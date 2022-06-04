ЗСУ знищили сучасну станцію зв'язку російських окупантів на Харківщині. ВIДЕО

У Харківській області бійці Збройних сил України знищили мобільну станцію зв'язку російських окупантів. Це була Р-439-ОД або П-260-О.

Про знищену ціль розповіли в офіційному Telegram-каналі Стратегічного командування ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"ЗСУ вполювали велику "рибу". На Харківщині виявили сучасну російську станцію зв'язку (Р-439-ОД або П-260-О), після чого успішно скоригували на неї артилерію 92 ОМБр", - йдеться в повідомленні.

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