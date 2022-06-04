Мешканець Комсомольська-на-Амурі підпалив місцеве відділення Росгвардії. ВIДЕО

У місті Комсомольськ-на-Амурі Хабаровського краю Російської Федерації на вул. Піонерська підпалили будівлю, в якій розташоване відділення Росгвардії.

У підпалі відділення підозрюють місцевого жителя - 50-річного Володимира Золотарьова, повідомляє Telegram-канал Baza, передає Цензор.НЕТ.

"...За попередніми даними, чоловік спробував зайти з пластиковою каністрою з горючою рідиною в будівлю на Піонерській вулиці, але двері виявилися зачиненими. Тоді він поставив каністру біля дверей і підпалив її, в результаті чого на ґанку сталася пожежа...", - йдеться в повідомленні.

Чоловіка доставлено до слідчих.

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