ЗСУ знищили сучасну станцію зв'язку російських окупантів на Харківщині. ВIДЕО
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У Харківській області бійці Збройних сил України знищили мобільну станцію зв'язку російських окупантів. Це була Р-439-ОД або П-260-О.
Про знищену ціль розповіли в офіційному Telegram-каналі Стратегічного командування ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"ЗСУ вполювали велику "рибу". На Харківщині виявили сучасну російську станцію зв'язку (Р-439-ОД або П-260-О), після чого успішно скоригували на неї артилерію 92 ОМБр", - йдеться в повідомленні.
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Героям слава !!!
На Харьковщине пенсионер снабдил украинских защитников РПГ:
он насобирал целый склад вражеского оружия
https://news.obozrevatel.com/tv/maksym-zhorin-mp4.htm
Этими историями с фронта поделился Максим Жорин из отдельного полка специального назначения "Азов"
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А вторая история из Харьковской области, где украинские защитники вели битвы в одном из населенных пунктов. У них почти закончились какие-либо противотанковые средства, а нужно было уничтожать прущую бронированную технику РФ.
"В это время из подвала своего дома вылез дед. Он спросил бойцов, не нужны ли им РПГ. Солдаты спустились в подвал и увидели там склад российского противотанкового вооружения"
Оказалось, что все это время дед собирал оружие в окрестностях села, сносил его в подвал, чтобы потом отдать украинским воинам. Благодаря деду бойцы получили оружие и продолжили отрабатывать по вражеской технике.