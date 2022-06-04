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Захисники України знищили ворожий танк Т-72. Пряме влучання спричинило детонацію боєкомплекту. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Воїни підрозділу ОК "Північ" знищили ворожий танк Т-72 на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Північ".

"Черговий відеозвіт від одного з підрозділів ОК "Північ" з Донбасу! Пряме влучання в окупантський Т-72 спричинило детонацію боєкомплекту. Ще один танк більше не руйнуватиме нашу країну!" - йдеться у повідомленні. 

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Автор: Ірина Дашківська
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Вася, иди *****...
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04.06.2022 12:01 Відповісти
никак не могу. ты все места занял. урапатриотизм - уходит в прошлое, ваня. пора трезво смотреть на вещи.
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04.06.2022 12:37 Відповісти
сколько раз ты вася здесь регистрировался...?
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04.06.2022 13:39 Відповісти
Василіса, тобі запропонували святковий варіант, замість подяки ти з сумом говориш про якісь місця... значить будеш обділена, в придачу, ще й ущербна...
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04.06.2022 14:22 Відповісти
Да ты Василий и так уже долго тут прожило, целых 2 дня после регистрации, рекорд ))))
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04.06.2022 13:01 Відповісти
больше жареного кацапского мяса 💥💥💥🤣🤣🤣👍👍👍
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04.06.2022 11:57 Відповісти
Красівоє! Більше таких шашликів
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04.06.2022 12:16 Відповісти
 
 