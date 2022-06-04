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ЗСУ знищили сучасну станцію зв'язку російських окупантів на Харківщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Харківській області бійці Збройних сил України знищили мобільну станцію зв'язку російських окупантів. Це була Р-439-ОД або П-260-О.

Про знищену ціль розповіли в офіційному Telegram-каналі Стратегічного командування ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"ЗСУ вполювали велику "рибу". На Харківщині виявили сучасну російську станцію зв'язку (Р-439-ОД або П-260-О), після чого успішно скоригували на неї артилерію 92 ОМБр", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Наталя Джума
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А что, токо зебилу видосы снимать? Слава ЗСУ!!!
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04.06.2022 12:42 Відповісти
Доброго ранку, ми з України.
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04.06.2022 12:47 Відповісти
Ахрєнєя знову появився. Зєзраду затєвают...
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04.06.2022 12:50 Відповісти
КрасівоЄ !
Героям слава !!!
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04.06.2022 12:54 Відповісти
Хлопцям респект за гарну роботу 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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04.06.2022 13:05 Відповісти
///
На Харьковщине пенсионер снабдил украинских защитников РПГ:
он насобирал целый склад вражеского оружия

https://news.obozrevatel.com/tv/maksym-zhorin-mp4.htm


Этими историями с фронта поделился Максим Жорин из отдельного полка специального назначения "Азов"
..................................................
А вторая история из Харьковской области, где украинские защитники вели битвы в одном из населенных пунктов. У них почти закончились какие-либо противотанковые средства, а нужно было уничтожать прущую бронированную технику РФ.
"В это время из подвала своего дома вылез дед. Он спросил бойцов, не нужны ли им РПГ. Солдаты спустились в подвал и увидели там склад российского противотанкового вооружения"
Оказалось, что все это время дед собирал оружие в окрестностях села, сносил его в подвал, чтобы потом отдать украинским воинам. Благодаря деду бойцы получили оружие и продолжили отрабатывать по вражеской технике.
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04.06.2022 13:10 Відповісти
Знищена тілки одна складова з комплесу, треба й інші знайти. хоча баз тої ланки в кацапів вже купа проблем. Молодці хлопаки!
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04.06.2022 14:21 Відповісти
целеуказание с самолета ДРЛО 100%. Спасибо союзникам! Цель уничтожена нашим оружием. Слава Украине!
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04.06.2022 15:03 Відповісти
Точность филигранная
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04.06.2022 18:16 Відповісти
 
 