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Мешканець Комсомольська-на-Амурі підпалив місцеве відділення Росгвардії. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У місті Комсомольськ-на-Амурі Хабаровського краю Російської Федерації на вул. Піонерська підпалили будівлю, в якій розташоване відділення Росгвардії.

У підпалі відділення підозрюють місцевого жителя - 50-річного Володимира Золотарьова, повідомляє Telegram-канал Baza, передає Цензор.НЕТ.

Чоловіка доставлено до слідчих.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
по словацким новостям показывали как вчера горел большой офисный центр в мацкве
Весь сгорел !!

а в украинских новостях не было, А ЗРЯ - ВСЕ БЫ ПОРАДОВАЛИСЬ
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04.06.2022 12:04
+12
Не надо. На Цензоре было
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04.06.2022 12:09
+11
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04.06.2022 12:24
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по словацким новостям показывали как вчера горел большой офисный центр в мацкве
Весь сгорел !!

а в украинских новостях не было, А ЗРЯ - ВСЕ БЫ ПОРАДОВАЛИСЬ
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04.06.2022 12:04 Відповісти
Чому не було, вчора на деяких українських сайтах про це писали. І красиве відео теж було)))
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04.06.2022 12:07 Відповісти
А на Цензоре не было . Такой радости нас лишили
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04.06.2022 12:08 Відповісти
Не надо. На Цензоре было
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04.06.2022 12:09 Відповісти
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04.06.2022 12:13 Відповісти
Ну хто так палить?! Хоч би через вікно парочку пляшок закинув.
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04.06.2022 12:04 Відповісти
їх навіть цьому треба вчити!
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04.06.2022 12:24 Відповісти
Не надо их ничему учить, пусть дохнут от своей жизни.
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04.06.2022 12:29 Відповісти
Точно китайский партизан.Хунхуз.
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04.06.2022 12:06 Відповісти
Молодцы кацапы. даже не пытаются потушить
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04.06.2022 12:07 Відповісти
Tak u nih tuga s spasateljami , vseh pagnali udobrjatj Ukrainskije zemlji
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04.06.2022 12:34 Відповісти
Такое количество родственников погибших украинцев живет в раше - многие захотят отомстить кацапам за это. Надо им ещё и оплатить за месть . Кацапы же оплачивают наводчикам на инфраструктуру по 1000 уе через украинские банки .

НАДО БИТЬ КАЦАПОВ ИХ ЖЕ МЕТОДАМИ
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04.06.2022 12:07 Відповісти
Всюди,у Європі, Азії,Америці,Африці,але якісь терплячі наші люди...
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04.06.2022 12:20 Відповісти
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04.06.2022 12:17 Відповісти
.... и флаг перевернём
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04.06.2022 12:45 Відповісти
без подписей под картинкой но глядя на ситуацию можно и про наш флаг подумать(
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04.06.2022 18:45 Відповісти
А наш гимн ,,слуги урода", кажется, уже поменяли. Осталось поменять флаг и герб. Но какие их годы? Ещё всё впереди
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14.06.2022 09:59 Відповісти
піонерський вогонь
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04.06.2022 12:18 Відповісти
По-комсомольски...
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04.06.2022 12:28 Відповісти
Таки сарафанне радіо рознесло по всьому запаребріку що в Україні їх вбивають чомусь.
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04.06.2022 12:23 Відповісти
не факт. росгвардейцы могли побить этого мужика или его сына или его внука. да все что угодно. А это просто месть. Кацапы не могут пойти против *****. Да и причем тут росгвардия если повестки роздают в военкоматах?
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04.06.2022 12:34 Відповісти
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04.06.2022 12:24 Відповісти
Горить автобаза тюменської обласної думи
https://t.me/operativnoZSU/27234
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04.06.2022 12:33 Відповісти
Хоч і не бавовна, а все одно красівоЄ.
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04.06.2022 13:00 Відповісти
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04.06.2022 12:48 Відповісти
Звєзду єму
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04.06.2022 14:08 Відповісти
такие тупые, ну куча окон, нет, оно кидает в металическую бронированую дверь ....
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04.06.2022 14:36 Відповісти
никто не видел кто, но кто то уже сдал палия
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04.06.2022 18:43 Відповісти
 
 