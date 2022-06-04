Мешканець Комсомольська-на-Амурі підпалив місцеве відділення Росгвардії. ВIДЕО
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У місті Комсомольськ-на-Амурі Хабаровського краю Російської Федерації на вул. Піонерська підпалили будівлю, в якій розташоване відділення Росгвардії.
У підпалі відділення підозрюють місцевого жителя - 50-річного Володимира Золотарьова, повідомляє Telegram-канал Baza, передає Цензор.НЕТ.
Чоловіка доставлено до слідчих.
Топ коментарі
+12 Sophia-Maria Duglass
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+11 Олександр Дніпро
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Весь сгорел !!
а в украинских новостях не было, А ЗРЯ - ВСЕ БЫ ПОРАДОВАЛИСЬ
НАДО БИТЬ КАЦАПОВ ИХ ЖЕ МЕТОДАМИ
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