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Глобальна продовольча криза доводить, що Путін воює з усім світом. Маємо разом його зупинити, - Порошенко. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Глобальна продовольча криза, яку навмисно провокує Путін, доводить, що Росія воює не з Україною, а з усім світом.

Про це Петро Порошенко сказав в інтерв’ю для Фонду Конрада Аденауера під час Конгресу ЄНП у Роттердамі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили "Європейська солідарність".

Порошенко наголосив, що тільки спільні зусилля світу зупинять російську агресію.

"Нинішня ситуація із продовольчою кризою є демонстрацією того, що ця війна – це не війна лише проти України. Або що це війна між Росією та Україною. Це глобальна війна. Це війна проти всього західного світу, і не лише проти європейського континенту", – наголосив Порошенко.

"За найбільш помірними оцінками ООН, включно з FAO, цілих 20% населення світу можуть зазнати наслідків голоду через цю ситуацію. І це не лише про Північ Африки. Не лише Близький Схід. А також і про Азію, про Африку на Південь від Сахари, про Латинську Америку. Чому все це відбувається? Тому що російський агресор заблокував морські шляхи для торговельних кораблів, які не можуть експортувати більше 25 млн тон зерна та пшениці", – зауважує Порошенко.

Він важає, що союзники мають бути рішучими, і називає чотири об’єднані кроки, які зруйнують плани Путіна.

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"Перше – надайте Україні протиморські та протиповітряні системи з тим, щоб захистити наше небо і захистити наше море, забезпечивши прикриття для торговельних кораблів з зерном. Українські війська продемонстрували свою професійність, зокрема підбивши флагман "Москва", відправивши його на дно – а він забезпечував протиповітряний захист російського чорноморського флоту", – нагадав Порошенко.

"Позиція друга – слід негайно розпочати перемовини з НАТО щодо того, щоб конвої НАТО супроводжували торговельні кораблі, щонайменше від порту Одеси до Варни, Констанци чи Галаца. І це, у короткий проміжок часу, надало б нам можливість забепечити експорт більше 5 млн тон зерна на місяць. Йдеться не лише про те, що слід експортувати саме зараз з того, що ми вже маємо на наших складах. Йдеться про звільнення місця для нового врожаю. В іншому разі це може навіть ускладнити глобальну кризу. А тому НАТО мало б надати дуже твердий сигнал про те, що, якщо російський флот завдасть удару по натовським кораблям, буде потужна відповідь", – наголошує Порошенко.

"Позиція третя, яка є дуже важливою. Ми не повинні потрапити на гачок російських пропозицій щодо зняття санкцій. Навпаки, маємо надати їм чіткий час, ультиматум, що, якщо Росія не деблокує Чорне море, тоді світова спільнота застосує нові санкції проти російського торговельного флоту. Адже 80% російського експорту забезпечуються саме завдяки російському торговельному флоту. І якщо ми зробимо те саме, що вже зробили з яхтами російських олігархів, заарештуємо їх, це однозначно матиме ефектичний вплив та тиск на Путіна з тим, щоб він розблокував чорноморське узбережжя, і це врятувало світ від продовольчої кризи", – пояснює п’ятий президент.

Він також застерігає, що додатковим наслідком продовольчої кризи може стати міграційна криза: "мільйони людей з країн, що потерпають від голоду, прагнутимуть врятуватися та шукатимуть місця, де достатньо продовольства. Знаєте, яке місце стане одним з перших? Європа. А тому нам слід бути обʼєднаними. Ми маємо бути рішучими. Слід допомогти Україні зупинити путіна".

Тому Порошенко закликає союзників "депутінізувати" європейську політику: "слід припинити фінансування російськими брудними грошима європейських політиків, європейських політичних партій, навіть європейських експертів, які кажуть, що ембарго – це неможливо. А також європейських неурядових організацій. Все, що фінансувається Росією, є злочинним. Кожна копійка, яка йде до Росії, перетворюється на бомби та ракети, які сьогодні вбивають українців. Ми маємо це зупинити. І зупинити разом", – резюмує Петро Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко у Роттердамі: Продовжуємо тиснути на партнерів, щоб Україна отримала статус кандидата в ЄС на найближчому саміті

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+20
Зелебобы, помните как вы заламывали руки, когда вас кошмар или условным "борщевым набором"?
Вот бы вернуть то время, не-е?
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04.06.2022 15:29
+16
Порох працює,а не розважає публіку відосиками!
Хоча і те,і те конче потрібно!
Чму зе вперто НЕ БАЖАЄ об'єднати зусиля - ми дізнаємось потім.
Нажаль багато з тих,хто загинуть через ТАКИ дії ЗеКоМанди і ОПи зезидента цьго не побачать.
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04.06.2022 15:47
+16
Порошенко бачить і знає, що потрібно робити і він це робить. Порошенко знає, як боротися з ворогом, а не скиглить і не звинувачує європейські держави, як це робить Боневтік, відковікаючи від своїх прорахунків, що призвели до такої ситуації і думає, що все пройде як з ковідом. Ні Володя, це так просто не пройде, бо боротьба йде не на піар, а на життя і смерть і в цій боротьбі ти програв ще до 24 лютого 2022 року і показав, що твоє місце веселити і ніколи більше не лізти туди, де ні в чому не розбираєшся. Ще трішечки і ми побачимо, що розгрібати накоєне путлєром і нашими чифірами, бенями, вовами прийдеться політиками штибу Порошенка, Байдена,Джонсана.
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04.06.2022 16:00
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корупція в ЄС дозволяє путіну вести себе нахабно:

Кремлёвский мамковед

kremlin_mother_expert 16 часов назад

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🔮👑 По итогам 100 дней «спецоперации», ее будущие результаты еще не понятны, а элите все чаще приходится задумываться о своем будущем. Относительно ВСО можно сказать, что есть определённые тактические успехи, но до стратегических еще очень далеко. Пока что ВСУ не способны полностью остановить наступление ВС РФ в ЛДНР. Однако, имеется проблема истощения резервов, в которых российская армия сейчас остро нуждается. Использование Россией компромата против европейских чиновников группы «А» мешает ЕС выработать единую концепцию противодействия Москве. Кремль шантажирует Европу ее поддержкой Украины: «Если вы продолжите спонсировать Украину, к вам нахлынет еще больше беженцев из-за мирового голода, который мы способны устроить уничтожением логистических цепочек». Глобальный голод маловероятен, но ощутимый продовольственный кризис в развивающихся странах может вызвать серьёзный приток беженцев в Европу. Тем не менее, Запад, в частности истеблишмент США, посылает российской элите простой и понятный сигнал: «Вам пришло время задуматься о собственном будущем и безопасности». Элита относится к данным советам крайне серьезно, так как упомянутое будущее выглядит для них очень туманным.

46

52.
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04.06.2022 15:27 Відповісти
Зелебобы, помните как вы заламывали руки, когда вас кошмар или условным "борщевым набором"?
Вот бы вернуть то время, не-е?
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04.06.2022 15:29 Відповісти
Порох працює,а не розважає публіку відосиками!
Хоча і те,і те конче потрібно!
Чму зе вперто НЕ БАЖАЄ об'єднати зусиля - ми дізнаємось потім.
Нажаль багато з тих,хто загинуть через ТАКИ дії ЗеКоМанди і ОПи зезидента цьго не побачать.
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04.06.2022 15:47 Відповісти
Давай порох,только не обосрись,на те же грабли.
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04.06.2022 16:00 Відповісти
А Порошенко ніколи не обсирався, це обісралися 73% лохів, повіривши російській і бенніній пропаганді. За нього не турбійтеся, він знає що робити і якби він був такий, як ви всі на нього набрехали, то зі своїми статками давно міг взяти свою сім'ю і виїхати в США, чи Польшу, перевести туди свій легільний бізнес і процвітати, але він цього не зробив, допомагає вам, які його затоптали у своє лайно і продовжують це робити. Ось в цьому і є різниця Володі, який тут заробляє, а купує свої маєтки в Лондоні, Італії, Ялті і має відповідно ізраільський паспорт, куди звичайно при "жареному" звалить - Ізраїль -Росія, а Ви вірте, що має звалити Порошенко, коли його дім в Козині і бізнес тут, на відміну Вовиного бізнеса, де віг має 11 кіностудій на росії.
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04.06.2022 16:06 Відповісти
Юрко , зтули пельку і не смерди портками 😠
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04.06.2022 16:58 Відповісти
Порошенко бачить і знає, що потрібно робити і він це робить. Порошенко знає, як боротися з ворогом, а не скиглить і не звинувачує європейські держави, як це робить Боневтік, відковікаючи від своїх прорахунків, що призвели до такої ситуації і думає, що все пройде як з ковідом. Ні Володя, це так просто не пройде, бо боротьба йде не на піар, а на життя і смерть і в цій боротьбі ти програв ще до 24 лютого 2022 року і показав, що твоє місце веселити і ніколи більше не лізти туди, де ні в чому не розбираєшся. Ще трішечки і ми побачимо, що розгрібати накоєне путлєром і нашими чифірами, бенями, вовами прийдеться політиками штибу Порошенка, Байдена,Джонсана.
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04.06.2022 16:00 Відповісти
Респект і повага Петру Олексійовичу , за його вперту і невпинну допомогу нашим військовим і за щиру любов до України , я це кажу
без пафосу , так як це чиста правда !!
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04.06.2022 17:02 Відповісти
Маньяку всё равно кого истязать.
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04.06.2022 19:34 Відповісти
Рашку надо уничтожить и всё
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04.06.2022 20:13 Відповісти
На жаль, рівень корумпованості в ЄС дуже великий. Тут багато хто біжить за легкими грошима. І тут в хід ідуть мільйони доларів. ТОбто, кацапи , за 30 років змогли купити багато країн і у всьому світові. Так що, те що він говорить - правильно, але, на жаль, не можливе до реалізації.
Бо корупція у світі надзвичайно велика.
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04.06.2022 20:55 Відповісти
Земля репнула ,чорт вискочив!
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05.06.2022 10:24 Відповісти
 
 