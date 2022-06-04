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Росіяни перетворюють Донбас на попіл. Репортаж з-під Покровського. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Журналісти проєкту "Український свідок" побували під Покровським поблизу Бахмута, де не вціліла жодна хата. Вони спитали у військових ЗСУ, навіщо росіяни вщент руйнують інфраструктуру регіону.

Репортаж опублікований на каналі "Українського свідка" в ютубі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Наразі ситуація на Бахмутському напрямку стабільно напружена: підрозділи ЗСУ утримують цю ділянку, аби не дати росіянам перерізати трасу на Лисичанськ і тим самим не дати їм створити котел. Спроби росіян вибити звідси ЗСУ тривають цілодобово. Для цього вони застосовують ствольну, реактивну артилерію і авіацію.

Тільки під час цієї зйомки по Покровському сталося декілька прильотів крупнокаліберної зброї. Гуркіт від обстрілів під час відео не вщухає.

Дивіться: Окупанти обстріляли Святогірську лавру на Донеччині. Горить Всіхсвятський скит. ФОТО

"Київська, Чернігівська, Сумська області і шматок Донбасу - там сили росіян було розпорошено", - каже військовий із позивним Байда. "А тут дуже велика концентрація як військ, так і засобів вогневого впливу. Там давали укриватись, тут просто розбирають", - розповідає чоловік.

Як пояснив журналістам Байда, тактика росіян полягає у тотальному знищенні інфраструктури. Донбас не є виключенням: село Покровське вони зруйнували майже повністю.

"Де не може пройти піхота, все рівняється з землею", - каже він. За його словами, це робиться для того, аби жива сила втратила будь-яке укриття.

Також дивіться: ЗСУ знищили сучасну станцію зв'язку російських окупантів на Харківщині. ВIДЕО

А ще Байда закликав до евакуації тих, хто проживає в зоні бойових дій: "Всі чіпляються за свої домівки, доки одна зі стін не впаде на голову. Евакуюйтесь!" - каже він.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+29
Рашисты это дичайшая помесь орды и нацистов. Это самое худшее из образований. У них даже нет цели завоевывать чужие территории для того, чтобы улучшить жизнь своих граждан. Они идут не завоевывать территории, они идут просто убивать, насильничать и грабить.
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04.06.2022 17:32
+24
Ну що,рускаязичниє житєлі дамбаса,задоволені? Ви ж горлали з піною у рота-путєн,ввєді вайска! Діждались таки нарешті...
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04.06.2022 17:18
+22
Так в 13 столітті робила їх мати - Орда. Коли підходили до міста пропонували здатися, залякували знищенням, хто не здавався знищували, або втікали, коли наривалися на великий супротив, а тих хто здавався, спочатку поработивши гвалтували, продавали і використовувалили на брудних роботах, знищували повільно. Приклад місто Казань!
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04.06.2022 17:06
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Так в 13 столітті робила їх мати - Орда. Коли підходили до міста пропонували здатися, залякували знищенням, хто не здавався знищували, або втікали, коли наривалися на великий супротив, а тих хто здавався, спочатку поработивши гвалтували, продавали і використовувалили на брудних роботах, знищували повільно. Приклад місто Казань!
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04.06.2022 17:06 Відповісти
Рашисты это дичайшая помесь орды и нацистов. Это самое худшее из образований. У них даже нет цели завоевывать чужие территории для того, чтобы улучшить жизнь своих граждан. Они идут не завоевывать территории, они идут просто убивать, насильничать и грабить.
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04.06.2022 17:32 Відповісти
Ну що,рускаязичниє житєлі дамбаса,задоволені? Ви ж горлали з піною у рота-путєн,ввєді вайска! Діждались таки нарешті...
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04.06.2022 17:18 Відповісти
треба знати не всі тут рускоязичні ватники .да згоден с тобою але.....
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04.06.2022 17:44 Відповісти
Не бачу жодного привіду до зловтіхи. Рашисти знищують не тіх, хто горлал "путєн ввєді вайска" (та взагалі вони їх не те щоб чіпали). Рашисти знищують всю нашу країну.
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04.06.2022 18:40 Відповісти
Покращення життя вже сьогодні. Ніхто як ********** їм його так швидко не "покращував". Сто днеЙ.
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04.06.2022 19:22 Відповісти
На кацапських новинах вже куча відео як у тому ж Сєверодонецьку, у захопленій частині міста, всі оті бабусі та жіночки які сиділи по підвалах та не хотіли евакуюватись, повилазили та у щоки цілують кадирівців, дякують їм, що вони звільнили їх від "фашистів" які з 2014 року їм життя не давали. Ото такі там люди залишились. Є серед них і чоловіки. І всі ці репортажі знімають роспропагандо.........
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04.06.2022 17:23 Відповісти
Так, а ти хоч раз бачив проукраїнські мітинг в Херсоні чи Мелітополі по каналам рос пропаганди? На то вона і пропаганда.
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04.06.2022 17:29 Відповісти
1. Видео действительно из Северодонецка? Или снято непонятно где?
2. Видео действительно с местными жителями? Или актёров посадили в подвалы и стали снимать?
3. Даже во Львове есть уникумы уникалы, которые дают наводку (не путать с "на водку") рашистам - "в семье не без урода", и что? Украинская территория принадлежит всем украинцам в равной степени, кому не нравится - пусть валят отсюда на рассею! Если, не дай Бог, в Киеве большинство вдруг станет ватой - всё, Киев перестанет принадлежать всей Украине?

Пофиг, что они наснимали.
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04.06.2022 18:29 Відповісти
Ничего кроме разрухи не несет руский мир
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04.06.2022 17:24 Відповісти
Орки по рашиськи
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04.06.2022 17:26 Відповісти
Это ты сегодня зарегистрировался что нам эту ***** написать, кацап?
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04.06.2022 17:32 Відповісти
в бан свинособаку
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04.06.2022 17:37 Відповісти
Дурість і дебілізм.
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04.06.2022 18:07 Відповісти
Російською "колит" - це захворювання кишківника, яке на очі, "глаза" по-вашему, в нормальної людини не впливає. Але в вас, кацапів, що з йазиком, що анатомією - суцільний морок
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04.06.2022 18:20 Відповісти
Приємно чути, як наші котики напихують каZZапсінам повні щоки, і ануси розривають! Їбаште їх, хлопці!
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04.06.2022 17:28 Відповісти
Как упорно московиты множат свои долги по репарациям.
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04.06.2022 17:29 Відповісти
Армия РФ снова ударила по Святогорской лавре УПЦ МП: пожар охватил православную святыню Российская армия нанесла удар по Всехсвятскому скиту Святогорской лавры на Донбассе.

Армия РФ, которая кичится своей "духовностью", уничтожает в Украине православные святыни. При ударе ВС РФ сгорел Всехсвятский скит Святогорской лавры УПЦ Московского Патриархата. Первым о случившемся сообщил в Facebook офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрий Кочевенко.
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04.06.2022 17:36 Відповісти
ще долітався один помоему гелікоптер - уточнюют
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04.06.2022 17:39 Відповісти
уродливая мокшанская тёмная сила иначе не может. ей мил только пепел.
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04.06.2022 17:45 Відповісти
Яка там тактика?! Така задача їм поставлена в плані агресії, вони виконують.
Херсонщину, Запоріжжя їм здали без опору, там розрухи нема. "Азов" в Маріуполі спричинив опір, там все роздовбали. Ще раз стверджую - головна задача рашафашистів - окупація Півдня України, а Донбас - то вже як піде.
І як вирішить проблему Півдня влада "мудрого нАріду" наразі невідомо.
Хоча може влада й наперед знає, який буде кінець, але то є державна таємниця.
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04.06.2022 17:49 Відповісти
Та не может такого быть. Это же "укрофашисты" восемь лет Донецк под ноль "сносили"... Говорил еще в 15 году, что надо убивать сепаров пока там еще был жив украинский дух. Но, к сожалению, и Порошенко и Зеленский выбрали путь дипломатии. А теперь там выросло поколение ублюдков, которых отправляют дохнуть в Украину на ровне с бурятами и дагами
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04.06.2022 17:57 Відповісти
Стоит ли удивляться звериной жестокости орды? Грозного мало, как примера? Думали Мордор будет рогатками воевать?
А удивляться стоит отсутствию железобетонных бункеров и укрытий. Наверное 8 лет не хватило для строительства ...
Цена барыг и клоунов у власти - жизни наших защитников.
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04.06.2022 18:23 Відповісти
Они даже 9-километровую узенькую кишку из Крыма не смогли превратить в непреодолимую полосу и взорвать стратегически важные мосты. И небыло бы тогда стремительного оккупирования юга Украины, ни тотально уничтоженного Мариуполя, ни десятков тысяч убитых и покалеченных людей в том регионе.
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04.06.2022 19:52 Відповісти
Передавайте эти видео ведущим американским, британским, ЕСовским новостным ресурсам! Пусть CNN и другие показывают это гражданам, чтобы граждане понимали, что страшная война не закончилась на Буче, она продолжается на востоке Украины! Чтобы бредни о переговорах, уступках и "унижении агрессора" не укоренились в умах простых людей, живущих в ЕС и США! Если прямо сейчас не начать по полной программе вести информационную войну - потом поздно будет.
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04.06.2022 18:33 Відповісти
Среди коренного населения Германии большинство понимает, что это неспровоцированная путинская агрессия и всячески помогают Украине. Проблема с русскрязычным населением, так называемыми российскими переселенцами, которые подсели на кремлёвскую пропаганду "вставания с колен", "русский мир" и прочий бред и до сих пор хлебают эту хаванину. Скажу вам, что с ними разговаривать бесполезно, когда нет способности к аналитическому мышлению - требуется психиатр!
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04.06.2022 20:01 Відповісти
Дякую ВСУ за їхню роботу!!!🇺🇦
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04.06.2022 19:21 Відповісти
Деяким говорунам язиком треба терміново шукати снаряди!
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04.06.2022 20:10 Відповісти
 
 