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Захисники України знищили ворожий танк Т-72. Пряме влучання спричинило детонацію боєкомплекту. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Воїни підрозділу ОК "Північ" знищили ворожий танк Т-72 на Донбасі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Північ".
"Черговий відеозвіт від одного з підрозділів ОК "Північ" з Донбасу! Пряме влучання в окупантський Т-72 спричинило детонацію боєкомплекту. Ще один танк більше не руйнуватиме нашу країну!" - йдеться у повідомленні.
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Valeriy Wrx
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