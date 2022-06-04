Російські окупанти продовжують нищити українську самоідентифікацію дітей у Маріуполі, - Андрющенко. ВIДЕО

В одній зі шкіл у Маріуполі вилучено всі україномовні підручники, натомість завезено 5 тис. російських підручників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

"Окупанти за підтримки "державних волонтерів" продовжують нищити українську самоідентифікацію дітей у Маріуполі. В освітню школу №4, запуск якої планується найближчим часом, учора завезено 5 тис. підручників. Російська мова, російська література, російська історія, природа рідного краю (російською) для початкової та середньої школи. Натомість вивезено всі україномовні підручники, що були в наявності в шкільній бібліотеці", - написав Андрющенко.

Повідомляється також, що окрім україномовних підручників по школах демонтовано всі "розумні дошки" та разом з підручниками направлено до Донецька. Платники податків Маріуполя знов забезпечили підвищення якості життя донеччан, тепер в освіті.

"Цікавий факт. Кількість підручників перевищує кількість дітей шкільного віку, що наразі залишаються в Маріуполі", - додав Андрющенко.

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