Відповісти
в смысле? что за бред ) порт - это терминал, и ничего более. нужны пути вывоза-подвоза - железка или машины. город не нужен в принципе. выстроят три барака - как по всей расее, для рабов и хватит.
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04.06.2022 12:29 Відповісти
Все кто остались в оккупации сепары и ждуны русского мира, ага. Вы даже не представляете что такое оказаться в центре боевых действий на недели, а потом в оккупации. То что вам повезло сейчас быть в тылу, дома, на своей земле, не даёт никакого права обвинять своих сограждан в предательстве, просто потому что враг занял их дом. А вот кто там действительно коллаборант, предатель и соответствующие, должны разобраться соответствующие органы, а не интернет массы, по принципу, мажь всех одним миром, нам то какая разница.
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04.06.2022 12:38 Відповісти
да вот не надо теперь рассказывать кто есть кто. то, что там любители рускага мира всегда были - то не секрет. как не старались сделать из Марика конфетку - все равно не так. кто хотел, мог - те уехали. кто остался сознательно - тот ждал руский мир. тем, кто не мог уехать по причинам - родители, инвалиды, старость - тем соболезнования. на этом все. сотрясать воздух - нет смысла. и в тылу, кстати - ничем не лучше, чем там. только и то, что не так часто прилетает.
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04.06.2022 12:46 Відповісти
Какой сознательно? Ты представляешь что такое оккупация и руины города после боёв? Сознательно у нее. Ты знаешь что такое бросить родной дом, в котором ты прожил всю свою жизнь? Я с матерью два месяца выбирался из Мариуполя, столько натерпелись, слов не передать. А теперь представь кто старый, раненный, кого силком вывезли в кацапляндию. Посмотри видео и фото из Мариуполя сейчас, улицы пустые, людей нет. Люди выживают в оккупации в нечеловеческих условиях. Кто то не может бросить родителей, кто то помогает бабулька и делулькам что там остались, а кто то судорожно вцепился в свою чудом уцелевшую хату и носа из нее не кадет. Ты не представляешь что нам за все эти недели и месяцы довелось пережить в нашем городе. То что у нас были предатели не секрет, но они везде есть. К нам наоборот из ордлы ехали люди жить. А ты тут категорично так нас, как людей с собачьими головами, потому что ты в глаза нас не видела, не знаешь кто мы и как живём. Не надо обращать непричастных, так ты работаешь на врага. Ты разобщаешь наш народ соборной и неделимой Украины. А все кто провинились перед нашей страной, должны ответить перед народом и законом.
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04.06.2022 16:18 Відповісти
Відверто ,цинічно і думаю правдиво -любітелі руzzкаго міра ,дочекались АсвАбАдітелей і отримали подарунки.Решта любітелів русскАга міра і русскочелюсних дегенератів ,можуть насолоджуватись.
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04.06.2022 11:37 Відповісти
Солнце, любители, это все понятно, остальным 99 процентам людей как быть? Ну, из тех кто выжил.
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04.06.2022 12:40 Відповісти
І тепер вже не є фанатами расєї,але залишились і фанати,в значно менший кількості.
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04.06.2022 13:54 Відповісти
Идет целенаправленное уничтожение и зачистка украинских городов. Цель рашистов сделать из Украины пустыню и депресивный регион как в росийских глубинках, чтобы местным людям ничего не оставалось другого как идти наниматься в росийскую армию или выезжать на Рашку заселять росийские ***** на дальнем Востоке и под китайской границей. Если мы очень быстро не освободим всю Украину включая крым, то рашисты за несколько лет сделают из украинцев на окупированных территориях миллионы zомбаков и пустят на нас же. Тогда сегодняшние потери покажутся детским лепетом по сравнению с тем что нас ждет в будущем. А рашисты будут в кремле весело наблюдать как украинцы уничтожают украинцев а на Рашку даже гробы не едут.
показати весь коментар
04.06.2022 11:41 Відповісти
 
 