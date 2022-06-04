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Російські окупанти продовжують нищити українську самоідентифікацію дітей у Маріуполі, - Андрющенко. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

В одній зі шкіл у Маріуполі вилучено всі україномовні підручники, натомість завезено 5 тис. російських підручників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

"Окупанти за підтримки "державних волонтерів" продовжують нищити українську самоідентифікацію дітей у Маріуполі. В освітню школу №4, запуск якої планується найближчим часом, учора завезено 5 тис. підручників. Російська мова, російська література, російська історія, природа рідного краю (російською) для початкової та середньої школи. Натомість вивезено всі україномовні підручники, що були в наявності в шкільній бібліотеці", - написав Андрющенко.

Повідомляється також, що окрім україномовних підручників по школах демонтовано всі "розумні дошки" та разом з підручниками направлено до Донецька. Платники податків Маріуполя знов забезпечили підвищення якості життя донеччан, тепер в освіті.

"Цікавий факт. Кількість підручників перевищує кількість дітей шкільного віку, що наразі залишаються в Маріуполі", - додав Андрющенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти знищують докази своїх злочинів у Маріуполі: зносять будинки і разом із тілами вивозять на смітник, - Андрющенко. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
"какаяразніца" на каком ізике гаваріть так Зебіле?як бачимо для окуппанта є різниця
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04.06.2022 11:53
+14
Армія МОВА Віра! це код УКРАЇНЦІВ а не малоросів.
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04.06.2022 11:57
+8
вот код маласорсав
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04.06.2022 12:27
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Там ще залишились вцілілі школи?
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04.06.2022 11:51 Відповісти
"какаяразніца" на каком ізике гаваріть так Зебіле?як бачимо для окуппанта є різниця
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04.06.2022 11:53 Відповісти
Армія МОВА Віра! це код УКРАЇНЦІВ а не малоросів.
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04.06.2022 11:57 Відповісти
у кацапов водка гуталин ********** с ****** в одной раскладушке..и Черт Гундяев в рясе и погонах.. вот и вся ********** ***** когда на нее упадет огромный метеорит ради этого готов потерпеть неудобства пару лет.. на Земле зато потом тишина и благодать-- а на ********** одни покойнички остались... и ее нема...
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04.06.2022 12:18 Відповісти
вот код маласорсав
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04.06.2022 12:27 Відповісти
Відразу попереджую, Я "порохобот"! З донбасу, російськомовний. Справа не в мові, справа в тому, що в тих кацапських "підручниках" понаписано. Всю цю макулатуру рашисти можуть перекласти чистою українською, але зміст залишится тим самим.
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04.06.2022 12:36 Відповісти
але знищуюсь вони книжки саме українською
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04.06.2022 21:22 Відповісти
А чому ти в Україні оркоязичний? Наслідки окупації ж мабудь?
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05.06.2022 10:34 Відповісти
їм тре' квапитись, бо вже й лугандонське гарматне м'ясо закінчується
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04.06.2022 11:56 Відповісти
Удивительно что не жгли украинские учебники прямо во дворе школы.они же антифашисты
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04.06.2022 11:59 Відповісти
Василь Стус@v_stus

10 ч

Ось ця колаборантка стала самопроголошеним "ректором" Маріупольського держуніверситету
Це лариса сиволап, навчала студентів економіці в МДУ
Студенти звали її "зеленолап" - дуже любила бакси.
А також владу та "руSSкій мір"
Я у неї навчався.
Тепер хочеться помити руки
Поширьте!

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04.06.2022 12:04 Відповісти
ой, вей. а милованов же тоже єкономист. с одного помета кароче єти товарищи вылези
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04.06.2022 12:28 Відповісти
передок рускоязичнии -- для чого ці терки
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04.06.2022 12:05 Відповісти
А потом етих детей не знающих ни украинский язык ни украинскую историю и литературу, будут принимать в наши университеты по льготным квотам. Приходилось наблюдать как такая мамаша в коридоре вычитывала учителя чуть не хватая его за барки, и требовала чтобы ее ребенка учили на рузком языке потому что по украински он ничего не понимает.
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04.06.2022 12:14 Відповісти
На рабZZee дефицит рюZZkaга дерьма...бабы не рожають...
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04.06.2022 12:47 Відповісти
Навіть німецьким нацистам не приходило в голову заставляти населення окупованих територій розмовляти німецькою мовою і відкривати німецькі школи і робити насильну паспортизацію німецькими паспортами.
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04.06.2022 13:29 Відповісти
кацапня помішана на своїй пропаганді, людям нема що їсти, ліків нема, а ці везуть пропагандонську макулатуру
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04.06.2022 18:30 Відповісти
 
 