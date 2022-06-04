Захисники України знищили ворожий танк Т-72. Пряме влучання спричинило детонацію боєкомплекту. ВIДЕО

Воїни підрозділу ОК "Північ" знищили ворожий танк Т-72 на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Північ".

"Черговий відеозвіт від одного з підрозділів ОК "Північ" з Донбасу! Пряме влучання в окупантський Т-72 спричинило детонацію боєкомплекту. Ще один танк більше не руйнуватиме нашу країну!" - йдеться у повідомленні.

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