УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16377 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
11 894 22
війна (56511) Київська область (3133) Нєбитов (168) вертоліт (710)

Уламки ще одного рашистського гелікоптера дістали з Київського водосховища. ВІДЕО+ФОТОрепортаж 18+ (оновлено)

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Захисники України підбили вертоліт ще у перший день війни. Двоє членів його екіпажу вже точно не повернуться додому. Увага! Відео не рекомендовано до перегляду дітям, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Про це пише очільник поліції Київщині Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередніми даними, російську "пташку" підбили в перший день війни. Двоє окупантів додому тепер точно не повернуться. Поліція Київщини проводить огляд місця події", - написав він.

Увага! Відео не рекомендовано до перегляду дітям, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Читайте: Понад 1,3 тис. тіл цивільних ексгумовано на звільненій від окупантів території Київщини, - МВС

Уламки ще одного рашистського гелікоптера дістали з Київського водосховища 01
Уламки ще одного рашистського гелікоптера дістали з Київського водосховища 02
Уламки ще одного рашистського гелікоптера дістали з Київського водосховища 03

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+24
показати весь коментар
04.06.2022 13:34
+14
Мокшанців даже раки та соми не їдять...
показати весь коментар
04.06.2022 13:25
+13
Київське водосховище своїм металобрухтом засрали, Чорне море засрали, ще й південь Дніпра засеруть як будуть з Херсона тікати. Ви їх копали, тварюки мокшанські?
показати весь коментар
04.06.2022 13:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мокшанців даже раки та соми не їдять...
показати весь коментар
04.06.2022 13:25 Відповісти
Навіщо мішки ще, назад у воду: соми товстіше будуть на базарі
показати весь коментар
04.06.2022 13:26 Відповісти
Так поклали в один, зекономили, чого сомів труїти
показати весь коментар
04.06.2022 13:29 Відповісти
Мясо киньте обратно в воду. Раки должны быть жирные
показати весь коментар
04.06.2022 13:27 Відповісти
поки раки з,їдять, трупним ядом затоксинять велику акваторію водосховища... взагалі, трупи не показали, може вже й об,їли... кісток вони не гризуть...
показати весь коментар
04.06.2022 13:33 Відповісти
А до чого там міліція/поліція? Будуть шукати хто збив оте літаюче лайно?
показати весь коментар
04.06.2022 13:30 Відповісти
утопельник теж є.
показати весь коментар
04.06.2022 13:31 Відповісти
Кацап хотел причандалы подмыть. вот и поднырнул
показати весь коментар
04.06.2022 13:37 Відповісти
Київське водосховище своїм металобрухтом засрали, Чорне море засрали, ще й південь Дніпра засеруть як будуть з Херсона тікати. Ви їх копали, тварюки мокшанські?
показати весь коментар
04.06.2022 13:32 Відповісти
показати весь коментар
04.06.2022 13:34 Відповісти
Перекинули гвинтокрил до гори дриґом і випали з нього літуни.
показати весь коментар
04.06.2022 13:39 Відповісти
як видно по фото не встигли. лишились в кабінє тєхніку сваю не кидають. справжнє рузгє
показати весь коментар
04.06.2022 13:42 Відповісти
зато мядаль получат - выходит,не зря прожили..
показати весь коментар
04.06.2022 13:54 Відповісти
Кацап сгниет, а медаль она вечна
показати весь коментар
04.06.2022 14:08 Відповісти
У тому чорному пакеті, приклад правільних рускіх.
показати весь коментар
04.06.2022 13:56 Відповісти
минус вертолета в том, что в ниво ни влезит стиральная машина
показати весь коментар
04.06.2022 14:09 Відповісти
та запросто. а якщо мінуснути другого пілота, то додатково і 2ковра мона втиснути
показати весь коментар
04.06.2022 15:15 Відповісти
Когда Путю спрашивали: " Где вертолёт №29?", он отвечал: "Он утонул".
показати весь коментар
04.06.2022 13:57 Відповісти
Раки в Київському морі
показати весь коментар
04.06.2022 14:21 Відповісти
второе видео смотрел раз тридцать. Как же это красиво
показати весь коментар
04.06.2022 18:01 Відповісти
підводний вертолітний флот!
показати весь коментар
04.06.2022 22:18 Відповісти
 
 