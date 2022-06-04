Росіяни перетворюють Донбас на попіл. Репортаж з-під Покровського. ВIДЕО
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Журналісти проєкту "Український свідок" побували під Покровським поблизу Бахмута, де не вціліла жодна хата. Вони спитали у військових ЗСУ, навіщо росіяни вщент руйнують інфраструктуру регіону.
Репортаж опублікований на каналі "Українського свідка" в ютубі, повідомляє Цензор.НЕТ.
Наразі ситуація на Бахмутському напрямку стабільно напружена: підрозділи ЗСУ утримують цю ділянку, аби не дати росіянам перерізати трасу на Лисичанськ і тим самим не дати їм створити котел. Спроби росіян вибити звідси ЗСУ тривають цілодобово. Для цього вони застосовують ствольну, реактивну артилерію і авіацію.
Тільки під час цієї зйомки по Покровському сталося декілька прильотів крупнокаліберної зброї. Гуркіт від обстрілів під час відео не вщухає.
"Київська, Чернігівська, Сумська області і шматок Донбасу - там сили росіян було розпорошено", - каже військовий із позивним Байда. "А тут дуже велика концентрація як військ, так і засобів вогневого впливу. Там давали укриватись, тут просто розбирають", - розповідає чоловік.
Як пояснив журналістам Байда, тактика росіян полягає у тотальному знищенні інфраструктури. Донбас не є виключенням: село Покровське вони зруйнували майже повністю.
"Де не може пройти піхота, все рівняється з землею", - каже він. За його словами, це робиться для того, аби жива сила втратила будь-яке укриття.
А ще Байда закликав до евакуації тих, хто проживає в зоні бойових дій: "Всі чіпляються за свої домівки, доки одна зі стін не впаде на голову. Евакуюйтесь!" - каже він.
Будь ласка, зачекайте...
2. Видео действительно с местными жителями? Или актёров посадили в подвалы и стали снимать?
3. Даже во Львове есть
уникумыуникалы, которые дают наводку (не путать с "на водку") рашистам - "в семье не без урода", и что? Украинская территория принадлежит всем украинцам в равной степени, кому не нравится - пусть валят отсюда на рассею! Если, не дай Бог, в Киеве большинство вдруг станет ватой - всё, Киев перестанет принадлежать всей Украине?
Пофиг, что они наснимали.
Армия РФ, которая кичится своей "духовностью", уничтожает в Украине православные святыни. При ударе ВС РФ сгорел Всехсвятский скит Святогорской лавры УПЦ Московского Патриархата. Первым о случившемся сообщил в Facebook офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрий Кочевенко.
Херсонщину, Запоріжжя їм здали без опору, там розрухи нема. "Азов" в Маріуполі спричинив опір, там все роздовбали. Ще раз стверджую - головна задача рашафашистів - окупація Півдня України, а Донбас - то вже як піде.
І як вирішить проблему Півдня влада "мудрого нАріду" наразі невідомо.
Хоча може влада й наперед знає, який буде кінець, але то є державна таємниця.
А удивляться стоит отсутствию железобетонных бункеров и укрытий. Наверное 8 лет не хватило для строительства ...
Цена барыг и клоунов у власти - жизни наших защитников.